Agenda de León: toda la programación hasta el 25 de septiembre

VIERNES 19

ARTE URBANO

León Jam. León Jam llenará la antigua estación de Renfe de arte urbano. Será los días 19 y 20 de septiembre. El acceso a este festival es gratuito y contará con actividades entre las 12.00 y las 00.00 horas.

COLEGIO DE ARQUITECTOS

Catedral de LeónÁngelopez

La restauración de catedrales. Construcciones y reconstrucciones. Claudio Varagnoli, catedrático de la Universidad La Sapienza de Roma. Arquitecto y restaurador de monumentos. En el Palacio de Gaviria, sede del Colegio de Arquitectos de León, a las 10.00 horas.

'La catedral de León en la Europa de las catedrales: fotografía, restauración y conocimiento en el siglo XIX'. Conferencia a cargo de Helena Pérez Gallardo, historiadora del arte, profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid y profesora visitante de la Universidad Tor Vergata de Roma. En el Palacio de Gaviria a las 11.00 horas.

La Catedral de Santa María de Vitoria, 25 años «abierta por obras». Conferencia de Leandro Cámara Muñoz. Arquitecto. Autor del Plan Director de la Catedral de Santa María de Vitoria y Director de la Oficina Técnica, Fundación Catedral Santa María. En el Palacio de Gaviria a las 12.30 horas.

'La resturación del trascoro de la Catedral'. Conferencia de Noelia Yanguas Jiménez, coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, especialista en piedra, conservadora-restauradora en el Departamento de Materiales Pétreos del Instituto de Patrimonio Cultural de España (Mº de Cultura). En el Palacio de Gaviria a las 17.00 horas.

La Catedral de León contada por sus restauradores. Visita a la Catedral de León y breve explicación de las campañas de restauración más recientes, a cargo de José M. Rodríguez Montañés, historiador del Arte y gestor cultural. A las 18.00 horas.

CONFERENCIA

'Recuperación del olivo autóctono del Bierzo'. La Fundación Merayo organiza la conferencia «Recupeación del olivo autóctono en el Bierzo, un ejemplo de la agricultura regenerativa». A las 20.00 horas en la sede de la fundación en Santibáñez de Porma en C/ El Molino, 29.

‘La donación altruista en el siglo XXI’. Conferencia del presidente de la Fundación Nacional Fundaspe t de donantes de sangre de León, Martín Manceñido, en el aula cultural de la Fundación Renacimiento en Santibáñez de la Isla a las 20.00 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Centro Comercial Espacio León. La unidad móvil va al centro comercial Espacio León de 15.45 a 21.15 horas.

Boñar. En el centro de salud de 16.15 a 20.45 horas.

MÚSICA

Modestia aparte. Tras el aplazamiento del concierto en agosto debido a los incendios forestales Modestia Aparte actúa hoy a las 22.30 horas en la Plaza Mayor.

Modestia Aparte.DL

Trío Nacedo. El Trío Nacedo estrena obras de Laborda y Aller en el Festival de Música Española. Integrado por Lidia Sierra (violín), Inés Moreno (viola) y Clara Muñoz (cello), actuarán a las 19.30 horas en el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio.

Concierto conmemorativo del patrón de la Policía Municipal de Ponferrada. Con motivo de la conmemoración de su patrón, la Policía Municipal de Ponferrada organiza un concierto a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en el que intervienen el grupo local Mazu y alumnado de la Escuela Creative Dance Studio. A las 20.00 horas en el Teatro Bergidum de Ponferrada. Entrada: 5 euros.

Concierto por el patrón de la Policia Municipal de PonferradaDL

FIESTAS

Camponaraya. Las fiestas, del 19 al 22 de septiembre, ofrecen múltiples actividades con deporte y tradición.

Toral de los Guzmanes. Cinco días de fiesta sin limitación horaria desde hoy hasta el 23 de septiembre.

SÁBADO 20

MÚSICA

Ciclo Órgano en la Catedral. Ciclo Órgano en la Catedral con ocho organistas internacionales del 20 de septiembre al 7 de noviembre. Hoy con Carlos Fernández Bollo. A las 20.00 horas.

Concierto de órgano en la Catedral. Fernando otero

Homenaje a Elvis. Tras la suspensión de las Fiestas Patronales en agosto, el XXVI Concierto Homenaje al Rey Elvis. A las 20.00 horas frente a bar Elvis, ubicado en la calle Escultor Rivera.

Solistas internacionales. Ciclo Solistas Internacionales. La Orquesta Sinfónica de Ponferrada cuenta como invitado con el pianista coruñés Álvaro Siera. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.00 horas. Entrada: 15 euros.

COLEGIO DE ARQUITECTOS

'Nuevas tecnologías y uso de la Inteligencia Artifical al servicio de patrimonio monumental'. Conferencia de Guillermo Ménguez Álvarez, ingeniero en Informática y en Telecomunicaciones. Responsable de Innovación de HP SCD. A las 09.30 horas en el Palacio de Gaviria.

'El mal de la piedra en la Catedral de León'. Conferencia de Carlos Tejedor Barrios, restaurador de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. En el Palacio de Gaviria a las 10.30 horas.

'Autenticidad y copia en las esculturas de los monumentos históricos'. Presentación a cargo de Javier Rivera Blanco, catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura y la Restauración, Universidad de Alcalá de Henares. Participantes: Javier Rivera Blanco, Guillermo Ménguez Álvarez, Noelia Yanguas Jiménez, Carlos Tejedor Barrios, Leandro Cámara Muñoz. A las 12.00 horas en el Palacio de Gaviria.

'Canto visigótico y canto gregoriano en el archivo de la Catedral de León'. Conferencia a cargo de Juan Carlos Asensio Palacios, profesor de Musicología. Escola Superior de Música de Cataluña. En el Palacio de Gaviria a las 18.00 horas.

EXPOSICIÓN

Galería Cinabrio. Inauguración de la temporada de exposiciones en la galería Cinabrio con dos artistas que dialogan en el mismo espacio expositivo. Ana Campos con «El árbol de la vida» y Blanca Beatriz Caraballo con «Una sombra en el paraíso». La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de octubre de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas. En la calle Gran Capitán, 11.

LITERATURA

Fundación Club 45. Sábado y domingo, bajo el título Habitar la belleza, tendrá lugar en la Fundación Club 45 de Santa Colomba de Somoza, un encuentro en torno a la belleza de lo cotidiano en el que intervendrán Gustavo Martín Garzo (como director de la colección), José Ramón Vega, Ildefonso Rodríguez, Tomás Sánchez Santiago, Avelino Fierro, Eduardo Fidalgo, Gabriel Quindós y Héctor Escobar. Desde las 12.00 a las 19.15 horas.

Fundación Club 45dl

EXPOSICIÓN

Mastín español. Astorga acoge la 44 exposición monográfica nacional Mastín español organizada por la Asociación Española del Perro Mastín Español AEPME.

Un mastín vigila el ganado desde lo alto de la braña en Caboalles de Abajo.AVENTURA TRASHUMANTE

FERIA

Feria de la Vendimia en Valdevimbre. La localidad celebra dos días de feria dedicada a la elaboración del vino. La jornada empieza hoy a las 09.00 horas con la vendimia de la uva para el concurso de pisada.

La Feria de la Vendimia.Marciano Pérez

DOCUMENTAL

‘Jorge Iglesias, un luchador’. Proyección del documental de Antonio Barrañeda y Rod de Mol. Jorge Iglesias Oricheta, alumno de Ingeniería Informática de la Universidad de León, fallecía el 25 de septiembre de 2023, a los 20 años cuando estaba a punto de iniciar un año de Erasmus, y comenzaba a revelarse como campeón el que ya era respetado y querido como deportista, luchador ejemplar. La entrega deportiva se aunaba en él a una brillante proyección académica desde nuestra Universidad. A las 20.30 horas en el Albéitar de la ULE. Entrada gratis.

ROMERÍA

Melonera. La plaza del Grano acoge la undécima edición de la Romería de La Melonera que busca poner en valor el patrimonio inmaterial leonés y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia auténticamente tradicional. Además, como novedad este año, se recuperará una tradición olvidada de la comarca de La Cepeda, como es la «sacá de la cama», que añade un carácter singular y simbólico a esta jornada festiva.

Romería Melonera.Ángelopez

DOMINGO 21

TRADICIONES

Exalación a la indumentaria leonesa. El Centro de la Cultura Tradicional de León Museo de las Tierras de León celebra el Día de la Exaltación de la Indumentaria Tradicional del Reino de León. El desfile partirá a las 11.00 horas de la plaza de San Marcelo y recorrerá diferentes calles del centro de la ciudad. A partir de las 12.30 horas en la plaza Mayor se han organizado danzas y bailes tradicionales, así como el canto al ramo. Para cerrar la jornada habrá un baile popular y un taller de baile tradicional a partir de las 16.30 horas en el Pabellón Deportivo La Torre.

Fiesta de la cosecha. El Mihacale en Gordoncillo celebra la fiesta de la cosecha. La fiesta se celebra hoy en el huerto museo ecológico de Gordoncillo y un concierto a las 19.30 horas de Marina Sorin y Nacho Mastretta.

LITERATURA

Fundación Club 45. A las 12.30 horas, Tomás Sánchez Santiago intervienen torno a La belleza de lo pequeño. A las 13.30 horas, sesión vermut con Avelino Fierro y Eduardo Fidalgo a los mandos de los platos de música. A las 17.30 horas, Avelino Fierro descubrirá La belleza de caminar. A las 18.20 horas proyección de The End (obra de Cecilia Orueta) y a las 18.30 horas, Gabriel Quindós cerrará el ciclo con La belleza de viajar. En la Fundación Club 45 en Santa Colomba de Somoza.

LUNES 22

Acuartelamiento Santocildes. Donación de sangre en el botiquín de 09.30 a 13.30 horas.

Donación de sangre.DL

MARTES 23

DONACIÓN DE SANGRE

Campus universitario. La unidad móvil se desplaza a la zona de la cafetería central de 08.45 a 14.15 horas.

MIÉRCOLES 24

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se desplaza a Botines de 08.45 a 14.15 horas.

JUEVES 25

DONACIÓN DE SANGRE

La Balinesa. La unidad móvil se desplaza de 09.15 a 13.45 horas. El punto fijo de donación está en el centro de salud José Aguado.