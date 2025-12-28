National Geographic destaca este pequeño pueblo de León convertido en refugio espiritual del Camino de Santiago

Panorámica de Rabanal del Camino, una pequeña localidad leonesa de apenas 60 habitantes que se ha convertido en refugio espiritual del Camino de Santiago.Getty Images

En la comarca de la Maragatería, al suroeste de la provincia de León, hay un pueblo diminuto que se ha convertido en una parada imprescindible del Camino de Santiago Francés. Rabanal del Camino, con apenas 60 habitantes, conserva una atmósfera de recogimiento y espiritualidad que ha llamado la atención de National Geographic, que lo señala como uno de los enclaves más singulares del Camino por una razón muy concreta: aquí, cada tarde, un pequeño grupo de monjes benedictinos entona cantos gregorianos.

Situado al pie del Monte Irago y en la etapa entre Astorga y Foncebadón, Rabanal del Camino no es solo un lugar de descanso para los peregrinos, sino también un espacio donde la liturgia forma parte de la experiencia del viaje. El silencio de sus calles, el paso constante de caminantes y el eco de la música sacra construyen una vivencia difícil de olvidar.

Un pueblo marcado por el Camino

La relación de Rabanal del Camino con el Camino de Santiago se remonta siglos atrás. Ya el Códice Calixtino lo menciona como final de la novena etapa bajo el nombre de Raphanellus, prueba de su importancia histórica dentro de la ruta jacobea. Durante años, buena parte de su población se dedicó a la arriería, transportando mercancías con mulas y carros, hasta que el peso del Camino fue transformando su economía y su identidad.

Hoy, el pueblo vive principalmente del turismo religioso y del paso constante de peregrinos, para quienes se han adaptado albergues, servicios y espacios de acogida. Aun así, el ritmo sigue siendo pausado y caminar por sus calles es una experiencia serena, marcada por la arquitectura tradicional maragata y una sensación de calma poco habitual.

Patrimonio religioso y arquitectura maragata

La calle Real es el eje principal del pueblo. En ella se encuentran algunos de sus edificios más representativos, como la ermita de San José, restaurada y considerada uno de los mejores ejemplos del barroco astorgano. En su interior destaca un retablo mayor con imágenes de San José, Santiago y otras figuras religiosas.

También en esta vía se alza la Casa de las Cuatro Esquinas, un notable ejemplo de arquitectura maragata, caracterizada por robustas casas de piedra organizadas en torno a patios interiores. La tradición sostiene que aquí se alojó el rey Felipe II durante su peregrinación a Santiago, y durante un tiempo fue sede del Hospital de San Gregorio. A la entrada del pueblo, la ermita del Bendito Cristo, datada en el siglo XVIII, completa el conjunto religioso del casco urbano.

El corazón espiritual del pueblo

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es el verdadero centro espiritual de Rabanal del Camino. Construida a finales del siglo XII en estilo románico, perteneció a la Orden del Temple hasta 1287. De una sola nave y bóveda de cañón, fue reformada en el siglo XVIII y conserva una espadaña con reloj y campanas que aún hoy marcan el ritmo cotidiano del pueblo.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de origen románico, es el corazón espiritual de Rabanal del Camino y punto de encuentro de peregrinos y vecinos.Getty Images

Frente a ella se encuentra el monasterio de San Salvador Monte Irago, fundado en 2001 por una comunidad de monjes benedictinos. Este espacio de oración y acogida se ha consolidado como «uno de los centros de acogida cristiana más característicos del Camino de Santiago», según se recoge en el artículo de National Geographic. Cada día, los monjes celebran la eucaristía, bendicen a los peregrinos y realizan oraciones que se distinguen por seguir una antigua tradición monástica: la liturgia cantada en gregoriano.

Además de asistir a los cantos, quienes lo deseen pueden alojarse en el monasterio entre los meses de mayo y octubre. En palabras recogidas por National Geographic, aquí «se puede encontrar un oasis donde poder descansar cuerpo, alma y espíritu». La estancia mínima es de dos noches y no tiene un precio fijo, aunque se agradecen las contribuciones económicas. A cambio, se pide colaborar en las tareas cotidianas, siguiendo la Regla de San Benito: «vive del trabajo de tus manos».