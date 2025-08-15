Agenda de León: toda la programación hasta el 22 de agosto

VIERNES 15

MÚSICA

Fundación Club 45. La Fundación Club 45, que gestiona el Museo de la Era Pop de Santa Colomba de Somoza cuenta este fin de semana con un completo programa de actividades. Hoy, la jornada estará protagonizada por Micky Carreño junto a los Colosos del Ritmo, que ofrecerán durante el día dos sets eléctricos, la charla «Micky en los años sesenta» y una pinchada protagonizada por los miembros de la banda. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Micky, a la izquierda, con otros cantantes de los setenta.EFE

Flamenco. El Festival de Flamenco se cierra hoy con una nueva actuación gratuita de Esencia Flamenca en la plaza de Puerta Obispo, a las 20.00 horas, esta vez a cargo de Nano del Amalio y David de Josefa, y el espectáculo Recordando al maestro Paco de Lucía, que rendirá homenaje a la figura del artista en La Casona de Puerta Castillo a las 21.30 horas. En él participarán intérpretes como el maestro Antonio Canales, Montse Cortés o David de Jacoba, entre otros. Las entradas tienen un precio de 12 euros y pueden adquirirse en www.ctickets.es o en la taquilla una hora antes del evento.

FIESTAS

Armunia. Fiestas en Armunia hasta el 17 de agosto. Hoy, fuegos artificiales a las 23.59 horas.

EXPOSICIÓN

Ruta por los retablos renacentistas. El claustro del santuario de La Peregrina alberga hasta el 24 de agosto una muestra itinerante de retablos renacentistas del Este de León. Una iniciativa de la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle Scapa para dinamizar y poner en valor estos diez retablos, que es posible gracias al apoyo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. En el claustro del santuario de la Peregrina, de lunes a domingo, de 09.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 17.00 horas.

Retablos expuestos.DL

Cea. La artista leonesa Claudia Ceinos Molaguero elige la Casa de la Villa de Cea para mostrar su obra pictórica en una exposición que tiene por título Vistas, viajes y rurales, la exposición propone un recorrido visual que transita por las diferentes estaciones, recogiendo los matices que ofrece la naturaleza en cada momento del año. En la Casa de la Villa de Cea (Plaza Mayor, 6) de 19.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo

Uno de los cuadros de la exposición.DL

MONÓLOGO

Parque de Quevedo. Monólogo del humorista Johnny San Miguel a las 21.00 horas en el parque de Quevedo. Actividad gratuita.

SÁBADO 16

MÚSICA

Fundación Club 45. La Fundación contará con una nueva audición dentro del ciclo Selector de Frecuencias, protagonizada esta vez por Sebas Avilés. El mallorquín es un viejo conocido de la escena mod y sixties y uno de los más reputados dj's mods de Europa. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Djs. Música con bases electrónicas a cargo de JOTA_69 pinchadiscos en la Plaza de don Gutierre de 20.00 a 22.00 horas.

TEATRO

«Bululú». Teatro clásico del siglo XVII con la actuación de Antonio León con su espectáculo «Bululú». Textos, vivencias e historias que el actor provocará en el público la sensación de realizar un vieje entretenido. Antonio León estará acompañado por Nieves Martínez en el centro técnico. A las 19.30 horas y el acceso es gratuito hasta completar aforo. En la iglesia de Santa Eulalia de Villacintor.

CONFERENCIA

Los reyes de León. La Asociación cultural Santa Eulalia de Tapia organiza las II Jornadas Culturales de Tapia de la Ribera, un evento que reunirá a leoneses relacionados con el mundo de la cultura y la literatura en una serie de actividades dirigidas a todos los públicos. Hoy a las 17.30 horas, el historiador Ricardo Chao ofrecerá una charla sobre la historia de los Reyes de León. En las escuelas de Tapia de la Ribera.

ENCUENTRO CULTURAL

Vega de Noceda. Encuentro literario organizado por Manuel Cuenya en Noceda del Bierzo con la colaboración del Colectivo cultural La Iguiada y el Ayuntamiento. Será a las 19.30 horas en las antiguas escuelas del barrio de Vega de Noceda, con la participación las autoras y autores Silvia Aller, María Encina R. de Paz, Raquel Villanueva, Luis Segura, Nicanor G. Ordiz y Manuel Cuenya.

LIBROS

Vega de Valcarce. Con motivo de la festividad de San Roque, tendrá lugar la tradicional presentación de libros en la carpa de la Plaza del Ayuntamiento de Vega de Valcarce. Este año se presentarán los siguientes: 21 solamente, de Raquel Villanueva Lorca; Lecturas de un alma vagabunda, de Ruy Vega; La noche del desarme, de Gaspar Méndez. Intervendrá también Alfredo Cerezales, epiloguista de la noche del desarme. Presentará y moderará el acto el reconocido poeta de Herrerías de Valcarce, Amador Fonfría. A las 11.00 horas.

LIBROS

Benavides de Órbigo. Hoy es el último día para visitar en la planta alta del Auditorio de Benavides de Órbigo la exposición «Camino y Yantar», en la que se repasan los principales aspectos de la comida del peregrinaje a lo largo de los siglos. Carteles explicativos, elementos arqueológicos y etnográficos, reproducciones de obras de arte y fotografías documentan un itinerario expositivo que se complementa con los objetos relacionados con productos alimenticios, su manipulación y consumo.

'Camino y Yantar'.DL

Juan Pedro Aparicio. Velada con el escritor leonés Juan Pedro Aparicio para viajar los entresijos de su creatividad con Ensayo sobre las pugnas, heridas, capturas, expolios y desolaciones del Viejo Reino en el que se apunta la reivindicación leonesa de León, que ha servido de base para una amplísima bibliografía irredentista de nuestro territorio. A las 20.30 horas en el aula cultural de la Fundación Renacimiento en Santibáñez de la Isla.

El escritor leonés Juan Pedro Aparicio.juan lázaro

DONACIÓN DE SANGRE

Riaño. Donación de sangre en el centro de salud de 10.00 a 13.00 horas.

DOMINGO 17

MÚSICA

Fundación Club 45. Santa Colomba se vestirá de gala para recibir a Àlex Oró, escritor y periodista que llega desde Lérida y es autor de biografías de Los Sirex y Los Negativos y miembro también del B-Sides Collective, una agrupación de activistas del pop en la capital catalana. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Poema recitado ‘Sepulcro en Tarquinia’. Con la presencia del poeta Antonio Colinas, el compositor musical Carlos Ramos, y la pianista solista, Sara M. Sarmiento, se recitará el poema sinfónico Sepulcro en Tarquinia, una obra clave dentro de la poesía novísima española. A las 20.30 horas en el aula cultural de la Fundación Renacimiento en Santibáñez de la Isla.

Antonio Colinas.EFE

LIBRO

«El pequeño zar en el bosque animado». La Asociación cultural Santa Eulalia de Tapia organiza las II Jornadas Culturales de Tapia de la Ribera. El evento contará con la presencia hoy de los autores Ángel y Marta del Riego, quienes presentarán su libro infantil El pequeño zar en el bosque animado. La actividad incluirá un cuentacuentos y firma de ejemplares. A las 17.30 horas. En las escuelas de Tapia de la Ribera.

DOCUMENTAL

«Vuelta a Riaño». Documental sobre el pantano de Riaño de Miriam Martín. Hoy en Casasuertes a las 22.00 horas en las antiguas escuelas.

LUNES 18

DONACIÓN DE SANGRE

Cistierna. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

SABERES TRADICIONALES

Cerezales del Condado. «Semilla-común-fiesta. Al romper la mañana» es un encuentro que se desarrollará del entre el 18 al 22 de julio en la pradera de cultivo de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, donde se cosecharán los 2.800 metros cuadrados sembrados de trigo vinculados al proyecto de investigación y exposición tercer maestro. Actividad gratuita con inscripción.

Una de las esculturas.DL

MARTES 19

MÚSICA

Monasterio de San Miguel de Escalada. Concierto de violín y piano a cargo del dúo musical Reguera-Piqué. En el monasterio de San Miguel de Escalada las 19.00 horas.

Antigua estación de Renfe. Concierto de música clásica de Hispania Harmonia Wind Trío en la antigua estación de Renfe a las 20.00 horas. Gratuito.

DONACIÓN DE SANGRE

Astorga. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 horas a 20.30 horas.

MIÉRCOLES 20

MÚSICA

Antigua estación de Renfe. Actuación de violín y Piano del dúo Reguerra-Piqué en la antigua estación de Renfe a las 20.00 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. Donación de sangre en la unidad móvil que se desplaza a Botines de 15. 45 a 21.15 horas.

Laguna de Negrillos. Donación de sangre en el consultorio médico de 17.00 a 20.00 horas.

JUEVES 21

MÚSICA

Quintetogán. Quinteto de cuerda y clarinete con la confluencia de trayectorias y de los territorios de Galicia y el Bierzo. Sus integrantes, vinculados a la Sinfónica de Galicia y la Real Filharmonía de Galicia, han unido fuerzas para explorar el repertorio para cuarteto de cuerda y clarinete con una visión fresca y vibrante. Integrado por los bercianos Pablo Falagán (violín) y Mateo Balboa (clarinete), la valenciana Marta Burriel (violín), el cubano Josep Ruiz (viola) y el valenciano Jordi Villanueva (violoncello), interpretará «Esquisses Hébraïs I, Op 12», de Alexandre Krein y el «Quinteto para clarineta y cuarteto de cuerdas en si menor» de Johannes Brahms. En el castillo de los Templarios a las 21.00 horas. Entrada: 5 euros.

Quintetogán.DL

Antigua estación de Renfe. Música clásica «Un cabaret en París» a cargo de Duo Ad Libitum & Cristina Teijeiro. En la antigua estación de Renfe a las 20.00 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. Hoy se puede donar sangre en la localidad de 16.30 a 20.30 horas.