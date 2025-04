El mejor embutido en El Altar

En el corazón del Barrio Húmedo, en la esquina entre las calles Plegarias y Platerías, punto de encuentro para turistas y familias locales, El Altar conserva la tradición gastronómica de León. Entre sus raciones no falta el embutido leonés de los productos cárnicos de calidad de El Castro, de Castrocalbón, que tiene en El Altar uno de los pocos establecimientos de confianza en el que se pueden degustar sus productos como su espectacular cecina reserva, lo que más piden los clientes, junto al chorizo de la misma marca. El Castro fue fundada en 1984 por Atilano. Actualmente está al frente su hijo, Aquilino, y en su fábrica trabajan parte de la familia Bailez en un proyecto que apuesta por la carne de calidad para elaborar los embutidos y chacinas tradicionales de la comarca leonesa de La Valdería. «Llevamos trabajando ocho años con El Castro por la calidad de sus embutidos, su selección del mejor ganado y el proceso de curación de la cecina, no inferior a un año».

Al frente de El Altar y de sus trece trabajadores está Martín Méndez, un empresario hostelero con amplia experiencia de más de 35 años en distintos sectores hosteleros, que se hizo cargo de este establecimiento hace 18 años.

Su terraza exterior de diez mesas al lado de la Plaza Mayor y las siete mesas interiores, confieren al local uno de los mayores atractivos turísticos y gastronómicos con capacidad para 24 personas en el interior y otras 40 en el exterior, además de una amplia barra picotear y tomar uno de los vinos de la carta, en la que no faltan los DO León y Bierzo. La política del establecimiento es no admitir reservas, por lo que los clientes son atendidos en orden de llegada.

El Altar abre todos los días de 12.00 a 16.00 y de 19.00 a 00.00 y los fines de semana hasta la una de la madrugada. «Somos un bar clásico que gusta tanto a las familias de León como a turistas porque tenemos raciones y tapeos a un precio asequible».