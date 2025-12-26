Suárez Artesanía Cárnica: Sabrosos placeres que llevarse a la boca

De su fábrica en Navatejera y en el Mercado del Conde Luna, Suárez Artesanía Cárnica abre de par en par sus puertas a sus deliciosos elaborados cárnicos que llegan a cada mesa para convertirse en toda una delicia de sabor. De la mano de Ariana y Beatriz Suárez, dos hermanas que han convertido su trabajo en todo un referente de la buena mesa. Sabroso, con las mejores materias primas y con ese toque que día a día le abre un mayor número de clientes.

Para comprobarlo nada mejor que acercarse a Cárnicas Suárez en el Mercado del Conde Luna o adentrarse en su página web para adquirir alguno de esos productos que con la carne como materia prima encuentras diferentes presentaciones.

Desde la deliciosa morcilla hasta los variados precocinados.

No faltan los callos o la oreja ni el lomo artesano. Tampoco el chorizo, dulce o picante. Todo de elaboración propia. Como las salchichas o hamburguesas. Y con la mejor materia prima con la que cada día estas dos hermanas logran hacer de un sueño que lleva ya tres generaciones de trayecto en una sabrosa realidad que han disfrutado cientos de clientes y que desde León tienen como destinatarios a clientes tanto de la provincia como de fuera de ella.

Dedicación, esmero y la idea de ofrecer el mejor producto al cliente son parte de sus señas de identidad. Las que le han reportado elogios por parte de clientes, los que de una manera habitual prueban cada uno de sus productos, los saborean y repiten. Tanto los particulares como en otras tiendas, establecimientos de hostelería y restauración que confían en la calidad y el buen hacer de una empresa familiar que de la mano de Ariana y Beatriz siguen con una tradición de elaboración cárnica que ya cuenta con un nombre propio y de referencia. En León en el Marcado del Conde Luna de nueve de la mañana a dos de la tarde de lunes a sábado y también con la posibilidad de adquirir sus productos ne la tienda online en www.carnicassuarez.es. Morcillas, chorizos, callos, oreja, lomo... Todo cuenta con una elaboración meticulosa para que el cliente disfrute de la mejor carne elaborada. Placeres que llevarse a la boca todos los días y con el sello de Suárez Artesanía Cárnica.

Elaborados der manera artesana manteniendo la tradición de décadas y también incorporando nuevos elementos para que cada producto sea exquisito. Un proceso de elaboración propia que puede comprobarse en el escaparate de la tienda en el Mercado del Conde Luna y también en el virtual de internet. Luego queda adquirirlo y saborearlo de la mejor manera posible.

Dirección: Mercado del Conde Luna. León Teléfonos: 669 557 868 y 987 259 240 Web: carnicassuarez.es