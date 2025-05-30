Agenda de León: toda la programación hasta el 5 de junio

VIERNES 30

LIBRO

'Memoria del vino'. Presentación y firma del nuevo libro de José Peñín titulado «Mis memorias del vino. Los 50 años que marcaron el cambio». La autobiografía vitivinícola del mayor experto en vino de España. La presentación tendrá lugar en el Palacio de los Guzmanes a las 19.00 horas.

'Ictus: cinco letras que cambian tu vida'. El neurólogo del Hospital de Bierzo, Ángel Fernández, presenta a las 19.00 horas en la localidad de Sorbeda del Sil su libro sobre el ictus. En el café concierto y espacio cultural Cara B.

CINE

'El bosque salvaje de Pardomino'. Una producción de BICHO dirigida por Carlos Rodríguez. Uno de los bosques mejor conservados de Europa permanece olvidado del mundo en un pequeño rincón de la Provincia de León. Documental que se estrena hoy en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 4 euros.

MÚSICA

Mario Delgado. Origen y evolución del rock. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 17.00 horas.

Ciconia. Concierto de música instrumental en el Black Bourbon a las 22.00 horas. Entradas: 12 y 15 euros.

Festival de heavy-rock. Este viernes y el sábado se celebrará en La Térmica Cultural el Festival de heavy-rock de Dinamiz-ARTj de la Térmica Cultural de Ponferrada, con entrada gratuita y seis bandas del catálogo de la segunda edición. Desde Asturias, Galicia, Teruel y Guadalajara, grupos como Bestia Negra, Tregua, SIIXS, Ruido, Breathing Again y EFFE ofrecerán potentes directos que van del metal clásico al alternativo. El festival comenzará ambos días a las 20.00 y requiere reserva previa.

Camela. Concierto del dúo Camela en León Arena (antigua Plaza de Toros) a las 22.00 horas. Hay entrada disponibles a partir de los 33 euros

Ángeles Muñoz y Dionisio Martín, integrantes del dúo Camela.DL

CARRACEDELO

Feria del Bierzo. Carracedelo celebra hasta el 1 de junio una edición especial de la XXIX Feria del Bierzo agroalimnetaria y productos alimentarios. EL horario es de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

La Virgen del Camino. La Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre se traslada al Parking Humilladero de 16.00 a 21.00 horas.

Centro de Salud José Aguado. Donación de sangre de 08.00 a 22.00 horas en las dependencias del centro de salud de José Aguado.

EXPOSICIÓN

Sorolla. El espacio Térmica Cultural ha abierto en Ponferrada (León) para recibir una exposición monográfica sobre Sorolla con cuarenta obras originales, algunas de ellas inédita, que podrá verse entre el 30 de mayo y el 13 de octubre. El espectador podrá sumergirse en el particular universo de Joaquín Sorolla a través de una sala sensorial y otras de realidad virtual.

Sala sensorial de la exposición inmersiva sobre la obra de Sorolla.LIGHT ART EXHIBITIONS

Ármaga. Pablo Maojo, Ramón Isidoro, Paco Chamorro, Javier Victorero, Esteban Tranche, Daniel Verbis, Begoña Pérez, Amando Casado son los ocho artistas, ocho miradas que convergen en el terreno común de la abstracción. Hoy se inaugura a las 20.00 horas en la galaría Ármaga. Hasta el 10 de junio.

CONFERENCIA

'Juan Bautista de Anza'. La conferencia titulada Juan Bautista de Anza, un súbdito singular en un escenario remoto impartida por el teniente coronel J. Manuel Guillén será la última conferencia que organiza Héroes de Cavite —León hasta después del verano. A las 19.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León.

TALLER

Vocal Kids. Del 30 de junio al 4 de julio, la Casa de Cultura de Armunia acoge el Workshop Vocal Kids, un taller matinal que ofrece formación vocal y escénica de alto nivel para niños y niñas de 9 a 14 años. El horario es de lunes a jueves, de 10.00 a 13.00 horas, y un gran cierre el viernes 4 de julio con ensayo general y una espectacular gala final a las 20.00 horas, donde los participantes se presentarán ante el público como auténticos artistas.

SÁBADO 31

CIRCO

Gala. La Asociación de Profesionales de Circo de Castilla y León, la CCLAP, ofrece, con la colaboración del Área de Actividades Culturales de la Universidad de León, una Gala de Circo con artistas de diferentes especialidades, disciplinas y estilos, con el denominador común de hacer circo en la Comunidad. A las 18.30 horas en el hall de la Facultad Filosofía y Letras.

Gala de circo en la ULEDl

CINE

'La leyenda del Cuélebre'. Estreno del cortometraje La leyenda del cuélebre, interpretado por Alberto Díaz, Ángela Alonso, Inés Diago, Alejandra Lechuga, Paz Martínez, Javier Bermejo, Nuria Robles, Mercedes Sais, Filiberto Carrero, Néstor del Barco, Miguel Barajas, Chema López y Manolo Martínez. Entrada libre hasta completar aforo en el Teatro El Albéitar a las 20.30 horas.

Cartel de 'Cuélebre'.DL

MÚSICA

Linze. Concierto de rock and roll en la sala Black Bourbon con el grupo Linze. A las 22.00 horas. Entrada: 8 y 12 euros.

Ciclo coral. Concierto del IV Ciclo Coral 2025 — Claustro abierto de Capuchinos con la actuación del coro Ecos de Bérgida Cacabelos. A las 20.15 horas en la Iglesia de San Francisco. Entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo coral.DL

FERIA

Crémenes. El Ayuntamiento de Crémenes celebra la II Feria Parda de Montaña de Crémenes con un homenaje hoy a los ganaderos. Exposición de mastines, cata de mieles, baile de caballos y otras actividades que se inauguran hoy a partir de las 11.00 horas.

CASTING

'Buen camino'. La agencia de figuración Alén Filmes convoca un cásting presencial hoy en León para el rodaje de su próxima película sobre el camino de Santiago. El casting se llevará a cabo en el hotel NH de la Plaza Mayor de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

FIESTA

Mascotas. MasQFiesta organiza un encuentro en la zona de esparcimiento canino del Parque del Fresnedal (próximo al Mercadona de Universidad o apeadero de FEVE de la Asunción). El horario de la fiesta será de 12.00 a 22.00 horas con actividades para infantiles. Este año habrá paella o arroz vegetariano a precios populares 6 euros la ración. Hay que adquirir previamente el ticket.

RELIGIÓN

Rosario diocesano. El obispo Luis Ángel de las Heras preside hoy a las 19.30 horas en la Basílica de la Virgen del Camino una oración mariana especial que tendrá un protagonismo especial del grupo de Pastoral Juvenil-PASJU y que incluye la propuesta de sumarse a una peregrinación que va a partir a las 5 de la tarde desde la explanada de San Marcos para acudir con una flor y así poder realizar la ofrenda a la Virgen del Camino.

DOMINGO 1

MÚSICA

David Fernández Leonyuk. Concierto de piano organizado por la Fundación Eutherpe. En la sala Eutherpe en la calle Alfonso V, 10 a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Concierto de David Fernández.DL

TEATRO

'Prohibido suicidarse en primavera'. Teatro Vermuth a las 13.00 horas en el Aula T de Teatro realiza la muestra final de los talleres teatrales impartidos durante el año. En el Teatro El Albéitar a las 13.00 horas. Entrada libre.

Cartel de la obra de teatro.DL

POESÍA

Ricardo López. «Los precios de mi vida» poesía en la sala Black Bourbon con Ricardo López. A las 18.00 horas con entrada gratuita y consumición obligatoria.

MODA

Desfile en La Bañeza. Pasarela urbana de moda en la Plaza Obispo Alcolea en La Bañeza en un desfile en el que participarán 32 modelos y 22 niños. De 18.00 a 20.00 horas.

LUNES 2

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Donación de sangre en el vestíbulo del Hospital de León de 8.45 a 14.15 horas. El punto fijo de donación de sangre está en el centro de salud de José Aguado.

MARTES 3

AJEDREZ

Partidas simultaneas. El joven maestro internacional de ajedrez Faustino Oro será protagonista de las actividades en la ULE del XXXVIII Torneo Magistral Ciudad de León. Hoy disputará partidas simultáneas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León a las 17.30 horas.

Imagen de una partida de ajedrezThanh_Tung

CINE

'Pequeños acróbatas'. Dos pequeños acróbatas de Nairobi luchan por hacer realidad su sueño de viajar y actuar en Europa. Ian y Pro, de 9 años, son dos amigos que viven en los suburbios de Nairobi. Ciclo de cine documental del mes en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada con invitaciones quince minutos antes de la proyección.

DONACIÓN DE SANGRE

Atento. La unidad móvil se desplaza a Atento de 08.30 a 14.15 horas.

MIÉRCOLES 4

MÚSICA

Luis Antonio Pedraza. Concierto de música folk «Aconceyare» Luis Antonio Pedraza Este espectáculo busca el diálogo entre la tradición e innovación y ofrece las claves para saber interpretar las melodías propias del oeste de la región desde una óptica actual. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.00 horas. Entrada con invitación quince minutos antes del concierto.

Antonio Pedraza.VeliaStudio Fotografía

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se desplaza a Botines de 08.30 a 14.15 h.

JUEVES 5

CONFERENCIA

'Los niños prodigio en la historia del ajedrez'. A las 11.30 horas y con entrada libre hasta completar el aforo, el Paraninfo Gordón Ordás del Edificio El Albéitar será escenario de la conferencia titulada Los niños prodigio en la historia del ajedrez. Faustino Oro, el último prodigio que asombra al mundo, que será impartida por periodista y divulgador Leontxo García.

TEATRO

Taller de composición y danza. El Taller Danza: arte y educación en la Universidad de León se creó en 2007. Su directora, Rosario Granell propone para este curso 24/25 Grumo: taller de composición en danza. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Taller de danza.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Comisaría de Policía Nacional. Donación de sangre en la sala de juntas de 09.00 a 14.00 horas.