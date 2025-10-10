Agenda de León: toda la programación hasta el 16 de octubre

VIERNES 10

TEATRO

Teatro Bergidum. Empaque con Chicharrón Circo Flamenco. En el Teatro Bergidum a las 20.30 horas. Un espectáculo asentado en la poesía del circo, el flamenco y el humor, a través de una dramaturgia intuitiva y contemporánea de los malabares, el cante, los ritmos y la palabra. Entrada: 10 euros.

Teatro El Albéitar. Paso Básico presenta, por el Día Mundial de la Salud Mental, la representación de la obra teatral El Espejo y sus reflejos. Dramaturgia y dirección: Ángeles Rodríguez. Entrada: 10 euros en taquilla quince minutos antes. A las 20.30 horas.

Teatro La Bañeza. Bichitos es un espectáculo de humor gestual para toda la familiaen el que, en formato documental teatral, enseña a respetar y valorar a los vecinos invertebrados. En el Teatro Municipal de La Bañeza a las 19.00 horas. Entrada: 5 euros.

MÚSICA

Fundación Eutherpe. Carmen Lamacchia y Federica Vigilante (Bari. Italia) ofrecen un concierto a cuatro manos en la Fundación Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Maldita Nerea. Viaje apasionante hacia el corazón de su música. Un concierto donde la improvisación y el público serán los protagonistas. Precio de localidades: 38€ (más gastos de gestión). En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas.

Teatro San Francisco. La Filarmónica de Cámara de Colonia se ha puesto como meta hacer sonar la música clásica en todo el mundo. Hoy actúan en el Teatro San Francisco de León a las 20.00 horas. Entrada: 23 eruos más 2 euros de gastos de gestión.

Teatro La Bañeza. Concierto de Polo Nández, cuyo nombre de pila es Felipe José Fernández González, inició su carrera musical en solitario en 2017. Su trayectoria comenzó a los ocho años, cuando una lesión le alejó del fútbol y lo acercó a la música, donde ha desarrollado su talento como cantante y compositor. En el Teatro La Bañeza a las 22.30 horas. Entrada gratuita con invitación.

LIBRO

«El hilo de las Moiras». Presentación del libro de Iván Sánchez García-Mora. En la librería Literatessen (calle Santisteban y Osorio, 4, León). A las 20.00 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Centro comercial Espacio León. Donación de sangre en la unidad móvil que se desplazará al centro comercial Espacio León de 15.45 a 21.15 horas.

MUSAC

'Micromundos'. Con motivo de la exposición Luis Moro. El bramido de la Tierra, el Musac presenta la película Micromundos (Eliseo de Pablos, 2025), que describe el proceso de creación de la serie del mismo título del artista, a partir de la contemplación en la naturaleza de sociedades animales que conforman complejos micromundos que conviven con el macro. Hay que reservar entradas. A las 19.00 horas en el salón de actos.

EXPOSICIÓN

Ruta de los retablos. Exposición itinerante Ruta de los Retablos Renacentistas del este de León. Proyecto de la Fundación Santa María la Real y la Asociación Cultural Balle Scapa desarrollan para dinamizar y poner en valor estos diez retablos del este de la provincia. La muestra consta de una docena de paneles fácilmente desmontables y transportables y puede verse ya en el vestíbulo del ayuntamiento de Villaquilambre, donde permanecerá hasta el 19 de octubre. Las visitas pueden realizarse de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 horas.

TALLER

Centro de Interpretación Romano. El Ayuntamiento de León da a conocer la historia romana de la ciudad con talleres didácticos. Están destinados a niños y niñas de entre 4 y 9 años de edad y se celebrarán todos los viernes y sábados del mes de octubre. Se trata de una actividad gratuita que se desarrollará los viernes por la tarde, de 18:00 a 19:15 horas, y los sábados por la mañana, de 12:00 a 13:15 horas, del mes de octubre en el Centro de Interpretación del León Romano, situado en la Casona de Puerta Castillo. Cada taller tiene aforo limitado de 15 personas y una duración aproximada de una hora y quince minutos. Las inscripciones se pueden realizar a través del WhatsApp en el teléfono 611 002 772, en el correo electrónico talleresconhistoria@gmail.com y en perfil de Instagram @talleresconhistoria.

SÁBADO 11

CIENCIA

Museo de la Energía de Ponferrada. En La Fábrica de la Luz. Museo de la Energía de Ponferrada está prevista la celebración de la actividad Octubre terrorífico: ciencia terrorífica, enmarcado en el proyecto Los talleres del museo. Tendrá lugar a partir de las 12.00 horas y tiene un coste de 4 euros. Una propuesta mediante la que se aplican los conceptos científicos más interesantes para que los participantes puedan experimentar con unos monstruos muy divertidos.

TEATRO

Teatro Bergidum de Ponferrada. Siéntese con Maintomano. A las 20.00 horas. La vida es una gran espera. Pasamos gran parte de nuestras vidas esperando a que nos ocurran cosas, esperando a personas, esperando a ESA persona, esperando grandes acontecimientos. Entrada: 7,5 euros. Parados, jóvenes y pensionistas: 6 euros. Localidades sin numerar.

Teatro El Albéitar. La Rue Teatro estrena Lo nunca visto a las 20.30 horas en el Teatro El Albéitar de León. Un texto del también actor y director José Troncoso, dirigido por Javier Bermejo y protagonizado por Lola Vera, Natalia Hernández y Ángeles Arias. Entradas: 10 euros en la taquilla del teatro 15 minutos antes del comienzo con el 50% de descuento para la comunidad universitaria.

Teatro San Francisco. Andrés y su familia se acaban de trasladar a una nueva casa. Una casa grande para una familia grande. En la familia de Andrés son siete: papá, mamá, su hermana Clara, su hermana Marta, el abuelo Luis y su perro Coco. Hogiéntico Teatro pone en escena la obra Una casa en el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. Entrada: 6 euros.

ARTE Y LITERATURA

San Martín de la Tercia. Presentacion del libro Desde cero y la exposición de Arte Senderos de Inspiración en San Martín de la Tercia. León Arte y Literatura por Nuria Crespo y José Antonio Santocildes en San Martín de la Tercia, antiguas escuelas (Avda. Peñalaza n 1). A las 18.00 horas.

MÚSICA

Auditorio Ciudad de León. Homenaje a María Dolores Pradera. En 2025 continúa la conmemoración del centenario del nacimiento de María Dolores Pradera, una de las artistas más importantes en la historia reciente de la música en España. Sus canciones serán interpretadas por Nuria Fergó. El precio de localidades: 40,70€ en anfiteatro y 44€ en patio de butacas.

DOMINGO 12

MÚSICA

Fundación Eutherpe. Concierto de piano del italiano Gianluca Faragli en la Fundación Eutherpe a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Auditorio Ciudad de León. La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), unidad dependiente del INAEM (Ministerio de Cultura), recalará en León los días 12, 13 y 14 de octubre. Los conciertos se celebrarán el domingo 12 de octubre a las 19.30 horas, el lunes 13 de octubre a las 19.30 horas y el martes 14 de octubre a las 19.30 horas. Acceso con invitación.

Canciones de la transición. A las 20.00 horas, en el teatro Benevivere en Bembibre, con una entrada de tres euros, se presenta el espectáculo Canciones de la transición, que reúne una selección de canciones compuestas por artistas de la transición, que decidieron luchar por sus libertades utilizando la música como argumento. Los cambios sociales siempre han estado ligados a la música.

LUNES 13

MÚSICA

Auditorio Ciudad de León. Concierto JONDE (Joven Orquesta Nacional de España) en el Auditorio Ciudad de León. Equipo artístico y académico: María José Rielo (fagot), José Martínez Antón (tuba) y Asier Polo (violoncello). A las 19.30 horas. Acceso con invitación.

MARTES 14

TALLER

Isadora Duncan. El 14 y 15 de octubre de 2025, desde la Fundación Isadora Duncan, organiza el taller Derechos laborales y recursos sociales dirigido a mujeres migrantes. De 16.30 a 18.30 horas en la sede de la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan en la sede de la fundación, situada en Avda. Reino de León 12, E1 — 1º. Teléfono 987 26 14 49. Email a sandra@isadoraduncan.es.

CINE

Teatro San Francisco. Proyección de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, película dirigida por Milos Forman en 1975. Película interpretada por Jack Nicholson, Louise Fletcher, Brad Dourif, William Redfield, Mews Small, Sydney Lassick, Will Sampson, Christopher Lloyd. A las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Ciclo de cine de Derechos Humanos. VIII Ciclo documental y derechos humanos Amnistía Internacional León. Proyección del documental Bigger Than US. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada con invitación.

MÚSICA

Casa Botines. Hoy a las 19.30 horas la pianista Paula Ríos dará un concierto que forma parte de la programación de «Clave Gaudí». Las entradas ya están a la venta en la web del Museo y en la taquilla. Las entradas tienen un precio de diez euros por persona.

DONACIÓN DE SANGRE

Astorga. Donación de sangre en el Centro de Salud de Astorga de 16.30 a 20.30 horas.

MIÉRCOLES 15

TEATRO

Teatro El Albéitar. Los alumnos de C2 de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) presentan a las 19.00 horas Der Bankürbenfall (teatro alemán), un sketch de 10 minutos de duración. A las 19.15 horas 10 Ways to survive the zombie apocalypse (teatro inglés), una comedia de una duración de 40 minutos. Con invitación para recoger quince minutos antes de la representación.

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza Botines. Donación de sangre de 15.45 a 21.15 h en la Plaza de San Marcelo.

JUEVES 16

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. Donación de sangre en el centro de salud de La Bañeza de 16.30 a 20.30 horas. El punto fijo de donación está en José Aguado.

