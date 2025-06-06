Agenda de León: toda la programación hasta el 13 de junio

VIERNES 6

VEHÍCULOS

Salón de automóviles. El Palacio de Congresos y Exposiciones de León acogerá hasta el 8 de junio la octava edición del Salón del Vehículo Nuevo y Kilómetro Cero, organizado por la Asociación de Concesionarios Oficiales de León y el Círculo Empresarial Leonés, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital.

Una oportunidad para comprar un automóvil.EFE

FIESTAS

Barrio de San Mamés. El autor leonés Adrián G.G. participará en las fiestas del Barrio de San Mamés, que se celebran los días 6, 7 y 8 de junio, acercando su obra a todos los lectores que se pasen por el evento.

OBSERVACIÓN LUNAR

Parque de la Palomera. La observación de la Luna Gibosa Creciente es la propuesta de la Asociación esta noche de este viernes y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. La sesión, gratuita y abierta al público, comenzará a las 22.00 horas en el parque de La Palomera y se extenderá hasta las 00.00 horas, aproximadamente.

Uno de los telescopios del observatorio.RAMIRO

MUSEO DE SABERO

Hornos altos de la Ferrería de San Blas. Visita a la excavación arqueológica del patio de los hornos altos de la Ferrería de San Blas, guiados por Gabriel Frías y Javier San Vicente. Entrada gratuita. A las 17.00 horas. Sabero.

Interior del museo de Sabero.dl

GASTRONOMÍA

Plaza de Toros. Durante tres días —de 18:00 a 22:00 h— los asistentes podrán disfrutar de las 10 tortillas finalistas (5 tradicionales y 5 creativas) del concurso 'León sabe a tortilla', preparadas por los propios locales y cocineros seleccionados por el público en la Plaza de Toros de León. Esta iniciativa organizada por Leonsecome reunirá gastronomía, música, productores locales y mucho ambiente para elegir a las ganadoras.

Festival de tortillas en el León Arena, un proyecto de Leonsecome.DL

HISTORIA

«Natalicio del Águila». El escenario principal del Natalicio del Águila será el Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo), donde se mostrará la vida castrense de los legionarios y se realizarán distintos talleres de demostración de artesanía romana y teatralizaciones. Hoy, de 18.30 a 21.00 horas, campamento romano en el Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo) y a las 20.00 horas, conferencia degustación Gustatio romana, impartida por Isabel Robles y Lucía Vega (Legio IIII Macedónica). Salón de los Reyes Ayuntamiento de León, plaza San Marcelo.

Natalicio del Águila.ramiro

MÚSICA

Festival de Fados. A las 20.00 horas en el Teatro San Francisco tendrá lugar el III Festival de Fados Ciudad de León. Intérpretes de primera fila como Francisco Moreira y Carolina Varela. Entrada: 13 euros.

CONFERENCIA

'Carlos V. Imperator Romanorum'. Juan Manuel Bartolomé, catedrático de Historia Moderna de la ULE, pronunciará la conferencia Carlos V. Imperator Romanorum dentro del Ciclo de Conferencias organizado por el Instituto LOU de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE, al que pertenecen más de cien investigadores. El acto tendrá lugar en la Fundación Sierra Pambley a las 19.30 horas.

'Las aportaciones científicas de Pío del Río-Hortega'. Conferencia de Juan del Río-Hortega dentro del ciclo sobre Ramón y Cajal. En la sala Gordón Ordás del Albéitar a las 19.30 horas.

Exposición sobre Ramón y Cajal.dl

SÁBADO 7

LIBRO

'El alma de los viajes'. El semisótano del Museo Casa Botines Gaudí de León acoge a partir de las 20.00 horas, la presentación del libro El alma en los viajes, cuya autora, Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría, conversará con el director general de la Fundación Obra Social Castilla y León, José María Viejo.

MÚSICA

Festival Entresebes Folks. Grajal de Campos acogerá este sábado la segunda edición del festival 'Entresebes Folk', una iniciativa impulsada por el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial que busca aunar el disfrute de la música folk y tradicional con el conocimiento del patrimonio histórico-artístico. A las 16.00 horas habrá una visita guiada y gratuita por gran parte del patrimonio de Grajal, incluidos el palacio renacentista, la iglesia de San Miguel y el astillo artillero.

La Movida y Rider. Concierto homenaje a la Modiva. En el Teatro Auditorio Municipal Cubillos del Sil. A las 20.00 horas.

Requiem de Mozart. La Orquesta Sinfónica «Cristóbal Halffter» Ciudad de Ponferrada presenta la Misa de Réquiem compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart. En el teatro Bergidum a las 20.00 horas. Entrada: 20 euros.

Orquesta Sinfónica 'Cristóbal Halffter'.DL

CAMPOSAGRADO

Mastín leonés. Camposagrado celebra este sábado la feria del mastín leonés, en una romería que reunirá a más de medio centenar de perros de distintos puntos del país.

El mastín Girón ganador en uno de los concursos caninos.DL

TEATRO

'Ultreira, caminos de ocas y estrellas'. Fabula Teatro, en colaboración con el Consejo Comarcal de El Bierzo, actúa en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en Priaranza del Bierzo a las 19.30 horas. Entrada libre.

'Valentina en el limbo'. Morfeo teatro actúa en el teatro Gullón de Astroga a las 20.30 horas.

'¡Que viene el lobo!'. Kamante Teatro actúa en el Auditorio «Café Quijano» de Sariegos a las 19.30 horas.

'Alfonso XI. El rey ciudadano!'. El Claustro de la Colegiata de San Isidoro, en León, acogerá a las 21.00 horas la representación Alfonso XI. El rey ciudadano, de la mano de Tilín Telón Teatro y con la colaboración del coro Escarcha, una actuación que permitirá recuperar el teatro histórico que se perdió desde el siglo XIX.

LIBRO

'Nuestro cuerpo. Siete millones de años de evolución'. El paleontólogo Juan Luis Arsuaga presenta su libro en el Museo de la Siderurgia de la MInería de Castilla y León en Sabero a las 19.00 horas.

Juan Luis Arsuaga.Cedida por Ediciones Destino

CIRCO

'Oh-Pera'. Circo infantil con Circo Txosco. Red de Circuitos Escéncos en el Auditorio Mihacale en Gordoncillo y Valderas. A las 18.00 horas.

Una compañía de circo en una foto de archivo.R. PRIETO

Ridi Pagliaccio. Circo en la Casa de Cultura de Villamañán con Asaco Producciones. A las 19.00 horas.

HISTORIA

'Natalicio del Águila'. De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, campamento romano. De 12.00 y 17.00 horas, demostración de artesanía romana a cargo de F. Barriales, Flashback, Artium ac Vitae y Domus Panis. Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo). A las 12.30 horas, Inauguratio nueva vestal. Teatralización. Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo). A las 13.15 horas, De re militari, la evolución del ejército romano. Explicación y demostración de técnicas militares. Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo). De 13.00 y 18.30 horas, patrulla legionaria. Plaza de Puerta Castillo, calle del Cid, plaza de San Marcelo, calle Ancha y Plaza de Regla. A las 17.30 horas, cultos y supersticiones en el mundo romano (Grupo Mos Religiosus). A las 18.00 horas, mesa explicativa de elementos religiosos romanos (Grupo Mos Religiosus). De 18.30 a 22.00 horas, recreación cena romana en la calle Ruiz de Salazar. A 19.00 horas, desfile de las Legiones por el perímetro de la muralla romana. Salida plaza de Puerta Castillo, calle Carreras, avenida de los Cubos, Puerta Obispo, Serradores, Torre de los Ponce, plaza Mayor, Mariano Domínguez Berrueta, calle Ancha (porta principalis dextra), calle Ruiz de Salazar, avenida Ramón y Cajal, Era del Moro, plaza de Puerta Castillo. A las 20.00 horas, conferencia Reflexiones en torno al gladiador local M.U. Arancintho, impartida por Fernando Barriales. Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León.

Celebración del Natalicio del Águila.fernando otero

DOMINGO 8

MÚSICA

La Llamada del Castillo. Con motivo del inicio de la Semana Internacional de los Archivos, un ensamble de la Banda de Vientos Juventudes Musicales-ULE realizará un concierto desde el adarve de la muralla del Castillo, emulando las llamadas a la población que se realizaban en Europa Central desde las torres de los castillos. Entrada gratuita. Archivo Histórico Provincialde León a las 13,30 horas en la Plaza Puerta Castillo.

HISTORIA

'Natalicio del Águila'. De 11.00 a 14.00 horas, campamento romano. A las 12.00 horas, demostración de artesanía romana a cargo de F. Barriales, Flashback, Artium ac Vitae y Domus Panis. Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo). A las 12.30 horas, desfile legionario. Plaza Puerta Castillo, plaza Santo Martino, calle Sacramento y plaza de San Isidoro. A las 12.45 horas, acto del Natalicio del Águila. Entrega del águila legionaria y ritual sacrificatorio. Plaza de San Isidoro. Recreación conjunta. A las 13.00 horas, desfile imperial. Plaza de San Isidoro, calle de Fernando G. Regueral, plaza de las Torres de Omaña, calle Cervantes, calle Ancha, plaza san Marcelo, calle del Cid, plaza San Isidoro, calle Sacramento y plaza de Puerta Castillo. A las 13.30 horas, exhibición/explicación de material de las legiones romanas a cargo de Recreadores de Galicia. Jardín Arqueológico, Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo).

LUNES 9

EXPOSICIÓN

Leoneses y política de Estado. Con motivo de la celebración de la Semana Internacional de los Archivos, se inaugura una exposición centrada en los leoneses que a lo largo de la historia desempeñaron cargos relacionados con la política de Estado. Desde hoy hasta el 31 de junio en el Archivo Histórico Provincial de León. De lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas. Jornada de puertas abiertas hasta el viernes.

MIÉRCOLES 11

CUENTACUENTOS

Kamishibai. Cuentacuentos en la sala de conferencias en la Biblioteca Pública de León. A las 18.30 horas.

Un momento de la representación del kamishibai.DL

LIBROS

'Soma'. Emilio Díez presenta Soma, un thriller que transcurre parcialmente en León. A las 19.30 horas en el Instituto Leonés de Cultura a las 19.30 horas.

JUEVES 12

MÚSICA

Los Strairjackets. Los Straitjackets es una banda de rock and roll instrumental formada por Eddie Angel, Danny Amis, Greg Townson, Pete Curry y Chris Sprague. A menudo colaboran con otros músicos y con las bailarinas burlesque. Hoy actúan en Espacio Vías a las 20.30 horas. Entrada: 18 y 22 euros.

Cartel del concierto.DL