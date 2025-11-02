La casa rural más reconocida de Navarra está escondida en un bosque del valle de Larraun y tiene 300 años

Azpikoetxea conserva la arquitectura original del caserío navarro en plena naturaleza, con un porche acristalado que se asoma al paisaje del valle de Larrauncasaruraletxarri.com

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En Etxarri-Larraun, una pequeña localidad navarra rodeada de bosques y praderas, se encuentra una de las casas rurales más reconocidas de la comunidad foral. Se trata de Azpikoetxea, un caserío del siglo XVIII rehabilitado con criterios de conservación arquitectónica y habitabilidad contemporánea, que ha sido incluido en varias selecciones de alojamientos destacados por su entorno natural y servicios.

Entre los reconocimientos acumulados, Azpikoetxea ha recibido premios como el "Servicio Sobresaliente" otorgado por GoHotels.com, además de haber sido nominada en los Premios Ruralka (ganados por Eco-Hotel Doña Mayor en Palencia). También figura con la máxima calificación oficial en turismo rural otorgada por el Gobierno de Navarra (tres hojas).

Una arquitectura que conserva su origen

El edificio mantiene la estructura original de piedra y madera del caserío tradicional, adaptada con criterios de accesibilidad y sostenibilidad. La casa se alquila íntegramente, con cinco dormitorios dobles —uno de ellos adaptado— y capacidad para entre diez y doce personas.

El salón con chimenea central y techumbre de vigas vistas ofrece un espacio cálido y funcional, especialmente valorado en otoño e inviernocasaruraletxarri.com

Una de las habitaciones de Azpikoetxea conserva los muros de piedra y una iluminación tenue que refuerza el carácter íntimo del alojamientocasaruraletxarri.com

En el interior, destaca un salón principal con chimenea, una cocina equipada y varias zonas comunes. Uno de los elementos más característicos es el porche con vistas al bosque, concebido como espacio de descanso y observación del entorno. El inmueble está rodeado por un jardín privado de 1.500 m².

El comedor principal mantiene el estilo rústico original, con mobiliario de madera, vajilla tradicional y vigas de roble conservadas del caserío originalRoberto Gonzalez Fotografo

Una ubicación entre la naturaleza y el acceso

El valle de Larraun se sitúa en el norte de Navarra, a unos 39 km de Pamplona, en la merindad de Pamplona y en la comarca Norte de Aralar. Su relieve lo coloca entre la Sierra de Aralar y otras pequeñas montañas del entorno, lo que ofrece un acceso directo a naturaleza y bosque.

La localidad de Etxarri-Larraun, donde se encuentra la casa, apenas cuenta con cien vecinos permanentes, lo que refuerza la sensación de aislamiento y contacto directo con el paisaje.

Reconocimiento más allá del alojamiento

Además de su calidad como casa rural, Azpikoetxea ha sido destacada por su enfoque pet friendly, su gestión familiar y su coherencia con el entorno natural y cultural. Su propietaria, Cristina Torres, ha manifestado en diversas entrevistas su intención de mantener el carácter original del caserío sin renunciar a los elementos de confort actuales.

Aunque no se puede afirmar con certeza que Azpikoetxea sea la casa rural más premiada de España, sí existen suficientes menciones y distinciones acumuladas para considerarla una de las más reconocidas dentro del territorio navarro y del norte peninsular.