Agenda de León: toda la programación hasta el 5 de diciembre

VIERNES 28

CONFERENCIA

'Cultura en libertad'. Sesión 'Cultura en libertad' organizada por la Fundación Contemporánea y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad. El acto tendrá lugar en La Térmica Cultural de Ponferrada hoy a las 17.00 horas, está abierto al público y es de entrada libre hasta completar aforo.

'Jesús Mari Aguirre, la increíble aventura del órgano Helmholtz'. El Conservatorio de León acoge la charla a cargo del mayor experto de órganos de esta marca de órganos fabricada en Eibar en la década de los 60 del siglo pasado. A las 20.30 horas. Contará con la presencia del organista Mikel Azpiroz. Entrada libre pero preferente para alumnado del Conservatorio, hasta completar aforo.

Jornadas jacobeas. Organizadas por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Mansilla de las Mulas. Conferencia Vía Trajana. Calzada y camino de peregrinación, con Gerasimo Ballejo Herrero y Acacio Díaz. A las 19.00 horas en la Casa de Cultura San Martín.

MÚSICA

Jazz. La Térmica Cultural de Ponferrada acoge hoy una nueva jornada del ciclo Del jazz al swing, que se celebra en esta instalación cultural durante todo el mes. A las 18.00 horas tendrá lugar en el vestíbulo un taller de baile Lindy Hop, impartido por Big South Swing. Posteriormente, a las 19.00 horas, tendrá lugar la actuación de Jazz Sisters en la cafetería de La Térmica Cultural. Se trata de un dúo vocal de jazz, swing y blues formado por Susana Ruiz y Yoio Cuesta, junto a una banda de instrumentistas que configuran un espectáculo lleno de sorpresas, espontaneidad e improvisación. Para finalizar la jornada, a partir de las 20.45 horas se celebrará una sesión de baile con DJ Boppin» Jimmy.

Jazz en la Térmica CulturalDL

Alberttinny. Concierto en El Gran Café con la presentación de su nuevo proyecto musical. A las 21.30 horas con entrada anticipada de 15 euros y en taquilla 18.

SESIÓN FORMATIVA

Sostener el espacio. El Ayuntamiento de León junto a Mortinguer lanzan Sostener el espacio, una sesión formativa sobre financiación de proyectos culturales. La ponencia será impartida por Mauricio O' Brien, experto en financiación a las 18.30 horas, en el Palacio Conde Luna.

DONACIÓN DE SANGRE

Mezquita. La unidad móvil se desplaza a la Mezquita en la Avenida Antibióticos de 15.45 a 21.15 horas.

LIBRO

'Árboles singulares. Cuaderno de campo de los árboles más singulares de España'. A las 19.30 horas, en La Casona de San Feliz de Torío, César Javier Palacios hablará y dialogará con la escritora Marta del Riego sobre su libro Árboles singulares. Cuaderno de campo de los árboles más singulares de España.

Javier PalaciosCJPalacios

Juan Gómez Bárcena y Marifé Santiago. Coloquio sobre el placer de compartir lecturas en libertad. Estarán acompañados por Héctor Escobar. En colaboración con el comisionado España en Libertad 50 años. En Factor. Espacio San Feliz a las 18.00 horas.

EXPOSICIÓN

'Un jardín habitado'. Inauguración de la exposición «Un jardín habitado» en el Museo de León. Un proyecto expositivo que articula una relectura colectiva y contemporánea de una de las obras capitales del arte universal: El jardín de las delicias, de Hieronymus Bosch (El Bosco), por parte de 91 artistas vinculados a León. La exposición estará abierta hasta el 26 de enero de 2026.

Cartel de la exposiciónDL

TEATRO

Farra. Fiesta, celebración, cultura y comunidad. Durante las carnestolendas todo es posible, las normas cambian y el mundo se rige por paradojas. Con la compañía de teatro Lucas Escobedo / CNTC. En el Teatro Bergidum de Ponferrada hoy y mañana a las 20.30 horas. Entrada: 15 euros.

'Farra'.DL

SÁBADO 29

TEATRO

Tricoteatro. El Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada acoge una nueva actividad de carácter familiar con la actuación de Tricoteatro, que llevará a escena El materializador de los sueños, que narra la historia de dos investigadores que tratan de crear un invento que revolucionará el mundo.

TricoteatroDL

'Gori gori'. Mingo quiere mucho a su abuelo, le gusta ir a su casa y estar con él. Pero un día va a visitarlo y el abuelo ya no está. Así empieza un viaje a través de las emociones, un teatro de títeres de la compañía valenciana El ball de San Vito. En el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. Entrada: 6 euros.

EXPOSICÓN

Eduardo Arroyo. Ármaga abre la exposición individual de Eduardo Arroyo (Madrid, 1937 — 2018). El artista, de raíces lacianiegas, regresa después de veinticinco años a su tierra en una muestra que reúne algunas de las obras más icónicas y representativas de su trayectoria. Hasta el 17 de enero. Inauguración a las 13.30 horas.

Una obra de Eduardo ArroyoDL

MÚSICA

Batalla entre un órgano Hammond y un Helmholtz. El organista Mikel Azpiroz protagonizará junto a Paul San Martín una batalla entre un órgano Hammond un Helmholtz. Concierto a base de jazz y blues, en el que también particpará el percusionista navarro Igor Telletxea a la batería. A las 21.00 horas en el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio. Con entrada libre hasta completar aforo. Los organistas Mikel Azpiroz y Paul San Martín, junto con el batería Igor Telletxea, ofrecera´n un concierto de jazz y blues con un órgano Hammond A100 fabricado en Chicago y un órgano Helmholtz CV fabricado en Eibar, pudiendo apreciarse y compararse los sonidos del Hammond original con los de su clo´nico modelo, construido en la década de los 60 del siglo pasado.

Santa Colomba de Somoza. Santa Colomba de Somoza se convierte este fin de semana en el epicentro de la cultura mod con la celebración de «Non-Stop Dancing», una cita que reunirá a cuatro de los DJ más destacados de la escena modernista nacional. La programación arranca hoy con una fiesta diurna de ocho horas en la Sala Multiusos, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas. El domingo 30, la actividad continuará con una sesión vermut de 12.00 a 15.00 horas, manteniendo el espíritu festivo y la esencia mod.

CONFERENCIA

Jornadas jacobeas. Organizadas por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Mansilla de las Mulas. Conferencia: La Ruta Vadiniense. Camino de Santiago. Un tesoro arqueológico y documental a cargo de Siro Sanz. A las 19.00 horas en la Casa de Cultura San Martín.

DOMINGO 30

MÚSICA

Concierto de piano de Paolo Oreni. En la parroquia de Santa Marina la Real. Con el organista Paolo Oremi bajo el título «Italia en Iberia: gigantes de la tecla». A las 19.00 horas. El prestigioso organista lleva a Santa Marina la Real su propuesta Italia en Iberia: gigantes de la tecla, con la que interpretara´ temas de Frescobaldi y Scarlatti, asi´ como una rareza instrumental de Carlos Gesualdo, cerrando el programa con un arreglo para o´rgano de la colosal Concerto en Re Mayor BWV 972 de Bach.

'Las voces de Cervantes'. Experiencia escénica que entrelaza música, literatura, teatro y artes visuales para sumergir al público en el universo de Don Quijote. Bajo la dirección de Silvia Nogales Barrios y la dirección artística de Fredeswinda Gijón. En el Teatro San Francisco a las 19.30 horas. Entrada: 14 euros.

'Las voces de Cervantes'DL

Son del Cordel. Concierto de Música Tradicional a cargo del grupo Son del Cordel a las 19.00 horas en la Casa de Cultura San Martín en Mansilla de las Mulas.

TEATRO

'Gori gori'. Mingo quiere mucho a su abuelo, le gusta ir a su casa y estar con él. Pero un día va a visitarlo y el abuelo ya no está. Así empieza un viaje a través de las emociones, un teatro de títeres de la compañía valenciana «El ball de San Vito». En el Teatro San Francisco a las 12.00 horas. Entrada: 6 euros.

'Gori gori'DL

DANZA

'Miel'. 'Miel' es un espectáculo unipersonal de danza contemporánea dirigido e interpretado por María Casares y coreografiado junto a Rotem Weissman. En el Teatro El Albéitar a las 19.30 horas. Entrada: 6 euros.

Cartel del espectáculoDL

LUNES 1

DONACIÓN DE SANGRE

Carrizo de la Ribera. Donación de sangre en el Consultorio Médico de 16.00 a 21.00 horas.

MARTES 2

DONACIÓN DE SANGRE

Eras de Renueva. Donación de sangre en el centro de salud de 16.00 a 21.00 horas.

CINE

'La muerte cansada'. Película dirigida por Fritz Lang en 1921. Interpretada por Lil Dagover, Walter Janssen, Bernhard Goetzke, Erich Pabst, Karl Rückert, Rudolf Klein-Rogge. Cine clásico en el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros

Una escena de 'La muerte cansada'DL

MIÉRCOLES 3

DONACIÓN DE SANGRE

Santa María del Páramo. Donación de sangre en el centro de salud de 16.15 a 20.45 horas.

TEATRO

'Hoy tengo algo que hacer'. Monólogo cómico en torno al abismo y maravilla de nuestras ocupaciones vitales. Interpretado por Luis Bermejo y dirigido por Pablo Rosal. En la sala Río Selmo de Ponferrada a las 30.30 horas. Entrada: 10 euros.

Luis Bermejo.DL

JUEVES 4

DONACIÓN DE SANGRE

Benavides de Órbigo. Donación de sangre en el centro de salud de 16.15 a 20.45 horas.

LIBROS

'Días de tormenta' y 'La verdad sea dicha'. Santiago Trancón presenta sus dos obra en la sala Región del ILC (Calle Santa Nonia, 3) a las 19.30 horas. Estará acompañado por Pedro García Trapiello y Luis Miguel de Luis.

TEATRO

'Los yugoslavos'. Una obra sobre el amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar y la esperanza en las palabras. Sus personajes son dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas. Interpretada por Luis Bermejo, Javier Gutiérrez, Marta Gómez, Alba Planas y dirigida por Juan Mayorga . En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 17,5 euros.

Una escena de 'Los yugoslavos'DL