Agenda León: toda la programación hasta el 5 de septiembre

VIERNES 29

MÚSICA

Carles Pons i Altés. Concierto de guitarra con la interpretación de tangos, pasodobles y obras de Albéniz a cargo de Carles Pons i Altés. A las 20.00 horas en la Fundación Merayo. Antes del concierto, a las 19.15 horas, dentro de la exposición «Arte sin fronteras», Raúl Ordás realizará una visita guiada a su exposición personal de fotografía «Pathos». En la Fundación Merayo. C/ El Molino, 29 en Santibáñez de Porma. Donativo: 8 euros.

Música para todos. La Térmica Cultural de Ponferrada organiza un concierto de «Música para todos», de Ensemble Guarneri, en el Auditorio Antracita, a partir de las 20.30 horas. La reserva de entradas, con un precio de 1 euro, se puede realizar a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

Actuación del Ensamble Guarneri.DL

Antigua estación de Renfe. Dos citas en la antigua estación de Renfe. La primera, a las 18.00 horas, a cargo de la compañía CIE. i.Si (Francia) con la obra Le Dernier Concert. Dos músicos aparecen dispuestos a dar un gran concierto, bien peinados y vestidos. A primera vista todo está preparado, pero resulta ser un dúo caótico. Unos personajes excéntricos y fantasiosos. Los acompaña una partitura en un universo feriante, inmersivo, alrededor de un espacio escénico circular. A partir de las 20.00 horas, O Último Momento (Francia – Portugal) representará Une partie de soi, un viaje vertical que relata el recorrido de una vida y muestra al individuo más allá del acróbata— en un espacio circular y cercano, reducido a lo esencial, el mástil y el círculo, João Paulo Santos despliega una coreografía densa y poderosa, llena de ritornelos y de tiempos alargados.

Tropical Moon Jazz Band. Sexteto de jazz parisino y música criolla que recupera el espíritu y sonido del mítico Sidney Bechet. Un viaje desde el París de los años cincuenta hasta la música y tradición de las islas criollas del caribe Francés. El grupo lo forman Toni de Silóniz (saxofón soprano y voz), Daniel Cabrera (guitarra eléctrica y banjo), Giorgio Gallina (trombón), Marcos Prieto (clarinete), Paolo Furio Marasso (contrabajo), Fernando Lamas (batería). En la calle Gil y Carrascode Ponferrada a las 19.30 horas.

Tropcial Moon Jazz Band. Javi

'Del Alma'. Del alma es la tercera grabación del piano de Marco Mezquida y la guitarra de Juan Gómez Chicuelo. Del jazz al flamenco, de la música clásica al po. Ofrecen su tercer concierto en Ponferrada. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 21.00 horas. Entrada: 15 euros.

'Del Alma'.DL

FESTIVAL

Food Trucks. Festival de Food Trucks, un evento gastronómico y cultural en La Bañeza hasta el 31 de agosto en el Parque de la Estación (Jardinillo).

DONACIÓN DE SANGRE

Lidl Trobajo del Camino. La unidad móvil está hoy frente al Telepizza de 15.45 horas a 21.15 horas.

NATURALEZA

«Sideritis: ir a té de montes». «Semilla-tierra. Sideritis: ir a té de monte» es una propuesta etnoeducativa que apuesta por la recuperación de saberes tradicionales y el diálogo comunitario a través del conocimiento del entorno natural. Guiada por las investigadoras Estrella Alfaro y Ana Paula Melero, este encuentro forma parte de un conjunto de actividades vinculadas a diferentes ciclos de la Fundación Cerezales como Herbarium, Labranzas o Comensales. A las 09.00 horas. Dirigido a personas mayores de 16 años, especialmente interesadas en los saberes tradicionales del «té de monte». Acceso gratuito. Requiere de inscripción que podrá hacer fácilmente en fcayc.org Web: https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/actividad/semilla-tierra-sideritis-ir-a-te-de-monte/.

LIBRO

«Serendipias». La Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal de Astorga será el escenario de la presentación de Serendipias, el libro póstumo de la poeta maragata Paz Martínez, a las 20.00 horas. El acto contará con la participación de la periodista astorgana María Antonia Reinares y del escritor Delfín Nava, quienes acompañarán a los editores de Marciano Sonoro Ediciones.

TEATRO

Monólogo. Monólogo de Diego Arjona en el parque de Quevedo a las 21.00 horas. La actividad es gratuita para todos los públicos.

FIESTAS

La Encina. Fiestas de La Encina en Ponferrada desde hoy hasta el 9 de septiembre. El recinto ferial se inaugura hoy a las 19.00 horas y el pregón correrá a cargo de e Leonardo González Feliz, más conocido como Leo Harlem, en la plaza del Ayuntamiento a las 21.30 horas.

Uno de los momentos de la Feria de la Cerámica durante las fiestas de la Encina en una foto de archivo.dl

SÁBADO 30

TEATRO

Calle Legión VII y antigua estación de Renfe. A las 19.00 horas, Teatro Só llega desde Portugal a la calle Legión VII con Sorriso. El mismo día, a las 20.00 horas se traslada a la estación de Renfe con el espectáculo Tavole de Zirko Txosco (Galicia – País Vasco). Tavole es nuestra visión de la vida actual, ampliada y exgerada por las lentes del circo y del humor.

MÚSICA

Curso Internacional de Órgano en Santa Marina del Rey. La VII edición del Curso Internacional de Órgano Ibérico de Santa Marina del Rey será clausurado a las 18.30 horas con un concierto a cargo de los alumnos junto al director del curso. El concierto, como todos los del curso, tendrá lugar en la iglesia parroquial.

Curso Internacional de ÓrganoDL

DOMINGO 31

MÚSICA

«Enma se emociona». En el Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada, la música será de nuevo protagonista con la propuesta «Ema se emociona», a partir de las 10.30 horas. Esta actuación para público familiar de El Arca de Mozart relata, a modo de cuento, una historia en la que la música y la interacción con el público son protagonistas. La reserva de entradas, con un precio de 1 euro, se puede realizar a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

El Arca de MozartDL

Antigua estación de Renfe. Doble actuación. La primera, a las 18.00 horas en la antigua estación de Renfe a cargo de Iara Geller (Brasil – Bélgica) con la interpretación de 99 CM. El absurdo es el universo que acoge sus creaciones de Iara, una brasileña asentada en Bélgica. La misma ubicación acogerá a las 19.00 horas la obra Rumbo Latòli, de la mano de Cía.

FERIA

La Granja de San Vicente. La localidad de la Granja de San Vicente, perteneciente al ayuntamiento de Torre del Bierzo celebrará su «II Feria Agroalimentaria». La feria incluirá este año un curso de cocina para los más pequeños, y permanecerá abierta de 11.00 a 15.00 horas inicialmente.

Feria en La Granja de San VicenteDL

ENCUENTRO POÉTICO

Mihacale. Este domingo a las 19.00 horas, el Mihacale acoge por segunda vez un encuentro poético y solidario de recaudación de fondos para apoyar el trabajo de Médicos sin Fronteras en los territorios Palestinos. Mercedes Herrero, Clara García Fraile, María San Miguel y Violeta Serrano leerán poemas y textos de los autores y autoras palestinas Maya Abu Al-Hayyat, Suheir Hammad, Hiba Kamal Abu Nada, Rafeed Ziadah, Naomi Shihab Nye, Fatena Al Ghorra, Fadwa Tuqan, Nidaa Khoury, Sulafa Hiyyawi, Nathalie Handal, Noor Hind, Refaat Alareer y Hanan Ashrawi.

LUNES 1

TEATRO

«La Córcoles». Espectáculo de funambulismo que quiere humanizar la disciplina, acercándola al público y actualizándola desde la emoción, el cuerpo y el lenguaje universal del gesto y la danza-teatro. Autoría: Mariona Moya y Sergi Ots. Intérprete: Mariona Moya. Dirección: Sergi Ots . En el parque de La Concordia de Ponferrada a las 21.00 horas.

La CórcolesDL

DONACIÓN DE SANGRE

Cembranos. Se puede donar sangre en el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas.

Trobajo del Camino. Las personas que quieran donar sangre lo pueden hacer en el centro de salud de 16.00 a 20.30 horas.

MARTES 2

DONACIÓN DE SANGRE

Astorga. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

Santa Marina del Rey. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas.

MIÉRCOLES 3

CONFERENCIA

«El concejo y el ordenamiento concejil». «El concejo y el ordenamiento concejil». Claves y referencias de la democracia directa en el Reino de León. Conferencia a cargo de Laureano M. Rubio Pérez. En el Palacio Conde Luna a las 20.00 horas. Entrada gratuita.

DOCUMENTAL

«Imágenes antiguas de la ciudad de León». Proyección comentada de imágenes antiguas relacionadas con molinos y presas hidráulicas, moderada por Sergio A. Peña y Javier Revilla. En el Instituto Leonés de Cultura a las 18.00 horas.

EXPOSICIÓN

«De sueños a geometrías». A las 12.00 horas tendrá lugar la inauguración de la exposición de pintura «De sueños a geometrías». Fernando Delgado, su autor, invita a un tránsito, un camino abierto entre lo etéreo y lo estructurado. Está serie está compuesta por 23 obras: 10 acrílicos sobre lienzo y 13 collages en madera policromada. La muestra tendrá lugar en la sala Arturo González Nieto de la Casa de la Cultura en Ponferrada.

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se desplaza a Botines de 15.45 a 21.15 horas.

José Aguado. Donación de sangre de 15.00 a 22.00 horas en la segunda planta del centro de salud José Aguado.

JUEVES 4

CONFERENCIA

«Las hermandades medievales leonesas». Eduardo Fuentes Ganzo abordará en una conferencias las hermandades medievales leonesas. A las 20.00 horas en el Palacio Conde Luna. Entrada gratuita.

LIBRO

«Amor, silencio y amistad». Presentación de la trilogía «Amor, silencio y amistad» de Isidro Ordás. La actividad tendrá lugar en el Instituto Leonés de Cultura a las 19.30 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Centro comercial Reino de León. La unidad móvil se desplaza a La Granja de 15.45 a 21.15 horas.

La Robla. Donación en el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas. El punto fijo para donar sangre se encuentra en la segunda planta del centro de salud José Aguado.