Agenda León: toda la programación hasta el 14 de noviembre

VIERNES 7

TEATRO

'Pronoia'. Espectáculo de teatro clown con la obra Pronoia por Virginia Imaz Quijera del grupo de teatro Oihulaki Klown, para gente joven y adulta. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León. Organizado por la Asociación Feminista Flora Tristán por el 50 aniversario de su nacimiento en León. Recogida de invitaciones en taquilla 15 minutos antes del comienzo hasta completar aforo. Máximo, 2 por persona. A las 20.30 horas.

'Capetucita en Manhattan'. En el centenario de una de nuestras novelistas más importantes del siglo XX como es Carmen Martín Gaite, Lucía Miranda adapta una de sus novelas más queridas por sus lectores y que conecta con toda una generación. Teatro Abadía pone en escena esta obra en el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 17,50.

TALLER

El mundo medieval. Durante el mes de noviembre los talleres didácticos El mundo medieval tienen el objetivo de dar a conocer, de manera amena y didáctica, la cultura y el pasado medieval de la ciudad de León a niños y niñas de entre 4 y 9 años de edad. Se trata de una actividad gratuita que se desarrollará los viernes por la tarde a partir de las 18.00 horas y los sábados por la mañana a las 12.00 horas durante el mes de noviembre en el Centro de Interpretación del Reino de León situado en el Palacio del Conde Luna.

LIBRO

'Vida en el fin'. A las 19.30 horas La Casona de San Feliz de Torío, recibirá la visita del poeta cacereño David Eloy Rodríguez para dialogar y recitar poemas de su último libro Vida en el fin, publicado por la editorial Difácil. El poeta estará acompañado por el editor César Sanz. El acto se enmarca dentro del ciclo «Bienvenido Mr libro» que organiza Factor Espacio San Feliz.

MUSAC

Yoko Ono. Pieza cielo para Jesucristo [Sky Piece to Jesus Christ] y Pieza corte [Cut Piece] son dos obras concebidas en los años 60 por la artista, considerada una de las pioneras en el desarrollo de la performance como disciplina. Como actividad previa a la inauguración de la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure en el Musac, que tendrá lugar el 8 de noviembre, hoy viernes 7 de noviembre a las 19.00 horas tendrán lugar dos performances de la artista.

MÚSICA

Catherine Russell. Catherine Russell presenta su gira de los grandes clásicos del jazz. Ganadora del premio Grammy actúa en el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas. Entradas: 44€ en anfiteatro y 49,50€ en patio de butacas.

Jolly Joker y 1945 (Lion Rock Fest). El Lion Rock Fest 2025 se celebrará el 8 de noviembre en León, consolidándose como un referente del hard rock en España. El día 7 tendrá lugar su jornada de presentación en Espacio Vías con Jolly Joker y 1945. A las 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

The lost invaders. Concierto en la sala Babylon a las 22.30 horas. Entrada anticipada: 8 euros. En taquilla: 10 euros.

SÁBADO 8

TALLER

'Ciencia con hojas'. Taller Ciencia con hojas a las 12.00 horas en La Fábrica de Luz. Enmarcado en el ciclo de talleres didácticos del museo, los asistentes a esta actividad podrán experimentar y acercarse a conceptos científicos a través de uno de los elementos más representativos de esta estación del año, las hojas. El taller está dirigido a público familiar, aunque los menores de 6 años deberán acudir acompañados. Esta actividad tiene un precio de 4 euros y el aforo es limitado. Inscripción previa a través de la página web www.lafabricadeluz.org o en la taquilla del museo.

CONFERENCIA

'Clownclusiones'. Conferencia a cargo de la teórica feminista Rosa Cobo Bedia con el título El consentimiento, la autonomía y la libertad sexual. A continuación, Clownclusionescon la intervención de la payasa Virginia Imaz Quijera de la compañía Oihulari Klown. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 11.00 hroas. Recogida de invitaciones en taquilla 15 minutos antes del comienzo hasta completar aforo. Máximo, 2 por persona.

MÚSICA

'Astral Riders-Dimensión sonora'. A las 20.30 horas tendrá lugar la actuación musical del grupo Astral Riders-Dimensión sonora quienes, con un sonido que comprende desde el pop-rock de los 90 hasta el indie español actual, traerán un repertorio para todas las edades y música tranquila. En la Térmica Cultural de Ponferrada a las 20.30 euros.

Piano. Concierto de piano de Alberto Alonso en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Los Gandules. Los Gandules continúan su gira haciendo parada en Espacio Vías a las 21.30 horas. Entrada anticipada: 15 euros.

Lion Rock Fest. Tercera edición del festival Lion Rock Fest, orientado a la música del hard rock melódico. Actuación de Pretty Maids, Steelheart, Chez Kane, Remedy Shiraz Lane of Night y Be For You. Apertura de puertas a las 17.30 horas. Entradas: 55 euros.

LIBRO

'De adobe y mar'. El poeta y narrador leonés afincado en Gijón, Francisco Álvarez Velasco, dialogará y recitará poemas de su último libro De adobe y mar, publicado por la editorial Difácil. A las 18.30 horas en La Casona de San Feliz de Torío.

TEATRO

'Par d2'. Malabares, magia cómica, música en directo, rueda CYR, clown… Con El Niño del Lápiz. Actuación en el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. A partir de los 3 años. Entrada: 6 euros.

'Capetucita en Manhattan'. En el centenario de una de las novelistas más importantes del siglo XX como es Carmen Martín Gaite, Lucía Miranda adapta una de sus novelas más queridas por sus lectores y que conecta con toda una generación. Teatro Abadía pone en escena esta obra 'Caperucita en Manhattan' en el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 17,50.

'Piensa en Wilbur'. 'Piensa en Wilbur' es un espectáculo plagado de acrobacias, humor, y riesgo, mucho riesgo: la única manera en la que Wilbur sabe vivir. Con una técnica y un físico fuera de lo común, creará situaciones imposibles que dejarán al público anonadado. En el Auditorio Ciudad de León a las 19.00 horas. Entrada: 15 euros.

'Peter Pan'. Candileja Producciones lleva al escenario del Palacio Municipal de La Bañeza la magia de Peter Pan, un espectáculo donde también se da visibilidad a artistas con discapacidad intelectual. Colorida puesta en escena, voces en directo y efectos visuales. A las 19.00 horas. Entrada: 5 euros.

DOMINGO 9

TEATRO DE TÍTERES

'El último caballero'. A las 12:00 horas en la Térmica Cultural de Ponferrada llegará el teatro títeres con «El retablo de mi ventana» y su espectáculo El último caballero. Se trata de una divertida comedia que narra la historia de Fillipe Naseaux de la Zamponia: el último caballero andante, y que sigue los preceptos de los libros de caballeros y princesas. Entrada: 5 euros.

EXPOSICIÓN

'Entre helechos'. En La Térmica Cultural, a las 11.00 horas, tendrá lugar una nueva visita guiada bajo el título Entre helechos. Este recorrido guiado permite conocer en profundidad el origen y las características de los helechos arborescentes, especies que dieron origen a los yacimientos de carbón en el Bierzo durante. Entrada: 5 euros.

TEATRO

'Par d2'. Malabares, magia cómica, música en directo, rueda CYR, clown… Con El Niño del Lápiz. En el Teatro San Francisco a las 12.00 horas. A partir de los 3 años. Entrada: 6 euros.

'Hansel y Gretel: la batalla final'. Es una historia original en la que seremos testigos de cómo Hansel y Gretel, 20 años después de aquella historia, se ven de nuevo envueltos en una aventura trepidante. Interpretada por Juan Antonio Plazas (Hansel), Rocío Palomino (Gretel), Aída Mercadal (Bruja) y Anthony Senén (Gregor). Dirigida por Edgar Moreno Escandell. En el Auditorio Ciudad de León a las 19.00 horas. Entrada: 6 euros.

MÚSICA

'Romance de barrio'. La Porteña Tango en su 17 Aniversario, regresa con un concierto muy especial festejando su gran trayectoria al Teatro San Francisco de León, donde se estrenarán varios de los tangos que integrarán su próximo espectáculo y sexto álbum. A las 19.30 horas. En el Teatro San Francisco. Entrada: 16 euros.

MARTES 11

CINE CLÁSICO

'Noches blancas'. Película dirigida por Luchino Visconti en 1957. Interpretada por Maria Schell, Marcello Mastroianni, Jean Marais, Marcella Rovena, Maria Zanoli, Elena Fancera. A las 20.00 horas en el Teatro San Francisco. Entrada: 4 euros.

MIÉRCOLES 12

DANZA

'Née'. Danza a Escena presenta Née de Cielo Raso. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas.

'Sempere'. Movimiento, luz, vibración y dinamismo son puntos clave en la obra de Eusebi Sempere, figura referente en la configuración de la modernidad artística del país en la segunda mitad del siglo XX. En el Auditorio Ciudad de León a las 21.30 horas. Entrada: 10 euros.

JUEVES 13

SALÓN DEL AUTOMÓVIL

Palacio de Exposiciones. Del 13 al 16 de noviembre, el Palacio de Exposiciones de León acoge el 9º Salón del Automóvil de Ocasión. La exposición contará con la muestra de más de 500 vehículos, una oferta de hasta 2.000 coches, poniendo el foco principal en los vehículos seminuevos y de ocasión, una oportunidad para renovar el vehículo.

MÚSICA

Órgano de rock. El festival de órgano Famol arranca una nueva temporada con conciertos de los más diversos géneros musicales. Hoy a las 20.30 horas, el órgano de rock se convertirá en protagonista absoluto sobre el escenario del teatro El Albéitar gracias a la propuesta The Rock Organ Project de Arecio Smith Organ Trío que estará acompañado por el serbio Dusan Jevtovic y el batería Eloi López. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León. Entrada: 10 euros.

TEATRO

‘La verdad’. Una comedia sobre la infidelidad y las relaciones de pareja protagonizada por el popular actor, guionista y cómico Joaquín Reyes. Un mentiroso compulsivo rodeado de amigos y familiares que también le mienten. En el teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Una obra de Florian Zeller. Interpretada también por Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio y dirigida por Juan Carlos Fisher. Entrada: 17,50 euros.