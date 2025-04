Agenda de León: toda la programación hasta el 25 de abril

VIERNES 18

MÚSICA

Carlos Voces. Tributo a Queen acústico. En el Black Bourbon (Puerta del Sol, 8). Carlos Voces, semifinalista de la séptima edición de Got Talent España, y cantante y teclista de bandas consagradas de la escena musical leonesa. A las 22.00 horas. Entrada: 7 euros.

Carlos Voces.DL

FERIA

Filiel. Apicultores de toda España participan hoy y mañana en la feria de Filiel, una celebración en la que la gastronomía y el turismo se dan la mano. El programa comienza hoy a las 11.00 horas con la apertura de la feria, pero habrá rutas guiadas por los colmenares, charlas, conciertos, talleres y catas de miles.

SÁBADO 19

MÚSICA

'No disparen a la banda'. La noche del sábado, con la Semana Santa tocando a su fin, suena el roxk en Black Bourbon. Sonya Rubín y No disparen a la banda comparten escenario. A las 21.30 horas. Entrada: 6 euros.

'No disparen a la banda'DL

El quicio de la mancebía. Músicas tradicionales en la Semana Santa, en Gordoncillo copla. A las 19.00 horas en el Auditorio Mihacale. El quicio de la mancebía no es un recital al uso. Este recorrido por las vidas y éxitos de artistas como Concha Piquer, Juanita Reina, Lola Flores o Imperio Argentina (entre otros) supone la recreación en vivo de un momento histórico y de un contexto escénico únicos en los que se forjaron las melodías que fueron la banda sonora de la España del siglo XX, a través de la música en directo (voz, piano y castañuelas), los elementos escénicos necesarios para cada uno de los números del espectáculo y un cuidado vestuario.

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. Donación de sangre en el centro de salud de La Bañeza de 09.30 a 13.30 horas.

MÚSICA

Charla centrada en el mítico grupo The Who. El Museo de la Era Pop de Santa Colomba de Somoza ha organizado para hoy una visita guiada, una charla centrada en el mítico grupo The Who y una sesión musical de «Britpop». De la mano de Alex Cooper, director del Archivo Gráfico de la Era Pop, se realizará una visita guiada temática por las salas del museo, que dará paso a la charla sobre el grupo inglés. Las entradas son gratuitas.

DOMINGO 20

MUSAC

Ampliación de horario gratuito. La visita al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León pasa a ser gratuita los domingos durante todo el día, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, continúa vigente la gratuidad de martes a jueves de 19.00 a 20.00 horas. Actualmente, pueden visitarse tres exposiciones temporales. Ai Weiwei. Don Quixote es una extensa muestra que reúne grandes instalaciones, una selección de obras realizadas con bloques de Lego y películas creadas, durante las dos últimas décadas, por el artista y activista de origen chino. Así como suceden las cosas, también nada sucede es una exposición en la que, a través de 39 obras pertenecientes a la Colección Musac de 35 artistas nacionales e internacionales, se investigan los lenguajes utilizados en la creación contemporánea. Por último, Autorretratos a través de la historia del arte permite ver, por primera vez en el Musac, siete fotografías de Yasumasa Morimura donadas por el artista japonés al museo este mismo año.

Panorámica de la exposición 'Ai Weiwei. Don Quixote', actualmente en el Musac.dl

LUNES 21

LIBRO

«Aquel Marvá de Villafranca». Ensayo histórico de José Antonio Fernández Llamas que se presenta en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura (Santa Nonia), sobre personajes del periodo de la Guerra Civil española, a través de los cuales se pueden desentrañar acontecimientos que siguen siendo fuente de polémica, así como desvelar aportaciones gráficas únicas por vez primera, tal que esas 140 fotografías hasta ahora inéditas de la División Azul en la URSS . A las 19.30 horas.

Una de las fotografías del libro.DL

«Relatos reunidos». Presentación del libro escrito por José Avello. Intervendrán Álvaro Acebes y Tomás Sánchez Santiago. En Literatessen (Santisteban y Osorio, 4). Entrada libre hasta completar aforo.

DONACIÓN DE SANGRE

Cimanes de la Vega. La unidad móvil se trasladará al Ayuntamiento de Cimanes de la Vega de 16.15 a 18.15 horas.

Villademor de la Vega. La unidad móvil se desplaza a la Plaza Mayor de 19.00 a 21.00 horas.

MARTES 22

CINE

'Algo para recordar'. Película dirigida por Leo McCarey en 1957. Interpretada por Cary Grant, Deborah Kerr, Richard Denning, Neva Patterson, Cathleen Nesbitt, Robert Q. Lewis, Charles Watts, Fortunio Bonanova. Un elegante playboy y una bella cantante de un club nocturno se conocen a bordo de un lujoso transatlántico y surge entre ellos un apasionado romance. Cine clásico en el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una escena de 'Algo para recordar'DL

DONACIÓN DE SANGRE

E Leclerc. La unidad móvil se desplaza de 15.30 a 21.15 horas a E. Leclerc de Trobajo del Camino.

MIÉRCOLES 23

EVENTO SOLIDARIO

La Pola de Gordón. La Asociación por Dos Pulgares de Nada organiza la II Jornada Visualización FOP en las instalaciones deportivas Fabián Tascón en La Pola de Gordón con motivo del Día Internacional de la concienciación de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva.

FERIA DEL LIBRO

Palacio de los Guzmanes. Este miércoles, 23 de abril, quince librerías de la provincia se unen para conmemorar una fecha que busca reivindicar la importancia de la lectura. En el Palacio de los Guzmanes de 11.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente.

Libros.Ramiro

CASA BOTINES

Día de San Jorge. El Museo Casa Botines Gaudí celebra el día de San Jorge con varias acciones para todos los públicos. El acto central será a las 12.00 horas en la fachada del Museo Casa Botines Gaudí, donde el poeta José Luis Puerto pronunciará el pregón y a continuación varias personalidades del mundo del arte, la comunicación y la cultura de León, leerán la Historia de San Jorge en la Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine debajo de la escultura del San Jorge y el dragón que Gaudí ideó para el edificio. Todos los libros que están a la venta en la tienda del Museo tendrán un 5% de descuento. Además, se instalará una carpa en la plaza de San Marcelo donde se venderán libros descatalogados a precios reducidos y rosas. A las 12:00 horas el carillón de Botines reproducirá la Primavera de Vivaldi y en el edificio ondeará la bandera de San Jorge.

Cartel de las actividades por San Jorge.DL

JUEVES 24

DONACIÓN DE SANGRE

Mansilla de las Mulas. Donación de sangre en el centro de salud de 16.00 a 21.00 horas.

TEATRO

'Danza de la vida breve'. El Teatro El Mayal de la ULE presenta «Danza de la vida breve», dirigida por Javier R. de la Varga. En el hall de la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE. A las 20.30 horas. Aforo limitado y entrada con invitación.

DOCUMENTAL

'Papatzo'. Usuarios de Asprona Bierzo participan en el documental ‘Papatzo’, que se presenta el 24 de abril en La Térmica Cultural. Dirigida por Albert Cervera, el documental muestra una experiencia inmersiva. A las 19.30 horas. Las imágenes del documental fueron grabadas en 360º.