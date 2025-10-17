Agenda de León: toda la programación hasta el 23 de octubre

VIERNES 17

MÚSICA

Ciclo coral. Continúa el Ciclo Coral 2025 del Instituto de Estudios Bercianos con la actuación de la coral Polifónica Bembibrense en el Santuario de la Virgen de la Peña en Congosto. Entrada libre hasta completar aforo. Este ciclo está patrocinado por el Instituto Leonés de Cultura / Diputación de León. Un poco antes, ese mismo día a las 18:30 h., también se inician los actos/homenaje al explorador Álvaro de Mendaña con la inauguración de la exposición Álvaro de Mendaña y la exploración del Pacífico Sur en el Complejo Rock Suites del mismo pueblo.

Pablo Und Destruktion. Pablo Und Destruktion muestra a un creador que trasciende sus influencias: puede beber de la chanson francesa, del rock industrial alemán, de la tonada asturiana. En el Gran Café a las 21.30 horas. Entrada en taquilla: 18 euros y adelantada 15 euros.

TEATRO

‘La balada norte’. Obra de Luis Alija, a partir de la novela gráfica de Alfonso Zapico (Estreno). Tristán Valdivia, periodista sin periódico, editor sin éxito y amante sin ilusión, abandona la capital para volver al norte. Allí le espera su padre, el marqués de Montecorvo. Interpretada por Carlos Dávila, Enrique Dueñas, Carmen Gloria García, Ernesto González, Carla Loga, Alberto Rodríguez, David Varela, Nerea Vázquez. A las 20.30 hora en el Teatro Bergidum de Ponferrada. Entrada: 10 euros.

La Balada del NorteDL

‘Observación en sol menor’. Una obra de teatro que plantea una experiencia sensorial y poética. Una obra de Marcos Castro de la Puente. En el Teatro San Francisco a las 20.30 horas. Entrada: 14 euros.

Una escena de 'Observaciones en sol menor'.DL

COLOQUIOS

Festival internacional de ficción insólita. Coloquios con María Fernanda Ampuero Viceral y Diego Sánchez Aguilar. En el Palacio Conde Luna desde las 18.00 horas.

CONFERENCIA

«Los orígenes de la música de órgano». Conferencia en la Fundación Merayo a cargo de Javier Jiménez. A las 18.00 horas. En la c/ El Molino 29 de Santibáñez de Porma.

SÁBADO 18

COLOQUIOS

Festival internacional de ficción insólita. Coloquios sobre la exploración del mito, literatura apocalíptica, cómic y velada fantástica. En el Palacio del Conde Luna desde las 11.00 a las 18.45 horas.

MÚSICA

Encuentro coral. La Coral Torreblanca, vinculada al Nuevo Recreo Industrial, ofrece un encuentro coral en la Iglesia de San Martín de León. Lo hará conjuntamente con el Coro de Adultos «Las Veredas», de Colmenarejo (Madrid), como devolución de la visita que la coral leonesa realizó el pasado mes de junio a la localidad madrileña, participando en un concierto conjunto en la Iglesia de la Parroquia de Santiago Apóstol de la localidad. El repertorio de ambas corales para esta actuación estará repleto de música popular con algunos temas de música sacra. El concierto tendrá lugar en la Iglesia de San Martín, en la capital leonesa a partir de las 20.00 horas. Con entrada libre hasta completar aforo.

Encuentro coralDL

TÉRMICA CULTURAL DE PONFERRADA

Ciclo de cine y rock and roll. Ciclo de cine y rock and roll en la Térmica Cultural de Ponferrada. A las 11.15 horas se proyectará el documental The future is unwritten, del director Julien Temple, que se estrenó en 2007 y que aborda la figura de Joe Strummer, el líder de la banda inglesa The Clash, una formación fundamental para entender el nacimiento y el progreso del punk rock. En la misma jornada, a las 13.30 horas tendrá lugar el concierto de Los Vampiros, una banda aragonesa de rock and roll compuesta por miembros de Más Birras, Dynamos y Coringas. La jornada se cerrará con una pinchada en vinilo de las dj Meteoritos y Vendavales.

DONACIÓN DE SANGRE

Cistierna. Donación de sangre en el centro de salud de 09.30 a 13.30 horas.

TEATRO

‘El sastrecillo valiente’. Adaptación para teatro de títeres del cuento clasico de los Hermanos Grimm. Con la compañía ‘El retablo de la ventana’. En el Teatro San Francisco hoy a las 18.00 horas y el domingo a las 12.00 horas. A partir de los 3 años. Entrada: 6 euros.

Una escena de 'El sastrecillo valiente'DL

DOMINGO 19

TEATRO

‘La nota discordante’. La compañía de teatro Pesquedrama, interpreta en el Teatro San Francisco de León la obra de Lorca La nota discordante. El espectáculo tendrá un fin benéfico destinado a la asociación Por dos pulgares de nada, entidad que se dedica al apoyo de la investigación de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP) Esta asociación tiene como protagonista a Darío Rodríguez de Haro. A las 19.00 horas. Entrada: 12 euros.

COLOQUIOS

Festival internacional de ficción insólita. Coloquio con José María Merino a las 11.00 e intervención de Antonio Álamo con Ana Merino a las 12.30 horas.

LUNES 20

COLOQUIOS

Festival internacional de ficción insólita. Exploración de lo legendario con Natalia Álvarez Méndez y Miriam López Sántos en el Colegio de Arquitectos de León a las 19.30 horas.

CINE

Amnistía Internacional. Proyección del documental Libres por derecho en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León. Ciclo de cine de derechos humanos organizado por Amnistía Internacional. Un documental cubano del año 2023. Aborda la represión en Cuba, enfocándose en la perspectiva de las familias de los presos políticos. A las 20.00 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Donación de sangre en el vestíbulo del salón de actos de 08.45 a 14.15 horas.

Otra campaña de donación de sangre en PonferradaDL

MARTES 21

MÚSICA

X Festival de Música Contemporánea Cristóbal Halffter. Concierto presentación y proyección de Charlando con Halffter. Para abrir el festival se proyecta Charlando con Halffter, un documental inédito producido por el festival a partir de una entrevista realizada al compositor por María José Cordero. En la sala Río Selmo a las 10.30 horas. Entrada con invitación.

DONACIÓN DE SANGRE

Facultad de Económica y Empresariales. Donación de sangre en el hall de la facultad de 09.00 a 14.00 horas.

CINE

Ciclo de cine Quimeras. «De mitos y leyendas. Lo insólito colectivo», proyección de la película Sleepy Hollow de Tim Burton. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.00 horas.

CASA DE CULTURA DE PONFERRADA

Coloquio sobre salud mental. Charla titulada Construyendo Bienestar: cómo tu día a día moldea tu salud mental, que correrá a cargo del equipo del Centro de Rehabilitación Psicosocial del Hospital de la Reina, integrado por Javier del Valle Cuadrado, director y psicólogo; Ana Adsuara Goenaga, psicóloga; Iris Bellas Villares, trabajadora social; Carmen Campos Monteagudo, terapeuta ocupacional y Beatriz Benavides Vila, educadora social. El encuentro, que ha tenido que posponerse por cuestiones de agenda, se celebrará el 21 de octubre a las 19.00 horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Ponferrada.

MIÉRCOLES 22

MÚSICA

Concierto del Quinteto Spanish Brasst. X Festival de Música Contemporánea Cristóbal Halffter a las 19.30 horas en el conservatorio de Ponferrada. Con más de tres décadas de trayectoria, Spanish Brass es uno de los grupos de cámara más dinámicos y consolidados del panorama musical internacional, galardonado en 2020 con el Premio Nacional de Música que otorga el Ministerio de Cultura en la modalidad de Interpretación. En el programa se incluyen obras de Ástor Piazzolla, Antonio Carlos Jobin o Chick Corea.

Quinteto Spanish Brassto.DL

CINE

Ciclo de cine Quimeras. «De mitos y leyendas. Lo insólito colectivo», proyección de la película «Arati» de Paul Urquijo. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.00 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Académica Básica del Aire. Donación de sangre en la enfermería de 09.00 a 14.00 horas.

JUEVES 23

CINE

Espacio Vías. Espacio Joven Vías acoge hoy una jornada de cine europeo organizada por Eurodesk León en el marco de la iniciativa Time to move. La actividad consistirá en la proyección de un audiovisual sobre Eurodesk y también de cuatro cortos europeos y uno local, cuyo proceso de selección está ahora mismo en marcha. A partir de las 18.00 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de información y orientación a los jóvenes. Entre las acciones que realiza están la búsqueda oportunidades sobre movilidad europea para el aprendizaje, la promoción de contenidos informativos de interés juvenil y la resolución individual de las consultas de los jóvenes.

MÚSICA

Concierto de Aglaya González (viola) y Marta Policinska (piano). X Festival de Música Contemporánea Cristóbal Halffter en el conservatorio del mismo nombre de Ponferrada. Interpretan piezas de Conrado del Campo, Dimitri Shostakóvich y Salvador Brotons. A las 19.30 horas.

Aglaya.DL

COLOQUIOS

Exploración del arte de ilustrar. Conferencia de Beatriz Martín Vidal, en el Colegio de Arquitectos de León a las 19.30 horas.

Fantástico, insólito y fascinante. Conferencia en la Casa de Cultura de Carrizo de la Ribera. Con Miguel Carrera Garrido. A las 19.00 horas.

LIBRO

‘Sombra sin memoria’. La Sala Región del Instituto Leonés de la Cultura acoge la presentación de la nueva novela de Rosa María Reis, titulada Sombra sin memoria. La autora estará acompañada por el prestigioso periodista y escritor leonés Pedro García Trapiello. A las 19.30 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Facultad de Educación. Donación de sangre en la primera planta de 09.00 a 14.00 horas.