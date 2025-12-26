Embutidos La Pradera de Fontún: Artesano, natural y delicioso

Marga González está al frente de La Pradera de Fontún, una empresa de embutidos y salazones en la que lo artesanal se da la mano con lo natural y de la máxima calidad.RAMIRO

No es un secreto, sino toda una realidad. Lo natural y sano es la esencia de una buena alimentación. Y con la tradición como estandarte de una empresa familiar como Embutidos La Pradera de Fontún que desde el año 1997 con Blanca y Pedro al frente y en la actualidad con su hija Marga González y su marido Maxi Prieto hace que cada producto que nace de sus manos de la manera más artesanal se convierta en un placer. Con el embutido como bandera y desde Fontún de la Tercia a cualquier lugar de la geografía que se precie. Y desea disfrutar de ese sabor a buena carne.

RAMIRO

Sin aditivos ni conservantes y menos aún colorantes, los chorizos (picantes y agridulces), salchichones lomos, cecinas, panceta, rabo o solomillo tienen un atractivo especial. Sin olvidarse de la deliciosa morcilla de León o la cecina de chivo embuchada. Cerdo, pero también carne de vaca con la cecina como otro de sus estandartes o la lengua.

No pueda faltar tampoco la carne de Angus y su cecina. Siempre de la mejor calidad y con un sabor que confiere el trabajo y dedicación de una empresa familiar que tiene no solo el reconocimiento de los consumidores, cada vez más numerosos, también de los profesionales de la alimentación con premios que avalan todo el esfuerzo y profesionalidad que Marga le pone a lo que hace.

RAMIRO

Embutidos y salazones donde tampoco puede faltar el jamón.

Su propuesta incluye también la posibilidad de acompañar al embutido con un delicioso queso de oveja y vaca, curado y semicurado para que ese placer gastronómico sea completo.

Y siempre con una elaboración lo más natural posible, con salud para que esas joyas que se elaboran y curan en la montaña leonesa tengan el mejor provecho. Con fábrica y también tienda propia en Fontún de la Tercia y venta en un buen número de puntos de la provincia. Y a través de una web en la que La Pradera de Fontún muestra a todo el mundo esas exquisiteces que tienen al cerdo, la vaca o el chivo como materia prima y que de su carne alcanzar toda una amalgama de excelentes sensaciones para el paladar y el estómago.

Elaboradas de forma artesanal, sabrosa y saludable.

Dirección: Calle Camilo José Cela, 2. Fontún de la Tercia (León). Teléfono: 650 70 12 71 Web: embutidoslapradera.com