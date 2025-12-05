Agenda León: toda la programación hasta el 12 de diciembre

VIERNES 5

MÚSICA

Ognenka Gerasimovska. Concierto de piano en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

OgnenkaDL

DONACIÓN DE SANGRE

Cofradía de Nuestra Señora de Angustias y Soledad. Donación de sangre en la calle (C/ Máximo Cayón Waldaliso, 7) de 15.45 a 21.15 horas.

LIBRO

'Dolor'. Presentación en Matallana de Torío, dentro de los actos que se celebran alrededor de la festividad minera de Santa Bárbara, de la novela Dolor (Nova Cada Editorial 2021), de Francisco Panera. A las 19.00 horas en las Casas de Culturas.

‘Relatos’. Presentación del libro que recoge los relatos elaborados en el ´II Taller de escritura y lectura minera’. En el Museo de la Siderurgia de Sabero. Entrada

gratuita. A las 18.00 horas.

CINE

Cortos navideños. Cine mudo con piano para público familiar (recomendado todos los públicos). En la sala de conferencias de la Biblioteca Pública de León a las 18.00 horas.

MÚSICA

The Christmas Concerts. Hot' Holler ofrece un concierto de Navidad en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Festival Internacional de Música de Cámara «Fundación Monteleón». Concierto de Luz Elisabeth Sánchez (viola) y Yelzaveta Rodionova (piano). En el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas. Precio de localidades: 12€ (localidad individual) y 40€ (abono del ciclo).

Festival de Música de Cámara.DL

SÁBADO 6

MÚSICA

Mariagrazia Cacciottolo. Concierto de piano en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Mariagrazia.DL

Festival Internacional de Música de Cámara «Fundación Monteleón». Concierto de Berta Belinchón (Oboe) y Miguel Esquinas (piano). En el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas. Precio de localidades: 12€ (localidad individual) y 40€ (abono del ciclo).

Festival de música de Cámara.DL

LIBRO

«Reino de León, señorío de mujeres». El Aula Cultural de la Fundación Renacimiento Rural Leonés, en Santibáñez de la Isla, acoge la conferencia de Hermenegildo López, catedrático de filología moderna, escritor y divulgador, acerca de la importancia de las mujeres en el Reino de León, partiendo de la figura universal de Urraca I, primera reina y emperatriz de Europa. La conferencia tendrá lugar a las 19.00 horas.

VISITA TEATRALIZADA

Ferrería de San Blas. Para conoce la historia de la Ferrería de San Blas de una forma divertida y diferente con los actores Manuel Ferrero y Pablo Parra. Precio: 6 euros. En el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero de 11.30 a 13.00 horas.

Imagen antigua de la sala de laminación de la Ferrería de San Blas.archivo

MUSAC

Visita guiada. Yoko Ono. Insound and Instructure celebra la relevancia y trascendencia de la obra de esta artista pionera del arte conceptual y participativo, el cine experimental y la performance; relevante música y activista por la paz mundial. Gratuitas. Inscripción en musac.es. Hoy y mañana a las 12.00 y las 18.00 horas.

Promoción del Musac en la calle sobre la exposición de Yoko Ono como manera de contagiar de arte contemporáneo las calles de la ciudad.ÁNGELOPEZ

TEATRO

«Burbuja». Burbuja es una producción para la primera infancia, de la compañía Títeres sin Cabeza, donde todos los espectadores comparten escenario juntos. De esta forma, podrán experimentar nuestro particular océano y así moverse en él como pez en el agua. En el Teatro San Francisco a las 17.00 horas. Entrada: 6 euros.

Burbuja.DL

Teatro inclusivo. Gala benéfica presentada por Moskis. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 19.30 horas. Entrada: 8 euros.

TEATRO

‘Cid’. Esta es la historia del Cid contada a través de sus hermanos, de los que desde que nació hasta que murió no se separaron de su señor a través de la interpretación de Antonio Campos, acompañado con la música de La Musgaña. En el Teatro Gullón de Astorga a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Millán Salcedo. ‘Preguntamelón’ no es solo un espectáculo o un podcast, es un viaje único a través del humor y las vivencias de una de las figuras más icónicas de la comedia española: Millán Salcedo. Con la mordacidad y la chispa que lo caracterizan, Millán mezcla actualidad, anécdotas y confesiones en directo. Este show es una oportunidad. En el Teatro Municipal de La Bañeza a las 20.30 horas. Entradas: 20 y 15 euros.

El humorista Millán Salcedo.L. DE LA MATA

EXPOSICIÓN

‘Anatomía’. Visita monográfica gratuita en el Museo de León. Desde la Prehistoria hasta nuestros días, un recorrido por las diferentes representaciones del cuerpo humano a través de las obras del Museo de León. Los sábados y los jueves hasta el 27 de septiembre a las 11.30 horas.

DOMINGO 7

MÚSICA

Noemí Teruel. Concierto de piano en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Noemí Teruel.DL

Festival Internacional de Música de Cámara «Fundación Monteleón». Concierto del Trio Concept. En el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas. Precio de localidades: 12€ (localidad individual) y 40€ (abono del ciclo).

TEATRO

«Burbuja». Burbuja es una producción para la primera infancia, de la compañía Títeres sin Cabeza, donde todos los espectadores comparten escenario juntos. De esta forma, podrán experimentar nuestro particular océano y así moverse en él como pez en el agua. En el Teatro San Francisco a las 12.00 horas. Entrada: 6 euros.

LIBRO

‘Sepulcro en Talquinia’. Presentación del libro editado por Siruela que conmemora el 50 aniversario de ‘Sepulcro en Tarquinia’, de Antonio Colinas. Intervienen Tomás Néstor, Antonio Colinas y Sara Sarmiento Renones al piano. Se proyectara la grabación del poema sinfónico de Antonio Colinas y Carlos Ramos, estrenado el 30 de agosto de 2023 y grabado por Fundos para Canal Saber. En el Teatro Municipal de La Bañeza a las 20.30 horas. Entradas: 5€.

LUNES 8

MÚSICA

Festival Internacional de Música de Cámara «Fundación Monteleón». Concierto de Steven Isserlis y Connie Shih. En el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas. Precio de localidades: 12€ (localidad individual) y 40€ (abono del ciclo).

MARTES 9

CINE

«Toma el dinero y corre». Película dirigida por Woody Allen en 1969. Interpretada por Woody Allen, Janet Margolin, Marcel Hillaire, Jacqueline Hyde, Jan Merlin y Lonny Chapman. En el Teatro San Francisco ciclo de cine clásico a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una escena de 'Toma el dinero y corre'.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Astorga. Donación de sangre en el centro de salud de Astorfa durante el horario de 16.30 a 20.30 horas.

CUENTACUENTOS

Biblioteca Pública. Cuentacuentos para bebés de 10 a 36 meses. En la Biblioteca Pública de León a las 18.30 horas en la sala de conferencias.

MÚSICA

Concierto de Navidad. Concierto de Navidad a cargo de corales intrumentales que ofrecen una gala a favor de Alzhéimer León. Tendrá lugar en el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

MÚSICA

México se cuenta a capela. El grupo mexicano Capella Queretana ofrece un concierto para conmemorar la Navidad mexicana en Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.00 horas. Entrada: 8 euros.

MIÉRCOLES 10

DANZA

Sara Calero. Sara Calero aborda «La fenitud», una reflexión escénica sobre el aspecto quizá más determinante de la existencia humana, y lo hace junto a tres músicos, la cantaora Gema Caballero, el guitarrista Javier Conde y el bajista Juanfe Pérez. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 4 euros.

Cartel de Sara Calero.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se desplaza a Botines de 15.45 a 21.15 horas

JUEVES 11

MÚSICA

Jouska String Quartett. Cuarteto de cuerda. Los componentes del Jouska String Quartet, artistas residentes del Festival de Música de Cámara Proyecto Musical Villa de Lerma, han sido recientemente premiados con el Café Bauhaus Award 2024, otorgado por la European Union Youth Orchestra, con el patrocinio de la Comisión Europea. Actuación en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada con invitación a recoger quince minutos antes de la actuación.

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

DANZA

Sísifo. Seleccionado en la convocatoria de CUL»25, programación cultural de Leónjoven, la performance «Sísifo 404» de Krista Diró es una mirada directa a ese consumo compulsivo de redes sociales que repetimos sin pensar: el scroll infinito que empujamos como una roca que siempre vuelve a caer. Danza butoh y videoinstalación se unen para mostrar a un Sísifo moderno atrapado en la pantalla, en la búsqueda constante de algo que nunca llega. Una experiencia intensa, crítica y profundamente humana. A las 20.30 horas en Espacio Vías. Entrada libre hasta completar aforo.

TEATRO

‘Polvo serán, más polvo enamorado’. Dramatización y dirección de Francisco Negro. Interpretada por Francesc Albiol, Mayte Bona, Francisco Negro, Santiago Nogués y Felipe Santiago. Comedia burlesca que muestra la obra más carnal, vehemente, funesta y amorosa del repertorio de Quevedo. Una selección de su teatro breve, letrillas, bailes y sonetos, para ofrecer el sentir de su sardónica visión sobre la fragilidad de la vida, y como homenaje al mayor poeta que vieron los tiempos áureos en España; también cumplido a esas compañías ambulantes del Siglo de Oro hasta nuestros días. La obra tendrá lugar en el Auditorio Ciudad de León a las 22.00 horas. Entrada: 10 euros.