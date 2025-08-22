Agenda de León: toda la programación hasta el 28 de agosto

VIERNES 22

CONFERENCIA

‘Grandes avances de la ciencia actual’. Conferencia a cargo de Alfredo Negro Albañil a las 20.00 horas en la Fundación Merayo. C/ El Molino, 29 en Santibañez de Porma.

Grandes descubrimientos de la ciencia.Yeko Photo Studio

ESPECTÁCULO

‘Sálvida’. El Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada celebra a las 20.30 horas, el espectáculo Sálvida, de Sofía Díaz Gotor y Helena Millán Fajó.

Sálvida.DL

MÚSICA

Antigua estación de Renfe. Último concierto de música clásica en la antigua estación de Renfe titulado Entre dos mundos: canción americana y española, a cargo de la soprano Marta Arce y Marta Teijido. A partir de las 20.00 horas.

‘La bella molinera’. Concierto con J.M. Montero (tenor) y P. Halffter (piano) en la iglesia de San Nicolás en Villafranca del Bierzo a las 20.30 horas. Las reservas pueden realizarse en el teléfono 682 395 967. ‘La bella molinera’, una obra de Schubert, es un ciclo de ‘lieder’ compuesto sobre poemas de Wilhelm Müller.

LIBRO

‘Paisanaje’. El escritor Francisco Panera presenta en La Mata de Curueño a las 20.00 horas en la casa del concejo (teleclub) entre el gran números de actos que la asociación cultural Los Cantarales ha organizado este verano.

Feria del libro del Western. Nueva edición de la Feria del libro del Western en La Casona de San Feliz de Torío. A las 19.30 horas dará el pregón en Espacio Factor Gonzalo González Laiz, , que presentará al públio sus dos últimos libros ‘La quimera del oro’ y ‘el universo de Paul Newman’.

Una nueva oportunidad de leer libros.EFE

TEATRO

Festival Tropos. La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) pone el broche final a Tropos 2025. La clausura llegará con dos propuestas —una escénica y otra musical— de acceso libre y abiertas a todos los públicos. Hoy, la compañía Minusmal abrirá el fin de semana de festival con Nil, un montaje de títeres que se convierte en una experiencia escénico-musical cargada de metáforas. Artefactos electrónicos, dinámicas constructivas y destructivas, delicados títeres de hilo y la presencia de un actor se entrelazan en una propuesta que convierte el gesto en lenguaje y el movimiento en un viaje poético-sonoro. A las 20.00 horas en Cerezales del Condado.

Festival TroposDL

SANTA MARÏA DEL PÁRAMO

Velada poética. El salón de actos del Centro Cívico Magdalena Segurado acoge hoy la tradicional Velada Poética, que este año celebra su 21ª edición. La cita tendrá lugar a las 22.00 horas y en esta ocasión el encuentro está dedicado al poeta asturiano Ángel González, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Su obra, cargada de sensibilidad y compromiso, será el eje central de una cita que año tras año reúne a amantes de la poesía y la cultura en León.

CHARLA PROYECCIÓN

Fundación Club 45. «Tras los pasos de The Beatles» es el título de la charla y proyección que hoy se llevará a cabo en la Fundación Club 45 en Santa Colomba de Somoza a las 17.30 horas a cargo de Enrique Barcelona. Enrique Barcelona es un aficionado a la música pop que reside en Zaragoza. Fue uno de los fundadores del «Sergeant Beatles Fan Club», club que llegó a contar con casi 2.000 socios, repartidos por todo el mundo, y que organizó conciertos y encuentros de fans, además de publicar libros y 68 números de un boletín/revista que se convirtió en imprescindible para todo aficionado al beat y la cultura pop.

DONACIÓN DE SANGRE

Cabreros del Río. La unidad móvil se desplaza a Cabreros del Río de 16.00 a 18.15 horas.

Villamañán. La unidad móvil se desplaza a la piscina de 18.45 a 21.00 horas.

SÁBADO 23

CONFERENCIA

‘El terror sobrenatural en Japón’. Conferencia de Yuke Kabula sobre «El terror sobrenatural en Japón» en la Fundación Merayo a las 20.00 horas. En la c/ EL Molino, 29 en Santibáñez de Porma.

‘Sorolla en tierras de León’. Este sábado en la Sala Condensadores de La Térmica Cultural de Ponferrada se celebrará la charla Sorolla, en tierras de León, a cargo del exdirector de los Museos Textiles del Val de San Lorenzo e investigador de los viajes del pintor, Miguel Ángel Cordero. Gratuito hasta completar aforo y previa inscripción.

Un cuadro de SorollaDL

TEATRO

‘El terror sobrenatural en Japón’. Los Sara Fontan —violín y batería—, junto a Amorante —proyecto del etnomusicólogo y multiinstrumentista vasco Iban Urizar—, presentan una performance en la que la tradición se revisa desde una perspectiva contemporánea. El trabajo con recursos analógicos se lleva al límite, creando un espacio sonoro basado en texturas, ritmos esenciales e improvisación. En el exterior de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia a las 20.00 horas.

‘Festival de títeres’. Clausura del XVI Festival de Títeres de Carracedelo con la obra Torta y Leche, de Juan Catalina (Segovia). A las 21.00 horas en el Monasterio de Carracedo. Entrada gratuita. Hasta completar aforo.

Festival de títeres.DL

MÚSICA

Fiesta Mondo Sonoro. Fiesta Mondo Sonoto en la Fundación Club 45 en Santa Colomba de Somoza. A cargo de Retrovisor DJ, y PigmanStar y una Senda del Robledal acústica que en aquella ocasión protagonizó el artista asturiano Pablo Und Destruktion. A las 12.00 horas.

Eduardo Frías. Concierto del pianista Eduardo Frías, ‘Steinway artist’, con un repertorio romántico. En la iglesia de San Nicolás en Villafranca del Bierzo a las 20.30 horas. Las reservas pueden realizarse en el teléfono 682 395 967.

LIBROS

Feria del libro del Western en La Casona de San Feliz de Torío. La feria contará desde las 12.00 horas hasta las 21.00 horas con Joseba del Valle (Asociación Sad Hill), que hablará de Leone, Morricone y Simi, y la resurrección del Spaguetti Western, a las 12.30 horas. Posteriormente, habrá un concierto de música Country a cargo de ‘Red Roosters’, a las 13.30 h. A las 17.00 horas, Jon Bilbao presentará Matamonstruos, y a las 18.00 h, habrá una sesión Country, Rockabilly y Hillbily a cargo de Rob B. Bop. Durante todo el día habrá foodtruck.

DOMINGO 24

TEATRO

‘Cristóbal Purchinela’. El Auditorio Antracitade La Térmica Cultural de Ponferrada acoge la obra de teatro familiar Cristóbal Purchinela, de Alauda Teatro. Aborda la historia de un personaje que, con ironía y humor, se enfrenta a los poderosos, a los fantasmas cotidianos y a los enigmas.

Cristóbal Purchinela. DL

DANZA

‘Desplante’. El cuadro flamenco de Lita Blanco despliega el arte de la danza en Grajal de Campos dentro del V Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León. El espectáculo se llama ‘Desplante’, un despliegue de música y movimiento que tendrá lugar hoy a partir de las 20.30 horas en la Plaza Mayor de Grajal de Campos.

Lita Blanco.DL

MÚSICA

Selector de frecuencia. Sesión-vermut a cargo de uno de los dj»s más reconocidos de las clubs de Madrid, Adrián LeFreak. Adrián López es un gallego afincado en la capital, apasionado del celuloide y la música pop. En la Fundación Club 45 en Santa Colomba de Somoza.

Parque de Quevedo. ‘Sonda in the park’, un nuevo ciclo que lleva la música electrónica a los espacios verdes en horario diurno y ambiente familiar enmarcado en el Festival de Verano «León, Cuna del Parlamentarismo». La entrada es gratuita. Desde las 12.00 a las 21.00 horas.

Ángela Hoodoo. Concierto a cargo de la cantante Angela Hoodoo en el Babylon. Esta cantante, compositora y guitarrista granadina fusiona outlaw country, blues, western swing y rockabilly. Apertura de puertas a las 21.00 horas y el concierto comienza a las 21.30 horas. Babylon C/Santa Cruz, 10. Entradas 10€ anticipada y 12€ taquilla. A la venta en el Babylon, El Cafetín y Woutick.

VINOS

Ofrenda del primer mosto. El Consejo Regulador de los Vinos del Bierzo celebra hoy su tradicional ofrenda del primer mosto de la cosecha a su patrona, Santa María la Real, en el Monasterio de Carracedo. La ofrenda será a la una de la tarde.

LUNES 25

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Donación de sangre en la sala de análisis del Hospital de León situada en la planta principal en horario de 08.45 a 14.15 horas.

MÚSICA

Santa Marina del Rey. La VII edición del Curso Internacional de Órgano Ibérico de Santa Marina del Rey arranca hoy con el concierto inaugural de la intérprete e investigadora de música antigua, Ana María Fonseca Núñez.

Festival de órgano.Shergilux

MARTES 26

DONACIÓN DE SANGRE

Guardia Civil. La unidad móvil se traslada al cuartel de la Guardia Civil de 08.45 a 14.15 horas.

MIÉRCOLES 27

MÚSICA

‘Los taberneros y Drumshow’. Actuación en la Plaza de San Marcelo a las 21.30 horas. Enmarcada en el Festival de Verano «León, Cuna del Parlamentarismo».

Barba Dixie Band. Concierto en la calle Gil y Carrasco de Ponferrada. Una propuesta que nos hace viajar hasta las calles de la New Orleans de los años 20, usando como vehículo el jazz tradicional. A las 19.30 horas.

BArva Dixie Band.DL

David Duffy Quartet. David Duffy Quartet explora un jazz electrónico ambiental con una clara influencia escandinava, en composiciones intrincadas con métricas complejas. Actuación en el Castillo de los Templarios de Ponferrada a las 21.00 horas. Entrada: 10 euros.

David DuffyDL

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se desplaza a Botines de 08.45 a 14.15 horas.

JUEVES 28

DONACIÓN DE SANGRE

Subdelegación del Gobierno. La unidad móvil de los donantes de sangre se desplaza hoy a la Plaza de la Inmaculada de 08.45 a 14.15 horas.

MÚSICA

Eme Eme Projet. Nuevo proyecto de la flautista y compositora Marta Mansilla, acompañada por David Sancho (piano y teclados), Jesús Caparrós (bajo), Rodrigo Ballesteros (batería) y At. One (voz). En la calle Gil y Carrasco de Ponferrada a las 19.30 horas.

Eme Eme ProjetDL