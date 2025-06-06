Restaurante La Barca by Juanma: Un deleite para el paladar

La Barca by Juanma es todo un referente gastronómico leonés que desde Veguellina de Órbigo y de la mano de su chef Juanma Martínez apuesta por los productos de proximidad y de calidad.ÁNGELOPEZ

A orillas del río Órbigo florece una propuesta gastronómica que de la mano de su chef y propietario, Juanma Martínez, aúna calidad, toques de autor en sus platos y algo que también lo hace especial, la procedencia de todos los ingredientes a los que en sus fogones da forma para llevar al plato. De la huerta y de proximidad.

Eso lo tiene claro Juanma para el que el producto es una parte esencial de todo plato y experiencia culinaria que él marida entre la tradición y la modernidad, con un toque propio que se convierte en una delicia para cualquier paladar.

Con huerta propia donde cosecha gran parte de todo lo que elabora en su cocina y con productos como los ganaderos que adquiere de proximidad no es de extrañar que cada plato, cada propuesta, sea exquisita.

Empezando por su queso fresco con leche de oveja o el resto de quesos locales, y siguiendo por platos tan demandados por los clientes como el arroz leonesa o los buñuelos de morcilla. Unos pocos ejemplos de una variedad culinaria que puede degustarse de martes a domingo. En horario de comida con el sábado como único día para ofrecer cena (en agosto se extiende a todos los días).

En su propuesta no pueden faltar los embutidos de caza y jabalí caseros que en poco tiempo se ampliarán con ibéricos. Juanma lo tiene claro, en su cocina no entra ningún producto elaborado. Una seña de identidad que lleva aplicando desde hace años y con la que sin duda alguna pretende ofrecer el mejor plato al cliente. Su experiencia y calidad como chef junto a la de su grupo humano con el que trabaja codo con codo son el mejor aval para que todo lo que pasa por sus manos se convierta en una sabrosa delicia culinaria.

Para cualquier momento del año y sin duda alguna extensible también a acontecimientos y eventos numerosos. Su nuevo comedor con capacidad para 160 personas lo posibilita.

Desde Veguellina de Órbigo y para abrir boca a todos los comensales y paladares.

Dirección: Calle Polideportivo, número 1. Veguellina de Órbigo Teléfono: 987 375 487