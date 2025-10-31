Agenda de León: toda la programación hasta el 6 de noviembre

VIERNES 31

MÚSICA

Ciclo de órgano. El ciclo de órgano en la Catedral de León sus dos últimas actuaciones. Hoy, a las 20.30 horas, actuará Esteban Landart en la Catedral de León. horas en la Catedral de León. Su repertorio incluirá obras como Preludio y fuga en Sol menor de J. Brahms, Messe du deuxième ton Christe – Trio en passacaille de A. Raison, Passacaglia et thema fugatum C moll, BWV 582, de J. S. Bach, Pièces anonymes siècles XIII–XIV (anonimo), Ricercari Op. 28 de Michael Radulescu y Choral improvisé sur le «Victimae Paschali» de Charles Tournemire.

Pierpaolo Buggiani. Concierto de piano del italiano Pierpaolo Buggiani. En la sala Eutherpe. Calle Alfonso V, 10 a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Piorpaulo Buggiani.DL

Ciclonautas y Malaputa. Actuación en El Gran Café paa presentar «La suerte está echada». Entrada: 25 euros.

El grupo Cliclonautas.DL

CINE DOCUMENTAL MUSICAL

Santa Colomba de Somoza. Inauguración. Le Pianoteur por Santa Colomba para terminar en la Fundación Club 45 a las 17.30 horas. A las 18.00, charla coloquio con Benja Villegas y Fernando Alfaro, que estarán en acústico a las 19.00 horas. A las 20.00 horas, despedida de Le Pianoteur en la Fundación Club 45 y a las 21.00 horas en el cine Velasco de Astorga proyecciónd de Omar & Cedric; If This Ever Gets Weird.

TEATRO

«No soy yo, son mis hormonas». La doctora Jiménez y Patri Psicóloga darán recomendaciones prácticas y sencillas para prevenir enfermedades y disfrutar de la vida con una salud plena. En el teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 30 euros.

Una escena de la obra de teatro.DL

«La reina brava». Un inquietante mundo de intrigas y traiciones palaciegas donde una reina tiránica, odiada por todos, es asesinada por una madre y una hija movidas por el ansia de venganza. De Ana López Segovia e inspirada en Shakespeare. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Una escena de 'La reina brava'DL

«Los días que quedan». Una reflexión sobre la idea de la alegría a la hora de afrontar la vida. Los días que quedan es un espectáculo multidisciplinar partiendo del ensayo de Albert Camus El mito de Sísifo. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Una escena de 'Los días que quedan'DL

DONACIÓN DE SANGRE

San Justo de la Vega. En el edificio de usos múltiples de 16.30 a 20.30 horas.

TALLER

Casa Botines. El Museo Casa Botines Gaudí realizará el taller infantil «El árbol de Gaudí» este viernes, día no lectivo en los centros escolares, en horario de 10.00 a 14.00 horas, en el que los asistentes conocerán el edificio y los detalles del estilo de Gaudí.

SÁBADO 1

CONFERENCIA

«Setas en vegas, riberas y páramos». Juan Antonio Sánchez Rodríguez, experto formativo en programas europeos y de desarrollo rural y director del Instituto de Restauración de Medio Ambiente, ofrece una conferencia en el aula cultural de la Fundación Renacimiento en Santibáñez de las Isla a las 19.00 horas.

La recolección de setas se reactiva en los montes gracias a las lluvias de octubre en Castilla y León.Getty Images

CONFERENCIA

Agrohorror. Hoy, día de todos los santos, de todos, desde Factor Espacio San Feliz han organizado Territorio agrohorror, un nuevo género literario con mucha proyección y que hará de San Feliz de Torío un territorio de referencia en este ámbito, folk del horror. Espacio del terror de la mano de los mejores especialistas y creadores en este género, liderado por David Roas y Ana Martínez Castillo. Será en La Casona de San Feliz de Torío. Intervendrán los propios David Roas y Ana Martínez Castillo, a los que se unirán Álvaro López Fernández, Rosa M. Díez Pérez Cobo, Raúl Molina Gil, Gemma Solsona Asensio y Eduardo Moreno Alarcón. Habrá un coloquio en torno a la película de Enrique Buleo titulada Bodegón con fantasmas. A partir de las 11.00 horas.

CINE DOCUMENTAL MUSICAL

Fundación Club 45. A las 13.00, en la Fundación Clubl 45, sesión de Dj. A las 18.00, charla coloquio con Danny García y Nick Reynolds (director y productor de Rolling Stone: Life and Death of Brian Jones». A las 18.30 horas el espectáculo itinerante Le Pianoteur en Astorga y a las 21.00 horas, en el cine Velasco de Astorga, poryección de Rolling Stone: Life and Death of Brian Jones. Fiesta en el casino Astorga a las 23.00 horas con Dj»s Gautxos, Chico Eléctrico y Poison Elvi.

TEATRO

«Mi primer Quijote». Teatro Arbolé presenta ese pedacito sacado de un aula o el rincón de los juguetes, lleno de bloques de construcción de colores y muñecos de formas sencillísimas. Así es el mundo para que Don Quijote nos cuente sus destartaladas aventuras. En el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. Entrada: 6 euros.

Una escena de la obra de títeres.DL

MÚSICA

Hallowindie. Hallowindie V Edición. En el Palacio de Congresos y Exposiciones de León a partir de las 18.00 horas. Con la participación de Siloé, León Benavente. Veintiuno, Bombai, Mañana Viernes, Cosmética y Motto.

Maestros internacionales. Concierto de Alberto Reguera y Elizaveta Yaroshinskaia dentro del ciclo de Maestros Internacionales organizado por la Fundación Eutherpe. En el centro cultural de Unicaja en Santa Nonia a las 20.00 horas.

EXPOSICIÓN

Fundación Cerezales. «Dónde estarán las nieves de antaño». Exposición en la Fundación Cerezales Antoninio y Cinia. Apertura hoy a las 12.00 horas. El horario habitual es de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas de martes a domingo. El lunes está cerrado. Entrada gratuita. En Cerezales del Condado.

CINE

‘Habitando el tiempo’. Sonia Fernández será la invitada de un nuevo episodio del ciclo de Cine de Rural de la Plataforma El Cervigal con la tierra de su abuela, la Maragatería, como protagonista. Además, el título del documental converge con las reivindicaciones del colectivo tras las últimas noticias de las ruinas de azucarera de esta localidad del Órbigo Este sábado 1 de noviembre a las 19.00 regresa el Ciclo de Cine Rural del Cervigal en la Capilla de las Carmelitas de Veguellina de Órbigo con entrada gratuita. Habitando el tiempo cuenta la historia de 4 personas que abandonaron sus trabajos y sus vidas urbanas para irse a vivir a la Somoza.

DOMINGO 2

CINE DOCUMENTAL MUSICAL

Fundación Club 45. A las 13.00 horas en la Fundación Club 45 en Santa Colomba de Somoza sesión DJ y alas 18.00 hroas, charla coloquio con Toti García, director de Naturalesa Morta – La Història de Sexy Sadie» y Jaime García Soriano. A las 19.00 horas, Jaime Sexy Sadie en acústico. A las 21.00 horas en el cine Velasco de Astorga, proyección de Naturalesa Morta: La Història de Sexy Sadie.

TEATRO

«Mi primer Quijote». Teatro Arbolé presenta ese pedacito sacado de un aula o el rincón de los juguetes, lleno de bloques de construcción de colores y muñecos de formas sencillísimas. Así es el mundo para que Don Quijote nos cuente sus destartaladas aventuras. En el Teatro San Francisco a las 12.00 horas. Entrada: 6 euros.

«Yerma». Yerma, tragedia de Federico García Lorca que forma parte de la «trilogía lorquiana» junto con La Casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre. Se estrenó el 29 de diciembre de 1934 en el Teatro Español de Madrid. Hoy, el grupo de teatro Polichinela la interpreta en el Teatro San Francisco a las 19.30 horas. Entrada: 8 euros.

Una escena de 'Yerma'DL

Teatro infantil. Programación los días 2 y 3 de noviembre con Nilu. Los más pequeños podrán disfrutar, durante los meses de noviembre y diciembre, de una programación familiar cargada de novedades. Los días 2 y 3 de noviembre, el Auditorio de León acogerá el espectáculo infantil Nilu, una obra que aborda la importancia del agua. El domingo 2 será en sesión de tarde, a las 18.00 horas, con un precio de seis euros; y el lunes 3 de noviembre, en sesión de mañana, con dos horarios: 10:00 y 12:00 horas. Ese día, la función estará destinada al público escolar, con un precio de cuatro euros.

tearo infantil en el Auditorio de León.DL

LUNES 3

DONACIÓN DE SANGRE

Base militar Conde de Cazorla. Donación de sangre en el salón de actos de 09.00 a 14.00 horas.

CONFERENCIA

‘Incendios y micorrizas: los hongos y su importancia para los bosques’. Conferencia a cargo del micólogo leonés Juan Antonio Sánchez Rodr´guez, dentro de la Semana Micológica que se desarrolla hasta el 9 de noviembre. En el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 20.00 horas.

MARTES 4

CINE

«La caravana de Obregón». Cine clásico en el Teatro San Francisco. Película dirigida por James Cruze en 1923. Interpretada por Lois Wilson, J. Warren Kerrigan, Alan Hale, Tully Marshall, Ernest Torrence, Ethel Wales. A las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una escena de 'La caravana de Obregón'DL

MIÉRCOLES 5

DOCUMENTAL

«El último canto nómada». Dirigido por Marjan Khosravi es una cineasta iraní emergente con un fuerte enfoque en los derechos de las mujeres y las problemáticas sociales en Irán. Hajar lucha por su libre determinación en un Irán dominado por hombres. En el Teatro El Albéitar a las 20.30 horas. Con invitaciones a recoger 15 minutos antes de que comience la proyección.

Una escena del documental.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. unidad móvil se desplaza a Botines de 15.45 a 21.15 horas.

JUEVES 6

MÚSICA

Homenaje a Antonio Machado. 36 Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Ponferrada (Festing). Intervienen en el concierto Sara Guerrero (guitarra) y Manuel Estop (marimba y percusiones), con la colaboración de María José Cordero (voz y narración). Organiza: Asociación Cultural Mousike. En la sala Río Selmo de Ponferrada a las 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

«Piano en la calle». AIEnRUTa-Flamencos es un programa para potenciar a los jóvenes talentos del flamenco. El Teatro El Albéitar acoge el concierto de José Carlos Hanza Piano en la Calle. A las 20.30 horas. Entrada: 4 euros.

Piano en la calle.DL

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.