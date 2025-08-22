La tercera pizzería de Paolo en León

El sabor más tradicional de Italia y el maridaje con productos de León tienen un nuevo espacio en León. Paolo La Pizzería abre su tercer restaurante en León en la calle Burgo Nuevo, 30, en horario continuo los siete días de la semana. La cocina con el más selecto acento italiano está abierta en este establecimiento desde las 12.30 de la mañana hasta las 12 de la noche en horario ininterrumpido. Los otros dos locales de Paolo La Pizzería en la calle Cruz Roja, 4, (cerrado los lunes y los martes) y el de la calle Buen Suceso, 38, abierto todos los días, completan la oferta gastronómica de este italiano de Cerdeña afincado en León desde hace veinte años. Paolo Muntoni siempre ha estado vinculado a la restauración y en 2019 abrió su primera pizzería en León. Desde entonces no ha parado de crecer con productos variados y de calidad. Las pizzas están elaboradas en horno de leña.

Un restaurante con buen ambiente.Ángelopez

A las diferentes variedades de pizzas tradicionales y las que combinan productos típicos de León con los mejores sabores de italia, desde las más clásicas a las innovadoras. Pero no toda la carta son pizzas. Al gran surtido de pastas se le puede acompañar con las salsas más emblemáticas, como la carbonara, la auténtica, la original a base de queso de oveja, yemas de huevos y guanciale.

Pizza en horno de leña.Ángelopez

En el menú se pueden degustar ensaladas, antipastis, carne y arroces y una gran variedad de postres entre los que destacan los helados naturales artesanos. Entre los sabores más innovadores están los helados de queso de Valdeón o los de cecina. Una fórmula propia para endulzar los paladares más exigentes que Paolo heladero aprendió de uno de los mejores de italia, Fabrizio Fenu, merecedor de tres de los más prestigiosos premios ‘Tres Conos’.

Para acompañar no pueden faltar las bebidas italianas, como el lambrusco o la birra Ichnusa sin filtrar, que es originaria de Cerdeña.

Se sirven pedidos a domicilio.

Dirección y teléfono: C/ Cruz Roja, 4. 987 722 766. C/ Buen Suceso, 38. 987 197 585. C/ Burgo Nuevo, 30. 987 721 580.