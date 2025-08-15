Embutidos Ezequiel, ochenta años y tan frescos

Han pasado ya ochenta años. Tres generaciones se han volcado para que uno de los productos gastronómicos más destacados de León, los embutidos, se conviertan en una marca de referencia. Pero Ezequiel es más que una marca, es un negocio familiar fundado en Villamanín con un restaurante y habitaciones para calentarse de los rigores del invierno de la montaña de León y que han continuado varias generaciones. Ahora Ezequiel es sinónimo de buen embutido de León. Y buena mesa. Sus restaurantes, donde se puede comer o degustar una buena tapa, siempre son de los más concurridos.

Los restaurantes de Villamanín, Calle Ancha, Roa de la Vega, El Modernista (Casa Botines) y el situado en la calle Colón nº 13 de Madrid, mantienen intacta su filosofía de trabajo lento para que el buen hacer tenga como resultado unos productos de calidad.

Las carnes selectas de las cecinas, con la apuesta importante de la nueva fábrica de monoproducto situada en Robla, los cortes de piezas seleccionadas de lomos de cerdo sin cordón con una curación superior a los 4 meses, chorizo de León dulce y picante con preferencia de las mejores carnes del cerdo, la elección de los ingredientes y recetas tradicionales para el salchichón, el jamón curado con el aire frío y seco de los Montes de León y todos los productos derivados del cerdo, como la morcilla ‘De Guardar’ curada y secada como si fuera chorizo, hacen de embutidos Ezequiel un negocio familiar que a sus ochenta años sigue tan fresco como el primer día y con nuevos proyectos. Tras la apertura de un gastrobar en el madrileño barrio de Fuencarral, la empresa se plantea abrir nuevos restaurantes con los distintivos de la casa que le han llevado a ser un negocio asentado en las tradiciones de la tierra como son la calidad y la cantidad.

Luis González del Río, director comercial, aprovecha esta importante efemérides para agradecer a todos los leoneses de la provincia la acogida y el respaldo a una empresa que cuenta con más de 140 trabajadores en la montaña y más de 70 en León.

Dirección: Ezequiel Villamanín, Ezequiel Calle Ancha, Ezequiel Roa De la Vega, Ezequiel El Modernista (Casa Botines), Ezequiel Madrid calle Colón nº13