Agenda de León: toda la programación hasta el 21 de noviembre

VIERNES 14

MÚSICA

Trovadores urbanos. Al Tran Tran al puro estilo de los juglares del Siglo de Oro, pero en versión contemporánea. Realizará entremeses cómicos basados en la creación de canciones improvisadas a partir de las sugerencias del público asistente. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Ópera. La fuerza extraña de 'El Bicho' es una ópera de cámara producida íntegramente en León, que se estrena hoy en el Auditorio de León a las 20.30 horas. Belén Ordóñez es la autora del libreto, que aborda la salud mental, que aún sigue siendo tabú o estigma. La entrada cuesta 5 euros

Cartel de La Fuerza Extraña de 'El bicho'

SÁBADO 15

HISTORIA

'Con ojos de León'. El Ayuntamiento de León pone en marcha la iniciativa 'Con ojos de León', dirigida a los jóvenes y centrada en ofrecer diversas visitas guiadas por espacios emblemáticos con el fin de promover y dar a conocer el patrimonio cultural, histórico y artístico de la ciudad, que este sábado se centrará en el «León romano». La visita estará dedicada hoy al «León romano», donde los jóvenes recorrerán el Centro de Interpretación del León Romano. En este lugar se podrá conocer a la Legio que fundó la ciudad y recorrer algunos de los puntos arqueológicos más importantes, como la Cripta de Puerta Obispo, los restos del acueducto y el anfiteatro romano. Los interesados pueden obtener más información y realizar las inscripciones en el Centro de Información Joven Vías en horario de 09.00 a 21.00 horas. También es posible inscribirse de forma online a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de León.

DEPORTE

Pump track. El Ayuntamiento de León celebra este sábado, 15 de noviembre, una jornada inaugural en el pump track de Puente Castro, una nueva instalación deportiva. esta pista de pump track con sus 505 metros lineales se ha convertido en la más grande la comunidad autónoma y figura entre las cinco mejores a nivel nacional. Ofrece a los niños, jóvenes y adultos un entorno seguro para la práctica del ciclismo y otras modalidades deportivas sobre ruedas. Durante la jornada inaugural, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición a cargo de cinco pilotos profesionales, que mostrarán las posibilidades del circuito y su técnica sobre el trazado. Tras la exhibición, los deportistas ofrecerán un taller de aprendizaje dirigido a los niños y niñas asistentes, fomentando el acercamiento al deporte y los hábitos de vida saludable.

MÚSICA

Del jazz al swing. En La Térmica Cultural continúa el ciclo Del jazz al swing con varias actividades. A las 18.00 horas tendrá lugar el taller de baile Jive, a cargo de Belén Vasco, de Shake ´Em Up Madrid, en el vestíbulo de este centro cultural. A las 19.00 horas, en la cafetería, se celebrará el concierto de la banda internacional de rhythm & blues eléctrico The Groovy Four, un cuarteto con tintes de west coast y swing. Posteriormente, y para cerrar la jornada, a las 20.45 horas, también en la cafetería, habrá una sesión de baile «clandestino» con DJ Lydia Atómica. Todas estas actividades son de entrada libre hasta completar aforo y no es necesaria inscripción previa.

Grupo de jazz

De la contradanza al son cubano. 36 Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Ponferrada (Festing). Esta agrupación cubana de pulso interpreta el laúd y el tres cubano, esenciales en la música tradicional de la isla, además de la guitarra. Está integrado por Diego Santiago, el fundador del trío en 2005, Maryla Díaz y Miguel Véliz, todos graduados en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Organiza: Asociación Cultural Mousike. En la sala Río Selmo de Ponferrada a las 20.00 horas. Entada: 5 euros.

TEATRO

Castillo de los Templarios. El Castillo de los Templarios de Ponferrada acogerá una jornada cultural que comenzará por la mañana con la representación de Últreia: camino de ocas y estrellas, a cargo de la compañía Fabularia Teatro, a las 12.00 horas. Se trata de una obra gratuita dirigida al público infantil, que combina humor, imaginación y referencias al Camino de Santiago para acercar su historia y su simbolismo a los más pequeños. La actividad tiene aforo limitado, por lo que es necesario reservar previamente en la taquilla del Castillo. Ese mismo día, por la tarde, la fortaleza volverá a abrir sus puertas a la música con el concierto solidario de la Coral «El Bierzo Canta», programado a las 19.00 horas en la bodega del monumento. La actuación, organizada en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, tendrá un fin benéfico ya que la recaudación íntegra se destinará al Comedor Social San Genadio de Ponferrada. Las entradas, con un precio de 5 euros.

El Castillo de los Templarios de Ponferrada.

'La pingüina viajera'. Con la compañía la Fornal de Espectáculos. Serafina es una pingüina que decide dejar la Antártida para ir a ver mundo. En el Teatro San Francisco a las 17.00 y 18.15 horas horas hoy y mañana domingo a las 11.00 y 12.15 horas. Entrada: 6 euros.

'La pingüina viajera'.

Pantomima Full. Pantomima Full, hecho a mano, es el tercer espectáculo de Pantomima Full. Espectáculo de humor en el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 24 euros.

Pantomima Full

EXPOSICIÓN

Vela Zanetti. La Sociedad para el Fomento de la Cultura Amigos del País de León (Sofcaple) ha programado una nueva visita a los murales del pintor Vela Zanetti que tendrá lugar el este sábado. En este caso el mural que se verá será el ubicado en la capilla del Colegio Maristas San José. El encuentro será en la puerta principal del colegio a las 12.30 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

Obra de Vela Zanetti expuesta en A Coruña.

DONACIÓN DE SANGRE

Sahagún. Donación de sangre en el centro de salud de 09.15 a 13.45 horas.

DOMINGO 16

TEATRO

'Cuentos viajeros'. A las 12.00 horas, tendrá lugar en el Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada la actividad para público infantil Cuentos viajeros, a cargo de Elfo Teatro. Se trata de un juego teatral en el que tres viajeros mostrarán tres cuentos en sus tres maletas. Esta actuación se enmarca en el programa Dinamiz-ARTj que promueven el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios.

'Caperucita, lo que nunca se contó'. Una caperucita actual, con personalidad, que sabe cuidarse sola. Intérpretada por Javier Carballo (lobo), Silvia Martín (Caperucita), Ángeles Jiménez (madre y abuela), Juan Luis Sara (padre) y Suso González (músico). Dirigida por Claudio Hochman. En el Auditorio Ciudad de León a las 18.00 horas. Entrada: 6 euros.

‘El hangar cromado’. El Teatro El Albéitar acoge a las 19.30 horas ‘El hangar cromado’ de Los Temas y Antonio Cordero. Este espectáculo mezcla poesía y canción, mostrando el origen y proceso creativo de cada pieza a través de una narración con un toque de humor que busca la complicidad y la sonrisa del público. A las 19.30 horas.

'El hangar cromado'

LUNES 17

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Donación de sangre en el vestíbulo del salón de actos del Hospital de León de 08.45 a 14.15 horas.

MARTES 18

CINE

'La noche del cazador'. Dirigida por Charles Laughtonen 1955 e interpretada por Robert Mitchum, Billy Chapin, Sally Ann Bruce, Shelley Winters, Lillian Gish, Peter Graves. Tras realizar un atraco en el que han muerto dos personas, Ben Harper regresa a su casa y esconde el botín confiando el secreto a sus hijos. Cine clásico en el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una escena de 'La noche del cazador'

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. La unidad móvil se desplaza al IES Ornia— La Bañeza de 09.15 a 13.45 horas.

DANZA

‘Bailan las perolas’. Danza a Escena presenta ‘Bailaban las perolas’, espectáculo de danza moderna y contemporánea por Laura López Muñoz & Pablo Pérez Alonso. Entrada libre hasta completar aforo en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 19.30 horas.

Laura y Pablo Pérez.

‘Clinch’. ‘Clinch’en boxeo hace referencia al momento en que los dos luchadores se abrazan y bloquean hasta que el árbitro les separa. Se trata de acercarse al rival al máximo para protegerse del ataque de éste. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES 19

MÚSICA

Paloma Friedhoff y Pablo Rioja. 36 Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Ponferrada (Festing) Paloma Friedhoff Bello es graduada por la Escuela Superior de Canto de Madrid y de la Hochschule für Musik und Theater de Múnich, Máster por la Universidad de Indiana. Pablo Rioja, guitarrista, profesor titular del Conservatorio Federico Moreno Torroba de Madrid, ha ofrecido recitales en numerosas salas de conciertos y en países como Francia, Ucrania, Nigeria, Namibia, El Líbano, Marruecos, Suiza, Finlandia, entre otros. También ha realizado grabaciones en radios de España, Suiza, Marruecos y posee dos CD con el sello Eudora Records. Organiza: Asociación Cultural Mousike. En la sala Río Selmo de Ponferrada a las 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Chemo León. La unidad móvil de los donantes de sangre se desplaza hoy a Chemo León para facilitar la donación de 08.45 a 14.15 horas.

DANZA

‘Don Juan’. Bailarines: Paula Rodríguez, Imanol López, Daniel Romance, María Bosch, Fermín López, Ainhoa Fernández, Leyre Domingo, Daniela Rodríguez, Mara Solans e Ignacio Molina. El cuerpo de baile se armoniza con la música de Jorge Sarnago y la escenografía de Alberto Franco en un ballet muy trabajado por Víctor Jiménez. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Una escena de 'Don Juan'

JUEVES 20

DANZA

«Don Juan». Obra de Víctor Jiménez. En el Teatro Bergidum, hoy 20 de noviembre a las 20.30 horas. Con Don Juan, LaMov confiere ese giro de modernidad donde está el amor y sus paradojas, el cielo, el infierno y el purgatorio, el seductor y su amada Inés. Interpretado por Paula Rodríguez, María Bosch, Ainhoa Fernández, Pilar Domingo, Mara Solans, Imanol López, Daniel Romance, Fermín López, Daniela Rodríguez. Coreografía y dirección: Víctor Jiménez. La entrada cuesta 12,50 euros.

DONACIÖN DE SANGRE

CFP HM Cesur. En el taller de Enfermería de 08.45 a 14.15 horas. El punto fijo para donar sangre y plasma (hay que pedir hora) está situado en la planta segunda del centro de salud de José Aguado.