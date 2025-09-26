El mural que un pueblo de León pintó durante el mayor incendio de su historia se hace viral en todo el mundo

Diseño preliminar del mural de Liam Bononi en La Bañeza, realizado durante la XIII edición del festival Art Aero Rap. La obra fue completada en condiciones excepcionales tras los incendios de 2025.@liambononi

La localidad leonesa de 'La Bañeza', referente internacional en arte urbano gracias al festival 'Art Aero Rap', fue escenario este verano de uno de los episodios más complejos que ha vivido la comarca: los incendios forestales registrados en agosto de 2025 obligaron a suspender parte de la programación del evento. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, varios artistas decidieron continuar con las intervenciones murales previstas.

Uno de ellos fue el brasileño Liam Bononi, quien no solo completó su obra en condiciones atípicas, sino que documentó el proceso en redes sociales, donde el vídeo ha superado las 630.000 visualizaciones en TikTok. Su mural se ha convertido en una de las piezas más reconocidas de esta edición y ha sido nominado como "Mejor Mural del Mes" por la plataforma internacional 'Street Art Cities'.

Un mural influido por el entorno

La obra de Bononi no puede entenderse sin el contexto en el que fue creada. En una publicación difundida a través de sus canales oficiales, el artista explicó que la paleta cromática del mural nació de una vivencia concreta: el camino diario entre el muro y su alojamiento, en una ciudad cubierta por el humo del incendio.

"Durante esa caminata, el día se volvió noche. Esa atmósfera me impactó profundamente y fue la base para abordar el trabajo de forma sutil", indicó Bononi.

La pieza fue ejecutada con el apoyo logístico de la organización del festival y de la comunidad local, que garantizó condiciones de seguridad pese a las restricciones impuestas por la emergencia.

Reconocimiento internacional

El mural forma parte de las cuatro obras bañezanas nominadas por 'Street Art Cities' en la categoría 'Best of August 2025', junto a trabajos de otros artistas participantes en la XIII edición del festival. La misma plataforma, considerada uno de los referentes globales del arte urbano, incluye más de 66.000 obras registradas en 1.800 ciudades de todo el mundo.

Aunque no existe una fecha oficial para el anuncio del premio anual 'Best of 2025', la edición de 2024 fue comunicada el pasado 5 de febrero, por lo que se prevé un calendario similar para el próximo año. En el caso de Bononi, su inclusión en el listado de nominados ya supone una visibilidad destacada para su obra y para el conjunto del festival.

Arte, viralidad y comunidad

La repercusión del mural en plataformas digitales ha sido inmediata. Además de las cifras de visualización, los comentarios de usuarios procedentes de todo el mundo destacan la potencia visual y emocional de la pieza. Desde Italia, México, Francia o Alemania, las reacciones coinciden en señalar la calidad artística del trabajo y su carga simbólica.

Este tipo de impacto pone de nuevo a 'La Bañeza' en el mapa internacional del arte urbano, no solo por la cantidad de obras (más de 300 murales registrados), sino por su capacidad de generar contenidos que conectan con audiencias globales.

Una apuesta que va más allá del festival

El caso de Bononi es solo un ejemplo dentro de una estrategia cultural que 'La Bañeza' ha venido desarrollando desde hace más de una década. 'Art Aero RaP', nacido en 2013, ha convertido al municipio en la primera ciudad española en entrar en la plataforma 'Street Art Cities', y en uno de los núcleos más activos del arte urbano europeo por habitante.