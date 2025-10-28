El pueblo más alto de León está escondido en Babia y guarda un secreto que pocos conocen

La Cueta se encaja entre valles y montañas, en plena comarca de Babia, a más de 1.400 metros de altitud. Su acceso serpentea entre paisajes que parecen detenidos en el tiempo.@enamoradosdeleon

En artículos anteriores ya descubrimos que la ciudad más pequeña de España está a menos de 3 horas de León y parece sacada de un cuento. Hoy subimos un peldaño —literalmente— para explorar otro rincón leonés aún más extremo: La Cueta, el pueblo más alto de la provincia. Escondido en la comarca de Babia, con apenas 40 vecinos y una altitud de 1.442 metros, este enclave remoto no solo impresiona por su altitud, sino porque guarda un secreto natural y simbólico que pocos conocen.

La Cueta, el pueblo más alto de León con alma de montaña

La altitud de La Cueta no es un simple dato geográfico. A esta cota se llega por una carretera estrecha que serpentea entre montañas, cruzando un tramo conocido como el Estrechón de Bocarrío, que ya anuncia que este no es un destino cualquiera. Aquí, la meteorología marca el ritmo del día a día: los inviernos son largos, las nevadas intensas y las temperaturas bajan con facilidad varios grados bajo cero, mientras las montañas que rodean el valle superan los 2.000 metros de altitud.

El paisaje es abrumador. Al fondo, los picos del macizo de Peña Ubiña vigilan un caserío hecho de piedra oscura y tejados de pizarra que ha resistido casi intacto el paso del tiempo. En La Cueta no hay bares, ni tiendas, ni cobertura móvil asegurada. Solo silencio, autenticidad y una forma de vida que sobrevive como puede al invierno y a la despoblación.

El secreto mejor guardado de La Cueta: el nacimiento del río Sil

Pocos lo saben, pero el río Sil —afluente esencial del Miño, que cruza Ponferrada, Monforte y Ourense— nace precisamente aquí, en una fuente situada a pocos metros del último barrio de La Cueta. Es un nacimiento discreto, humilde, casi escondido entre peñas y brezales, pero con una fuerza simbólica poderosa: un río que abastece a miles de personas comienza en este rincón remoto de Babia.

Quienes se atreven a llegar a pie hasta esa fuente descubren un pequeño altar natural, custodiado por el rumor del agua y la mirada de las montañas. Es un secreto geográfico y emocional que explica por qué este pueblo tiene una energía especial.

Una arquitectura que detuvo el tiempo

Otro de los tesoros ocultos de La Cueta es su patrimonio arquitectónico. A diferencia de otras aldeas de montaña que han cedido a la modernización agresiva, aquí se mantiene el uso tradicional de piedra, pizarra y madera, respetando los modelos constructivos del pasado. Las casas se agrupan en tres barrios (La Cueta, Quejo y Cacabillo), y apenas una docena siguen habitadas de forma continua.

Este respeto por la tradición ha convertido al pueblo en un imán para artistas, fotógrafos y senderistas que buscan escenarios auténticos, sin artificios. También para quienes simplemente quieren escapar del ruido y caminar sin prisa por un camino de invierno, oyendo solo el crujido de la nieve bajo las botas.

Por qué deberías conocer La Cueta antes de que cambie

La Cueta aún es un lugar virgen, pero su belleza no ha pasado del todo desapercibida. Cada vez más viajeros llegan atraídos por el aura de Babia, por la altitud, por la pureza del entorno. Pero el acceso es limitado, la infraestructura es mínima y la amenaza del abandono sigue latente. La paradoja es clara: cuanto más se conoce, más difícil es conservarlo tal como es.

Este equilibrio delicado hace que ahora sea el momento perfecto para visitarlo. Llegar hasta allí ya es una aventura: desde León capital hay que recorrer más de 100 km de carretera de montaña. Pero el esfuerzo compensa. Lo que encuentras arriba no es un pueblo cualquiera, sino un refugio emocional. Uno de esos lugares que no se cuentan, se viven.