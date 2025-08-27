¿Qué hacer hoy en León? Conciertos de 'Los taberneros y Drumshow' y Barba Dixie Band

MÚSICA

‘Los taberneros y Drumshow’. Actuación en la Plaza de San Marcelo a las 21.30 horas. Enmarcada en el Festival de Verano «León, Cuna del Parlamentarismo».

Barba Dixie Band. Concierto en la calle Gil y Carrasco de Ponferrada. Una propuesta que nos hace viajar hasta las calles de la New Orleans de los años 20, usando como vehículo el jazz tradicional. A las 19.30 horas.

David Duffy Quartet. David Duffy Quartet explora un jazz electrónico ambiental con una clara influencia escandinava, en composiciones intrincadas con métricas complejas. Actuación en el Castillo de los Templarios de Ponferrada a las 21.00 horas. Entrada: 10 euros.