La semilla da sus frutos en Gordoncillo

Primero hay que abonar y preparar el surco para que, cuando la simiente caiga, la tierra sea fértil y enraíce. El proceso requiere el mimo de regarla y atenderla, pero se premia con la satisfacción de ver crecer el fruto. Esa cosecha la disfruta ya el Ayuntamiento de Gordoncillo, ocho años después de haber empezado a sembrar cultura con las jornadas literarias que, este sábado, a las 12.30 horas, en La Panera, dentro del Espacio Cultural y Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (Mihacale), culminan una nueva edición con la entrega del premio Semilla de Oro a la leonesa Irene Andres-Suárez, primera hispanista en Suiza.

El premio remite al concepto que nació «allá por el año 1995, cuando arrancó el proyecto cultural y de desarrollo desde el Ayuntamiento de Gordoncillo y se instaló una escultura en mármol rosa de Portugal que se denomina semilla», como recuerda el alcalde, Urbano Seco. La imagen hizo crecer alrededor un plan ambicioso afianzado en que «no hay desarrollo en ausencia de la cultura, que en toda la historia es quien ha salvado en momentos críticos a la humanidad».

Con esta filosofía de Letras en La Panera, coordinadas desde el primer año por el profesor Alfonso García, el galardón de la Semilla de Oro prende como un «un acicate más de apuesta por la cultura, por reconocer lo que personas del mundo de la literatura de gran relevancia en la lengua española tienen de influencia en el desarrollo cultural y económico», detalla Seco, quien abrió el programa de los actos de este año de «Letras en la Panera» con un texto titulado «La dama luminosa de la Literatura». «La literatura contiene la esencia del género humano y nos hace libres», dejó grabado el alcalde en el marcapáginas que este año queda como «recuerdo y testimonio de Irene Andres-Suárez, la profesora que ama la literatura convirtiéndola en vida, que es seguramente uno de los binomios más hermosos y fantásticos de nuestra propia condición».

Seco abunda en que «La Literatura, cómo no, se hace luz en una vida en que la Palabra es también luminosa». «Esta doble condición, además de proyección del humanismo y la humanidad como ejes que vertebran el sentido de la vida, se dan cita en Irene Andres-Suárez, Premio Semilla de Oro 2025 por decisión unánime de la Corporación Municipal de Gordoncillo, que valora, desde la humildad, la personalidad de la profesora convertida en referencia para entender la bondad y el alcance de una parte importante de la mejor narrativa escrita en España durante uno de los períodos de mayor vitalidad y potencia creadora de nuestra historia literaria», describen.

Como prólogo de la entrega del premio se inaugurará la exposición «El universo crítico y personal de Irene Andres-Suárez», diseñada y comisariada por Luis García, director del departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura (ILC). El elogio previo lo firmará José María Merino, académico de la Real Academia Española de la Lengua y Semilla de Oro en 2022 junto a Luis Mateo Díez.

La semblanza reconoce a la leonesa, natural de Vegarienza de Omaña, quien «en 1974, recién finalizados los estudios de Filología Románica, se trasladó a Suiza y, poco después, fue nombrada ayudante del departamento de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de Ginebra, donde se doctoró». Hoy es «profesora emérita de la Universidad de Neuchâtel, donde estuvo al frente de la Cátedra de Literatura Española», como se recoge en la documentación acreditativa del premio, en la que se reseña que «de su dilatada e intensa labor, cabe destacar la creación del Centro de Investigación de Narrativa Española y la organización del Grand Séminaire, un prestigioso coloquio internacional consagrado al estudio de los escritores españoles actuales más relevantes». «Sus publicaciones —más de cien artículos en revistas especializadas y una veintena de libros— avalan no solo su trayectoria, sino la difusión y el conocimiento de la literatura española, de la palabra creadora, de la que sigue siendo dama luminosa. La profesora Irene Andres-Suárez desprende luz», como alaba el texto redactado desde la organización del evento.

La concesión blasona una nueva edición de las Letras en la Panera. Las jornadas se abrieron esta primavera con el recital de poemas y cuentos de Antonio Pereira interpretados por el poeta Juan Carlos Mestre, acompañado por el acordeón de Cuco Pérez. El programa dio cita además al concierto de las «24 canciones de amor y guerra» de Arsel Randez; al recital «Dos sombras en el espejo. Conversaciones a media luz», con las poetas Alicia López e Irene Fidalgo; y la charla «De dinosaurios a santos del día. Un periplo por el microrrelato», narrada por el escritor Antonio Toribios. Esas semillas ya han empezado a germinar.