Agenda de León: toda la programación hasta el 30 de octubre

VIERNES 24

JORNADAS

'Trayectorias profesionales de la Educación Social: caminos, territorios y prácticas para un proyecto común'. Jornadas Institucionales para poner en valor las micro-historias de las trayectorias profesionales de las educadoras y los educadores sociales desde los diferentes caminos, territorios y prácticas para la construcción de un proyecto común estatal, autonómico y local. En este caso, estas Jornadas se vinculan especialmente al territorio de Castilla y León. Todo ello, en el marco global del Estado y de las perspectivas internacionales de la Educación Social. A las 09.30 horas en el salón de actos de la UNED en Ponferrada.

FILANDÓN

«Leyendas y silencios de la noche». La Fundación Merayo otraniza el filandón «Leyendas y silencios de la noche» a cargo de Adolfo Alonso Ares. Hoy a las 18.00 horas. La Fundación Merayo está en la c/ El Molino, 29 en la localidad de Santibáñez de Porma.

MÚSICA

Fellows y Delta Galgos (Noche de Blues). La sala Black Bourbon (Puerta Sol, 8) acoge hoy el concierto de Fellows y Delta Galgos a partir de las 21.30 horas. Entrada anticipada: 8 euros. En taquilla: 10 euros.

Andrea Cannata. Concierto de piano del italiano Andrea Cannata en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Andrea CannataDL

Hilario Rodeiro. Hilario Rodeiro presenta sus últimas composiciones para una formación de quinteto poco habitual en el ámbito del jazz: un trío de instrumentos de viento, contrabajo y percusión. La banda, de reciente creación, está formada por Juan de Diego, Eneko Dieguez, Julen Izarra y Luisa Brito. En el Teatro El Albéitar a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

Hilario Rodeiro.DL

CONFERENCIA

«Días de diario y correspondencia». El periodista deportivo Diego Barcala participa en el ciclo Días de diario y correspondencia que organiza el Ayuntamiento de Garrafe de Torío con la colaboración de Factor Espacio San Feliz. A las 19.30 horas.

SÁBADO 25

CONFERENCIA

«Todo en nombre del rock and roll». Conferencia a cargo del periodista musical Fernando Sampedro Tanxencias, que presentará su trilogía de libros. En La Térmica Cultural de Ponferrada dentro delciclo Cine + Rock and roll. A las 11.15 horas. A las 13. 30 horas regresará la música con la actuación de Killer Barbies, la icónica banda

formada por Silvia Superstar y Billy King. Cerrará la jornada, a partir de las 15:00 horas, dj Teenage Kicks, con una sesión con vinilos. En el marco de este ciclo, en cuanto a las actividades destinadas a público infantil, tendrá lugar, a las 11.00 horas, la representación teatral La espada y el dragón, que cuenta la historia de Rosalina, quien debe salvar el reino de un dragón, enfrentando pruebas y miedos. También se celebrará un taller con el título de Crea tu propia criatura mágica, donde se podrá aprender a crear personajes fantásticos con distintos materiales. Además, se puede visitar también en el vestíbulo de La Térmica Cultural la exposición

fotográfica «Capturados en vivo», recientemente inaugurada. Se trata de una serie de imágenes captadas por la cámara del fotógrafo cántabro Álex R. Cruz, que se podrá visitar hasta el 30 de noviembre.

TALLERES

Terror. La Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada continúan las actividades destinadas al público infantil con «octubre terrorífico» y sus talleres, en esta ocasión bajo el título La ciencia pegajosa y tenebrosa del slime. Tendrá lugar hoy a partir de las 12.00 horas, y propone a los participantes experimentar y fabricar su propio «slime» mientras se descubre la química en el proceso de fabricación de esta masa elástica. El precio de la actividad es de 6 euros.

MÚSICA

Nesscarbón. Concierto en la sala Black Bourbon (Puerta Sol, 8). Música acústica a partir de las 22.00 horas. Entrada anticipada: 8 euros. En taquilla: 10 euros.

«La música de hoy». X Festival de Música Contemporánea Cristóbal Halffter. Se interpretarán las obras Forte, de David del Puerto (1964) con Daniel Bombín Val al violín; Cántico para oboe solo de Israel López Estelche (1983) a cargo del oboista Salvador Ferrer Granell; Dárdara, de Beatriz Arazamendi (1961) con Laura Núñez del Campo al violonchelo y Trío basso, de Cristóbal Halffter (1930 – 2021) a cargo de Karine Vardanian (viola), Laura Núñez del Campo (violonchelo) y Abel Ivars Morales (contrabajo). En el Museo del Bierzo a las 12.00 horas. Entrada gratuita.

David Delgado. La Camerata Clásica de Ponferrada, con Daniel Bombín Val en la dirección artística, ofrece un concierto en el que se interpretará el concierto para saxofón alto en MibM de Alexander Glazunov (1865 – 1936) y la Sinfonía de cámara en Dom opus 110ª de Dimitri Shostakovitch ( 1906 – 1975). Interviene el ponferradino David Delgado como saxo solista y Salvador Ferrer Granell en la dirección Musical de la obra de Glazunov. En el Museo del Bierzo a las 19.30 horas. Entrada: 7,5 euros.

L.A. El músico mallorquín L.A. vuelve a los escenarios coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo EP, A Modern Tour (Virgin, 2025). En la sala H (calle Bilbao, 12) . A las 19.00 horas.

La Pena. La banda madrileña La Pena ofrecerá hoy un concierto en el Mihacale en Gordoncillo, donde compartirá con el público su primer trabajo de estudio con canciones propias, Refugio. El concierto comenzará a las 19.00 horas (apertura de puertas a las 18.45 horas).

'La pena'DL

Niños bravos. Grupo formado por Nacho García, Rita Dolores, Dani Belenguer y Miky Llaguno. Actúan en Espacio Vías a las 19.00 horas. Entrada anticipada: 20 euros. En taquilla: 23 eruos.

Niños BravosDL

Eva Arderíus-JJMM. Juventudes Musicales de España presenta a Eva Arderíus, concierto de violonchelo. En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 19.30 horas. Con invitación.

MESA INFORMATIVA

Voluntariado. Mesa informativa en el Consejo de la Juventud de Ponferrada. Las asociaciones Amal Timzoughine, Proyecto Social Bierzo Ya y la Plataforma Social Mundo Eduso, convocan a todas las personas interesadas en la acción social y el voluntariado a asistir a la mesa informativa sobre el proyecto Navidades en Marruecos, a las 12.00 horas en la sede del Consejo de la Juventud de Ponferrada.

TEATRO

'Farsa improbable de un sombrero'. Una compañía de cómicos de la legua llegan al pueblo para hacer su representación. Casi todos sus componentes son arrestados por la Justicia y sus útiles embargados por pedir dinero sin permiso. A las 19.00 horas en el Auditorio María de las Hazas en Valderas.

'Azul'. «Azul» es un cuento alrededor de un famoso teatro que cierra sus puertas hasta la próxima función. Un tutú y unas «inquietas» zapatillas de ballet serán las grandes estrellas de esta historia que se inspira en el famoso cuadro del artista francés Degás. Narrado por Margalida Albertí. En la Casa de Cultura de Vallecillo a las 19.00 horas.

'Yo soy 451'. La Teta Calva presenta Yo soy 451. En el Teatro El Albéitar de la Univesidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Cartel anunciador de la obra.DL

'Peter Pan y Wendy'. Peter Pan y Wendy es una historia de amor, de soledad, y finalmente una fábula sobre el tiempo. Todos esos temas la hacen inmortal, eterna, incapaz de envejecer, como su protagonista. En el Teatro San Francisco el sábado a las 18.00 horas y el domingo a las 12.00 horas. Entrada: 6 euros.

Una escena de 'Pider pan y Wendy'DL

DOMINGO 26

MÚSICA

Guitarra. Concierto de guitarra con el dúo italiano Agosta – Mungiovi en la Fundación Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Concierto de guitarraDL

Órgano. El Instituto de Estudios Bercianos organiza el tradicional concierto de órgano de estreno de la obra ganadora del Concurso Cristóbal Halffter. A las 20.00 horas en la basílica de La Encina de Ponferrada.

Jero Romero. Concierto acústico de vos y guitarra en El Gran Café a las 19.00 horas. Entrada: 22 anticipada y 23 en taquilla.

TEATRO

'Humor ochentero'. El grupo de teatro Nath presenta en el teatro Benevivere de Bembibre la obra Humor ochentero, un espectáculo de humor dirigido a todos los públicos. A las 18.00 horas. A las 19.30 horas.

Cartel de 'Humo ochentero'DL

‘Si yo fuera Federico’. En 2023 se cumplieron 125 años del nacimiento de Federico García Lorca, y la compañía Factoría Norte hizo su primer cuarto de siglo. Como celebración de ambas efemérides, estrenó Si yo fuera Federico. Con la Factoría del Norte en el Teatro San Francisco a las 19.30 horas. Entrada: 12 euros.

Una escena de 'Si yo fuera Federico'DL

LUNES 27

MÚSICA

Nacho Laguna. Nacho Laguna es tiorbista, guitarrista y artista sonoro, formado en el CSMA, la Universidad de Artes de Berlín y la Schola Cantorum Basiliensis. Es fundador de Acciaccatura Ensemble, Ballarte Ensemble y Ballarte Festival. Concierto en el Teatro El Albéitar de la ULE a las 20.30 horas. Entrada libre.

Nacho LagunaDL

MARTES 28

CINE

‘Suspense’. Película dirigida por Jack Clayton con guion de Truman Capote, William Archibald. Novela de Henry James e interpretada por Deborah Kerr, Peter Wyngarde, Megs Jenkins, Pamela Franklin, Martin Stephens, Michael Redgrave. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una escena de 'Suspense'DL

MIÉRCOLES 29

DOCUMENTAL

'Señor, llévame pronto'. M.Documental del mes dirigido por Guillermo F. Flórez. La vida de Carmen ha sido una comedia quijotesca: sobrevivir a la guerra, hacerse monja, divorciarse en una sociedad conservadora y tener numerosos amantes, siempre desafiando las normas. En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Una escena del documental 'Señor llévame pronto'DL

JUEVES 30

TEATRO

'La reina brava'. Inspirada en Shakespeare, el teatro isabelino, el romance castellano, la sátira política y el drama histórico, esta es una comedia trágica que fusiona lo clásico con la frescura y el ingenio propios de Las Niñas de Cádiz. Una obra de Ana López Segovia. Intérpretada por Rocío Segovia, Alicia Rodríguez, Ana López Segovia y dirigida por Ana López Segovia. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

'La reina brava'DL

MÚSICA

Roberto Nieva Quartet. Saxofonista y compositor nacido en Ávila y vinculado a la música desde muy temprana edad. Siempre preocupado por formarse, estudió en el Conservatorio Profesional de Música de su ciudad natal. En el Teatro El Albéitar a las 20.30 horas.