El hayedo secreto a dos horas de León que se tiñe de rojo cada octubre y ha inspirado hasta recitales de poesía

Las pequeñas cascadas que atraviesan el hayedo de Busmayor añaden sonido y movimiento a uno de los paisajes más espectaculares del otoño en El Bierzo.@viajandocontandem

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cada año, entre finales de septiembre y principios de noviembre, un pequeño hayedo en el corazón del Bierzo se transforma en uno de los espectáculos naturales más llamativos de la provincia. A dos horas por carretera desde León capital (y 50 minutos desde Ponferrada), este bosque de hayas, robles y otras especies caducifolias ofrece una de las escenas otoñales más intensas del noroeste peninsular, todavía ajeno a la masificación que sí padecen otros bosques emblemáticos de Castilla y León.

Se trata de una ruta circular de entre 6 y 7 km, con salida y llegada en la pedanía de Busmayor, en el municipio de Barjas. El recorrido, que puede completarse en unas tres horas dependiendo del ritmo y de las paradas, transcurre por un entorno de hayedos centenarios, pequeñas cascadas y tramos de umbría que en octubre estallan en una paleta de colores única.

El sendero oficial, conocido como la Senda del Faxeiral, atraviesa algunos de los puntos más fotogénicos del recorrido, como la cascada de Frevenza do Beiro, el claro de la Piedra de los Poetas, y, si se toma un pequeño desvío, la Cova da Raposa, flanqueada por serbales cuyos frutos rojos aparecen justo al llegar el otoño. Todo ello en un entorno donde musgos, líquenes y helechos acompañan al visitante entre los tramos del arroyo de la Valiña.

El valor ecológico de un bosque en equilibrio

El hayedo mantiene su equilibrio gracias a su ubicación remota y al uso moderado por parte de senderistas. La combinación de hayas, robles y otras especies de hoja caduca genera un mosaico de color en tonos rojos, ocres, naranjas y dorados, que varía según la hora del día y la presencia o no de niebla.

Se recomienda el acceso durante las primeras horas del día, cuando la luz tamizada y la baja afluencia de visitantes permite disfrutar del entorno en condiciones óptimas. El recorrido no presenta desniveles pronunciados, aunque es recomendable llevar calzado adecuado y ropa impermeable en caso de lluvia o niebla.

Un destino que crece fuera del circuito habitual

El recorrido completo puede realizarse sin necesidad de guía, aunque se recomienda llevar descargada la ruta por GPS debido a la escasa señalización en algunos tramos interiores. En la aldea de Busmayor existe al menos un bar y la Cantina de Busmayor, donde los senderistas pueden comer o reponer energía antes o después de la ruta. No obstante, no se garantiza que haya puntos de abastecimiento durante el recorrido interior, así que conviene llevar agua y reservas de comida para todo el trayecto.

El impacto visual y la accesibilidad de la ruta la han hecho destacar también en redes sociales.

"Una de las rutas más famosas de El Bierzo si te gustan los colores del otoño, las cascadas y disfrutar de un buen día de montaña", afirman desde el perfil especializado @viajandocontandem en un vídeo publicado en Instagram.

La comunidad digital ha respondido con entusiasmo, calificándolo como "uno de los lugares más bonitos del Bierzo" y un enclave "espectacular" incluso para ir con niños.

Además de su valor paisajístico, el hayedo de Busmayor también acoge desde hace años una de las celebraciones culturales más singulares del Bierzo: el recital poético "Versos en el Hayedo", que se celebra cada mes de agosto y convierte este bosque en un escenario natural para la literatura. Organizado por el Instituto de Estudios Bercianos y el Ayuntamiento de Barjas, el acto reúne a autores locales y visitantes en una caminata colectiva por el bosque, hasta un monolito donde se recitan versos entre hayas y cascadas.

Aunque el evento tiene lugar en verano, su espíritu refuerza el vínculo emocional con este entorno que en otoño ofrece su versión más intensa y silenciosa.