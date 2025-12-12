Agenda de León: toda la programación hasta el 19 de diciembre

VIERNES 12

MÚSICA

Dúo Papini. Los italianos Cristina Papini, violín y Andrea Napoleoni, piano ofrecen un concierto en la sala Euterpe (Alfonso, V, 10). A las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Dúo PapiniDL

Iglesia de San Froilán. A las 18.00 horas en la Iglesia de San Froilán de León tendrá lugar el concierto Bach to the Future a cargo de los alumnos de Violín de 4º a 6º de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Profesional de Música de León.

Dr Bogarde for once in my life. La Big Band Burgos, creada en 2017 por su actual director, Samuel R. Martín, presenta un tour de force del jazz vocal masculino. La veintena larga de músicos de la formación se ponen al servicio de Javier Arias, Dr. Bogarde, homenajean a artistas tan celebrados como Sammy Davis Jr, Dean Martin, Michael Bublé, Bing Crosby y especialmente, Frank Sinatra. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 15 euros.

Dr Bogarde.DL

Quique González. El cantautor Quique González llegará a León hoy dentro de su gira 1973. Directo en español en Espacio Vías. La apertura de puertas será a las 20.30 h y el concierto comenzará a las 21.30 h. Las entradas ya están disponibles en su web oficial por 29,70 euros.

Medina Azahara. Gira de despedida del legendario grupo de rock andaluz. A las 22.00 horas en el Palacio de Exposiciones. Entradas: 30 euros.

Medina Azahara, en una reciente actuación en León.DL

Dama hermosa. El Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas acoge el concierto de presentación del disco Dama hermosa, basado en la música popular maragata. La cita tendrá lugar este viernes y correrá a cargo de la intérprete, docente y compositora María José Cordero al frente del veterano grupo Sirma. A las 19.00 horas.

Metal Christmas. La Escuela de Música de Valverde de la Virgen ofrece su miniconcierto navideño de viento metal hoy las 18.30 horas en los soportales de Fray Luis de León de El Corte Inglés. Todas las aulas corales de los colegios de León actuarán cada tarde a las 18.00 horas desde el lunes 15 hasta el viernes 19, y el día 26 será el turno del coro del Mercado.

Metal Christmas.DL

TEATRO

¿Está Gila?. El Auditorio Antracita de La Térmica Cultural de Ponferrada acogerá a partir de las 20.30 horas la celebración del espectáculo ¿Está Gila?, de Zoótropo Teatro, una propuesta dirigida y protagonizada por Mariano Lasheras en la que rinde homenaje a este icónico humorista español y sus célebres llamadas telefónicas, adaptadas a las inquietudes del siglo XXI. Las entradas se pueden reservar en la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

Una escena de '¿Está Gila?'DL

Agustín Jiménez. Agustín Jiménez, actor, escritor, comediante, presentador, ilustrador y guionista, presenta su último espectáculo ¿Quién soy yo? en el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas. Entrada: 15 euros.

Agustín Jiménez.DL

«Post-its: notas de un matrimonio». Actuación teatral para un público familiar (recomendado público adulto). En la sala de conferencia de la Biblioteca Pública de León a las 19.00 horas.

Cuento de Navidad. Actuación especial de Navidad de la Escuela de Ana Gema Quesada en el Teatro Municipal de La Bañeza. Venta de entradas en las oficinas municipales de lunes a viernes en horario de 12.00 a 14.00 horas. Entradas: 6 euros.

LIBRO

'Urraca. Emperatriz'. Presentación del libro de José Pedro Pedreira en la Casona de San Feliz de Torío a las 20.00 horas.

EXPOSICIÓN

Museo de los Pueblos Leoneses. El Museo de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las Mulas inaugura este viernes, a las 18.00 horas, la exposición Paisajes humanos, obra de Pascual Marín Marina, fotógrafo soriano afincado en la capital leonesa. La muestra está en la sala de exposiciones temporales hasta el próximo 31 de enero de 2026 en su horario habitual: de martes a domingo de 10.00 a 17.00.

SÁBADO 13

TEATRO

¿Cuándo?. Turno para la obra ¿Cuándo?, de Ultramarinos de Lucas, compañía que, en el año 2015, recibió el Premio Nacional para las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. En el auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada. A través de la historia de un niño y de su abuelo, se abordan cuestiones como el paso del tiempo, el medio ambiente y el abandono del entorno rural. A partir de las 20.30 horas. Las entradas se pueden reservar en la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

Una imagen de '¿Cuándo?'DL

'Los siete cabritillos y los tres cerditos'. Teatro de marionetas con la compañóa Elfo Teatro ha construido unas marionetas basadas en dibujos de Elisa Yagüe (premio nacional de ilustración del libro infantil). Los actores que las manipulan lo hacen a la vista de todos interrelacionándose con ellas, además acompañan su actuación con canciones y música en directo. En el Teatro San Francisco hoy y mañana a las 18.00 y 12.00 horas, respectivamente. Entrada: 6 euros.

Una escena de 'Los siete cabritillos'.DL

'Superchica'. Bambalúa Teatro llega al Teatro Auditorio Municipal de Cubillos del Sil a las 19.00 horas.

'Cocoloco y Mariflor'. Teatro Diadres llega a la Casa de Cultura de Carrizo de la Rbera a las 20.00 horas.

'Tú y yo'. Obra especial recomendada para niños y niñas de entre 6 y meses y 6 años. Coreografía de Omar Meza y colaboración coreográfica de Mª José Casado y Raúl Durán. Intérpretado por María José Casado y Raúl Durán. En el Teatro Municipal de La Bañeza a las 19.00 horas. Entrada: 5 euros.

MÚSICA

Carlos Núñez. La gira del 30 aniversario de A Irmandade das Estrelas, el disco de música celta, recala en León con una puesta en escena cargada de simbolismo. Carlos Núñez, el músico gallego más internacional, ofrecerá un concierto único en el Auditorio Ciudad de León a las 21.00 horas. Entradas: a partir de 20 euros.

Carlos Núñez actúa en el Auditorio de León.javier salas

Trend Festival-Xmas Party. Con la actuación de La Pantera, Xiyo y Fernández, Djs Pawly, Ivan Ortiz, Carlo y Jennifer Cach. En el Palacio de Exposiciones y Congresos a partir de las 18.00 horas. desde 23 euros.

Concierto de Navidad. La Coral El Bierzo Canta dirigida por Manuel Alejandre, finaliza el año con un concierto especial de Navidad en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina de Ponferrada. Actuarán también, en calidad de invitados, el coro Conxunto Vocal Lugh de la ciudad de Lugo, dirigido por Fernando Gómez Jácome. El acto será gratuito con acceso libre hasta completar aforo. A las 20.30 horas.

DERECHOS HUMANOS

Masticadores León. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy a las 19.00 horas, el grupo Masticadores León llevará a cabo un acto literario en la Casa de Cultura del Val de San Lorenzo. En el acto intervendrán con sus lecturas: Ángela Rosco, Daniel Cuñarro, Mayela Paramio, José Luis Serrano, Rosa Balbuena, Sara García. Con la colaboración musical de José Luis Serrano y Fernando a la guitarra y Antonio Alonso al acordeón. Coordina el acto: Beatriz Abad.

CHOCOLATADA

Cuatrovientos. La Parroquia de San José Obrero (Cuatrovientos) celebra a las 17.00 horas, su V Chocolatada Solidaria a favor de Cáritas.

DOMINGO 14

TEATRO

'Cambia el cuento'. En el Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada a está prevista, a las 12.00 horas, la representación de Cambia el cuento, una propuesta de Bulubú Actividades Infantiles, que lleva a escena esta obra, destinada a público infantil, que ahonda en los pilares educativos. Estas actuaciones se enmarcan en el programa Dinamiz-ARTj que promueven el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios. Las entradas se pueden reservar en la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

LIBRO

Centenario Odón Alonso. Presentación libro y concierto de Fernando Pérez Ruano, Odón Alonso González y Odón Alonso Ordás. Orgullo de una tierra. Concierto de Raquel del Val. En el Teatro Municipal de La Bañeza a las 19.30 horas.

MUSEO DE SABERO

Belén de Cumbres. El Club de Montaña Los Rejos instala su tradicional Belén de Cumbres. Actividad gratuita. Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León a las 11.00 horas.

LUNES 15

EXPOSICIÓN

‘Sin fronteras’. Exposición en el Colegio La Anunciata con obras de Ana Alonso, Ana Corchea, Araceli Larrán, Carlos Nestar, Carlos Lúxor, Carmen Coque, Cathy Thompson, Cristina Masa, Estela Román, Eusebio Aláiz, Elena Campos, Fernando Tuñón, Fran de Gonari, Gemma Cinabrio, Jésica Campelo, Josema Montes, Likeamarmota, Li Xu García, Luis Zotes, Marien del Canto, Miguel Ángel Sánchez, Óscar García Bárcena, Paco Romo, Pedro Tapia y Susana Valdés. Estará abierta hasta el 20 de diciembre.

Varias de las obras de la exposición.DL

MARTES 16

CINE

'Cautivos del mal'. Película dirigida por Vincente Minnelli e interpretada por Lana Turner, Kirk Douglas, Walter Pidgeon, Dick Powell, Barry Sullivan, Gloria Grahame. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una imagen de la película 'Cautivos'DL

MIÉRCOLES 17

TEATRO

'Yo solo quiero irme a Francia'. María Galiana, Alicia Armenteros, Mª Sol Nieve de Medina y Anna Mayo ponen en escena esta obra de Elisabeth Larena. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 18 euros.

Las actrices que interpretan la obra.DL

LIBROS

'Nuevecuentos'. Presentación del libro por parte de su autor, Romero Urbano Santos. En la sala de conferencias de la Biblioteca Pública de León a las 18.30 horas.

JUEVES 19

DANZA

Giselle. Danza con coreografía de Jean Coralli, Petipa, con música de Adolpj Adam. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.15 horas. Entrada: 30 euros.

Danza en el Teatro Bergidum.DL

TEATRO

'Yo solo quiero irme a Francia'. María Galiana, Alicia Armenteros, Mª Sol Nieve de Medina y Anna Mayo interpretan la obra de Elisabeth Larena. En el Auditorio de León a las 20.00 h. Entrada: 18 euros.

