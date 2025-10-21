La casa rural más sostenible de España está a solo 1 hora de León (y cuenta con acreditación Starlight y desayunos km 0)
A poco más de una hora de León, el Eco-Hotel Doña Mayor en Palencia lidera el turismo rural sostenible con cielos certificados Starlight y productos de proximidad
La mejor casa rural de España está en León, en un pueblo junto al río Porma, y desde que se supo, las escapadas rurales han ganado protagonismo como opción de turismo emocional, consciente y de cercanía. Pero apenas a 1 h 20 min de ese punto emblemático se alza otro nombre imprescindible para entender hacia dónde camina el sector: el Eco Hotel Doña Mayor, en Frómista (Palencia), que en 2023 recibió el Premio Ruralka al Mejor Alojamiento Sostenible de España. Su acreditación Starlight por el respeto al cielo nocturno, su uso exclusivo de energías renovables y su apuesta por productos locales le han valido no solo reconocimiento profesional, sino también el respaldo de los viajeros más exigentes.
Eco Hotel Doña Mayor: un refugio ecológico en Tierra de Campos
En plena comarca palentina, este alojamiento no es un proyecto improvisado. Sus responsables han convertido un pequeño hotel rural en un modelo de turismo regenerativo. Energía solar, aerotermia, chimeneas de pellets, uso responsable del agua, reciclaje, cargadores para bicicletas eléctricas y desayunos con ingredientes de kilómetro cero forman parte del día a día.
Nada es accesorio. Cada decisión está pensada para reducir la huella ecológica sin sacrificar el confort.
Frómista, además, no es cualquier lugar. Su ubicación, en el Camino de Santiago y a escasos metros del Canal de Castilla, lo convierte en un enclave perfecto para quienes buscan turismo cultural, naturaleza y desconexión. Desde León, el viaje por carretera es directo y cómodo, lo que lo hace ideal incluso para escapadas de fin de semana.
Por qué merece el título de “la más sostenible”
El Eco Hotel Doña Mayor no se autoproclama. En 2023, fue galardonado con el Premio al Mejor Alojamiento Sostenible de España por el prestigioso portal Ruralka, una distinción que evalúa no solo el uso de energías renovables, sino también la coherencia del proyecto, la conexión con el entorno y la experiencia global del huésped.
La clave está en su modelo energético, basado al 100 % en fuentes renovables, y en su compromiso activo con la comunidad local.
La acreditación Starlight, que muy pocos alojamientos poseen, confirma su esfuerzo por mantener el cielo libre de contaminación lumínica y fomentar la observación astronómica como experiencia turística. Este tipo de distinciones son garantías de que detrás hay una visión clara de futuro, que el turismo rural puede y debe ser parte de la solución al impacto climático.
Un lujo rural sin contradicciones
Las habitaciones son distintas entre sí, decoradas con un gusto sobrio y confortable. Hay espacios comunes pensados para descansar, leer, compartir. El jardín con alberca, el kiosco autoservicio con bebidas y la posibilidad de alquilar bicicletas o hacer senderismo por los alrededores completan una experiencia donde el "lujo" se redefine.
Desayunar productos de proximidad, dormir sin ruidos, mirar un cielo limpio de interferencias urbanas, saber que la energía que alimenta la calefacción no contamina… todo suma.