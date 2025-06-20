El sueño de las alforjas: esencia natural y deliciosa

No es un sueño a pesar de que el nombre de la bodega así lo pueda parecer. Es toda una realidad. En tierra de viñas y vinos como Valdevimbre El Sueño de Las Alforjas ha logrado con sus vinos ecológicos un sitio destacado, un nombre a través del cual queda reflejado todo ese trabajo que desde la tierra hasta la mesa representa apostar por un producto y trabajar con él para que su nombre ya indique que el contenido de cada botella va a resultar una experiencia gustativa y olfativa gratificante.

Desde el año 2018 (cuatro antes ya disponía de la certificación en sus viñas) esta bodega leonesa centraba su actividad en ofrecer al mercado del vino sus elaboraciones ecológicas. Respeto por la tierra, mantenimiento de las tradiciones y una apuesta natural en el proceso de elaboración han dado como resultado unos vinos con marca propia que superan cualquier examen y que ya se están ganando premios en un mercado que desde Valdevimbre abarca el ámbito nacional. Este año además con el salto al alemán.

Su presencia en varias ferias en el extranjero ha tenido además una respuesta muy positiva. El mercado en otros países está más especializado y el producto ecológico está mejor valorado que a nivel nacional. La gama El sueño de las alforjas se vendimia a mano, es uva seleccionada de las mejores parcelas. Una vez en bodega, se elabora el vino con mucho mimo, es el trabajo de un pequeño viticultor que recoge el fruto para hacer ese vino especial que produce su tierra cada añada. En la bodega están centrados en la calidad de sus elaboraciones y los resultados son buenos. Prueba de ello es que sus vinos siempre quedan bien posicionados en los concursos a los que se presentan. Todos tienen su público, pero el Cascabel (albarín joven) es el más conocido y apreciado por su buena relación calidad-precio. Seguidos por la gama El Sueño de las Alforjas (albarín y prieto picudo) que son algo más exclusivos. De este tinto el año pasado se quedaron sin stock y han tenido que subir un poco la producción. Todos los vinos de la bodega están certificados por la Denominación de Origen León. Y también por el Caecyl, el consejo de agricultura ecológica se encarga de verificar las instalaciones, las parcelas a pie de campo, los controles de todo lo que se aplican tanto en el campo como en la bodega y el análisis de restos de pesticidas en sus vinos.

Dirección: Calle Cuartel del Noroeste. Valdevimbre (León). Teléfono: 669 898 460 Web: www.elsuenodelasalforjas.es