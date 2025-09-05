Agenda de León: toda la programación hasta el 12 de septiembre

VIERNES 5

CONFERENCIA

«Resistencias colectivas y conflictos en torno a los comunales y los montes en la provincia de León (1850-1936)». Conferencia impartida por José A. Serrano Álvarez, doctor en Historia Económica con una tesis titulada «La pervivencia del comunal en la transición a una economía capitalista. León (1800-1936)». Las Jornadas están enmarcadas en el Festival de Verano «León, Cuna del Parlamentarismo», impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. En el Palacio Conde Luna a las 20.00 horas. Entrada gratuita.

LIBRO

«Franco y yo». A las 19.30 horas, en Espacio Factor (San Feliz de Torío), tendrá lugar la presentación del último libro de Jesús Ruiz Mantilla titulado Franco y yo, quien conversará en torno al mismo con Héctor Escobar.

«Lo que debes saber antes de ir al médico». Presentación del libro Lo que debes saber ants de ir al médico de Clarisa Díaz González. En la Fundación Renacimiento en Santibáñez de la Isla a las 20.00 horas.

JUEGOS

Tradición. Actividades de juegos tradicionales en el recinto municipal de Ponferrada a partir de las 18.30 horas son iniciaciones gratuitas al bolo berciano.

Bolos berecianos.Luis de la Mata

FIESTAS

Cistierna. Cuatro días de fiestas patronales que comienzan hoy y se prolongan hasta el lunes. El pregón correrá a cargo hoy de María Concepción Sahelices a las 20.00 horas. Antes, a las 19.00 horas, concentración de peñas.

Valencia de Don Juan. Hoy comienzan las fiestas de Valencia de Don Juan que se prolongarán hasta el lunes 15 de septiembre.

Hay ganas de volver a disfrutar de las fiestas en Valencia de Don Juan. DL

HERMANAMIENTO

Pendón de San Isidoro. La Real e Imperial Orden y Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro inicia este viernes su peregrinación para asistir, en Santiponce — Itálica (Sevilla), a la clausura del Año Santo Isidoriano, decretado por el Arzobispado de Sevilla. Las Damas y Caballeros Cofrades, con su Abad y Cabildo al frente, estarán presentes a las 20.30 horas en la celebración eucarística y firmarán oficialmente, el hermanamiento con la Hermandad de Romeros de SAn Isidoro del Campo de Santiponce, en la Parroquia de San Isidoro, patrón de esta ciudad.

El pendón de San Isidoro ondea desde 1147.ramiro

FERIA

Modernista. Hoy a las 17.00 horas, el Museo Casa Botines Gaudí inaugurará la IV edición de la Feria Modernista de León. A las 16.45 horas, la Banda de Música de la Universidad de León baja desde la Catedral para atraer público hacia San Marcelo. A las 17.00 horas, llegada del tren a la plaza de San Marcelo.

EXPOSICIÓN

«Pensamientos». A las 20.00 horas, en la galería Espacio_E, presentación de la exposición Pensamientos de la artista tinerfeña Silvia Zurro. La exposición se podrá visitar hasta el 25 de septiembre en horario de lunes a viernes de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Unos de los cuadros de la exposición.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Mercadona. La unidad móvil se traslada a Mercadona de La Palomera de 15.45 a 21.15 horas.

Veguellina de Órbigo. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.15 a 20.45 horas.

FIESTAS

Valderas. Inauguración de las fiestas que se prolongarán hasta el 7 de septiembre.

MÚSICA

Rock. IX Paramés Rock en Santa Maria del Páramo a las 23.00 horas con la actuación de El trastero, Gente Muerta y Melasopla. En el Polideportivo Municipal de Santa María del Páramo.

SÁBADO 6

MÚSICA

Curso de pianistas. La capital leonesa se convierte esta semana en el punto de encuentro de la música con la celebración del XXI Curso para Pianistas, Directores y Jóvenes Orquestas, que reunirá a talentos nacionales e internacionales. El programa culmina con dos conciertos de clausura los días 6 y 7 de septiembre en el Auditorio Ciudad de León, a las 20.00 horas.

Compositores leoneses. IV ciclo «Compositores leoneses» para difundir la música de autores en doce localidades de la provincia. Hoy el concierto tiene lugar en el Teatro Villafranquino a las 20.00 horas.

Teatro Villafranquino.dl

Música Modernista. La Música Modernista inunda las calles de la capital leonesa hoy con Guido Bianchini y Valmuz como los protagonistas de este ciclo de conciertos gratuitos que tendrán lugar en las inmediaciones del parque del Cid (confluencia de las calles Ruiz de Salazar con Pilotos Regueral). A las 13.30 horas se sube al escenario Guido Bianchini y a las 20.30 horas será el turno de Valmuz (Reino Unido).

PROYECCIONES

Catedral y San Isidoro. Las proyecciones sobre la fachada de la Catedral de León continuarán con su versión dedicada a la Virgen Blanca, una adaptación del espectáculo Una historia narrada en piedra en cuya parte final explica de manera pormenorizada la figura que se encuentra en el pórtico occidental de la Pulchra Leonina, conocida también como la Virgen de las Nieves. A partir de este sábado, 6 de septiembre, las proyecciones en la Catedral pasarán a ser a las 22.15 horas y a las 23.00 horas en San Isidoro.

Proyecciones en la Catedral de LeónDL

CONFERENCIA

«Poesía pluridisciplinar». Gustavo Vega Mansilla ofrece hoy una conferencia con el título Poesía pluridisciplinar en Fundación Merayo (Santibáñez del Porma) a las 20.00 horas. Acto seguido se inaugurará del exposición del grupo Arte Sin Barreras con la lectura del manifiesto «Arte sin barreras» a cargo de Griselda Lozano.

PREMIOS

Camarote Madrid. A las 11,30, en el Camarote Madrid, se procederá a la entrega de premios a los autores de las obras galardonadas en el XI Certamen de Artes Visuales Camarote Madrid 2025. Al acto de entrega asistirán autores galardonados y los patrocinadores de los diferentes premios.

FUNDACIÓN CLUB 45

Selector de frecuencias. Este fin de semana comienza la programación de septiembre retomando el ciclo Selector de Frecuencias de la mano de Chico Eléctrico. Bajo este seudónimo se camufla el escritor leonés Julio César Álvarez, autor de libros como Madrugada, Nueva Selva, Diario de un escritor cobarde o el volumen dedicado a la banda británica The Smiths que responde al título de Pálidos y débiles. Sesión vermú refrescante, mezclando ritmos latinos, bossa nova y unas gotas del jazz más bailable en un cóctel. En la Fundación Club 45 en Santa Colomba de Somoza de 12.00 a 15.00 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo. Por la tarde, a las 18.00 horas, Javier Sun, cantautor donostiarra de larga trayectoria, habitual visitante de la provincia de León.

Julio César ÁlvarezDL

DOMINGO 7

MÚSICA

Compositores leoneses. IV ciclo «Compositores leoneses» para difundir la música de autores en doce localidades de la provincia. Hoy concierto en la Casa de la Cultura en Fresno de la Vega a las 20.00 horas con Aslan Ensamble, un cuarteto de saxofones y voz.

Leiva. Actuación del cantautor Leiva en el Auditorio Municipal de Ponferrada a las 22.00 horas. Entre otras canciones, interpretará los temas de su último trabajo Gigante. Venta de entradas: www.leivaentradas.com. Precio: 42€ pista, 40€ grada.

El cantante y compositor madrileño Leiva en una actuación reciente. ismael Herrero

PREMIOS

Javier Sun. Ciclo Selector de Frecuencias en la Fundación Club 45 en Santa Colomba de Somoza. A las 12.30 horas videoconferencia y a las 13.30 horas concierto. Entrada gratuita.

Javier Sun.DL

MANSILLA DE LAS MULAS

Peregrinación. La peregrinación a la Virgen de Gracia en Mansilla de las Mulas cumple su 34 edición. Hoy romería con pendones leoneses.

CONCURSO FOTOGRÁFICO SOLIDARIO

Trail Antimio con la ELA. Concurso fotográfico dentro del Proyecto Solidario «Antimio con .. la ELA» y cuyo evento principal será Carrera Trail Solidaria «Antimio con la ELA» beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de León y adELA, Asociación española de enfermos de ELA, que se celebrará hoy a las 10.00 horas en Antimio de Arriba.

LUNES 8

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Donación de sangre hoy de 08.45 a 14.15 horas en el Hospital de León, en la sala de análisis de la planta principal.

Mansilla de las Mulas. Donación de sangre de 16.00 a 21.00 horas en el centro de salud de Mansilla de las Mulas.

MÚSICA

María Becerra. Actuación de la cantante argentina en el Auditorio Municipal a las 22.00 horas. Precio de la entrada: 30 euros.

La cantante argentina María Becerra.EFE/Marta Pérez

Festival de Música Española. León acoge la 38º edición del Festival de Música Española con una decena de citas musicales. Hoy, a las 19.30 horas en el Auditorio Ángel Barja con el cuarteto de saxofones y voz, Aslan Ensemble, que inauguran el festival.

MARTES 9

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de la Inmaculada. Donación de sangre de 08.45 a 14.15 horas en la unidad móvil que se desplazará a la Plaza de la Inmaculada.

Plaza de San Lorenzo. La unidad móvil va a la Plaza de San Lorenzo, a la cofradía Cristo del Gran Poder, de 15.45 a 21.15 horas.

MIÉRCOLES 10

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se desplaza a Botines de 08.45 a 14.15 horas y de 15.45 a 21.15 horas.

JUEVES 11

DONACIÓN DE SANGRE

Delegación de la Junta de Castilla y León. La unidad móvil se desplaza de 08.45 a 14.15 horas a la delegación de la Junta de Castilla y León.

Carrizo de la Ribera. Donación de sangre en el consultorio médico de la localidad de 16.00 a 21.00 horas. El punto fijo de donación de sangre está en la segunda planta segunda del centro de salud José Aguado.

MÚSICA

Banda de Música de León. Concierto de música clásica en el templete de La Condesa a las 19.00 horas. Gratuito.

Banda de música de León.dl

El Gran Café. Hannah Aldridge actúa en El Gran Café a las 21.30 horas. Entrada: 10 y 12 euros.

Festival de Música Española. León acoge la 38º edición del Festival de Música Española. Hoy, a las 20.00 horas, en el Teatro El Albéitar, cine coloquio sobre ‘Notas para Pedro Blanco’.