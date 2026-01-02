Agenda León: toda la programación hasta el 8 de enero

VIERNES 2

MÚSICA

«A la luz de las velas». Dentro de la programación de La Térmica Cultural de Ponferrada, hoy a las 18.00 horas hay disponibles entradas para A la Luz de las Velas – Especial Disney, un concierto de piano y violín en el que se interpretarán, bajo la suave luz de 1.500 velas, algunos de los temas más representativos de la factoría Disney. Melodías de las bandas sonoras de La Sirenita, Frozen, Mary Poppins, Aladdin o El Libro de la Selva forman parte del repertorio en un concierto especialmente pensado para el público familiar. El precio de la entrada es de 18 euros y se pueden adquirir a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es).

Espectáculo a la luz de las velas.DL

Coro rociero. Actuación del Coro Rociero Virgen de la Estrella. Formación musical oficial de la Casa de Andalucía en el Bierzo, con sede en Ponferrada. A las 19.30 horas.

Lou&Jane. Grupo formado por Yolanda Arias (voz) y Eduardo Visa (guitarra) con música popo, blues y jazz. A las 21.00 horas en la Plaza de la Encina de Ponferrada.

Princesas. Princesas es un grupo de punkrock y rocknroll formado en Ponferrada en el año 2023. Compuesto por miembros de bandas locales como Gibones, Desertia, Campbells, We care Less etc. Lo forman Pepe (bateria), Peta (bajo y coros) y Luis (Guitarra y voz). Presentan su primer EP ¡Me muero! grabado en los Estudios la Montaña Roja (Arganza, El Bierzo), en el que colaboran los sellos Peor es Nada, Similing is not a Crime Records, Hombre Montaña y Quebranta Records. El concierto presentación será este viernes en el Morticia Puffo (Ponferrada) a partir de las 22.00 horas con entrada gratuita.

Cartel de 'Princesas'DL

Gala solidaria. Sexta gala benéfica Fabiola Andrés en el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Con las actuaciones de Marilla (de Ella Baila Sola), Rudy Black, Lons Black Roars, Feliz El Gato, Chicos de Oro y Crash Dance. Presentado por José Manuel Mures. A favor de la asociación VyDA (Vos y Difusión por el angliosarcoma). Entrada: 10 euros.

«Él vive en ti». El musical ¿Él vive en ti?, estrenado en León el día 27 en la Capilla de Santa Nonia y el 28 en la Iglesia del Mercado, se representa hoy en el Colegio Maristas San José (Avenida López Núñez, 12) a las 17.30 horas. Entrada gratuita hasta complejar aforo. Este musical reflejo de la tendencia de muchos jóvenes en el mundo occidental en los últimos años, cansados de un consumismo y una política que no son capaces de colmar sus aspiraciones. Entrada gratuita hasta completar aforo.

MUsical 'El vive en ti'DL

Arizona Baby. Concierto del trío de rock formado por J. Arizona (guitarra, voz), Sr. Marrón (guitarra) y Dr. Tosco (percusión, coros). La banda abandera un rock psicodélico de influencias country y folk americanas, al más puro estilo de The Grateful Dead. En 2025, Arizona Baby celebró su 15 aniversario de Second To None con una edición con temas extra e inéditos así como una serie de conciertos especiales que les llevan por todo el país. Hoy actúa en el Gran Café a las 21.30 horas. Entradas: 16 y 20 euros.

Concierto de Arizona Baby en El Gran Café.dl

DONACIÓN DE SANGRE

Centro Cívico El Crucero. Donación de sangre en la sala de exposiciones de 09.00 a 14.00 horas.

HISTORIA

Homenaje a Urrada I. La Colegiata y el Museo de San Isidoro, junto al Ayuntamiento de León, organizan el primer homenaje del que será su año a la reina Urraca I de León, Castilla y Galicia, cuyos restos reposan en el Panteón Real. A las 11.30 horas tendrá lugar el acto de homenaje y la interpretación de la Coral Isidoriana para recordar a la monarca leonesa. Este homenaje se enmarca en los actos organizados para recuperar, reconocer y promocionar la figura de la primera soberana por derecho propio en Europa que reinó desde el año 1109 y durante diecisiete años hasta su fallecimiento en el año 1126, muerte de la que se conmemoran los 900 años en este año 2026.

Retrato de Urraca de Carlos Múgica en el Museo del Prado.archivo

REYES MAGOS

El Corte Inglés. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se encontrarán con las niñas y los niños leoneses a partir de las 18,30 horas de este viernes, 2 de enero, en los soportales de EL Corte Inglés en la calle Fray Luis de León, a donde llegarán a bordo de un suntuoso Rolls Royce Silver Wraith bicolor de los años cuarenta conducido por el chófer real.

Recreación de los tres Reyes MagosDL

CARTERO REAL

Parroquia San Francisco de la Vega. El Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente hará una parada especial este viernes a las 18.00 horas en el Complejo Parroquial de San Francisco de la Vega, ubicado en la Avenida Doctor Fleming, 49. La jornada contará con la participación del Coro del Orfeón Leonés, que interpretará diversos cánticos navideños para ambientar el encuentro y contribuir al espíritu festivo del evento. La Cofradía Santo Cristo del Perdón ofrecerá chocolate caliente a todas las personas que se acerquen a entregar sus cartas al Cartero Real, creando un espacio acogedor para familias y acompañantes.

ANIMALES

Operación Saco. Nueva edición de la Operación Saco, destinada a recoger alimentos para animales (gatos y perros) En esta ocasión, tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de enero de 2026 en el centro comercial Espacio León. El día 2 estarán de 17.00 a 21.00 horas y los días 3 y 4 de 10.00 a 21.00 horas. En estos primeros días de enero se cumplen 12 años de la puesta en marcha del Banco de Alimentos para Animales de Familias sin Recursos de León.

SÁBADO 3

MÚSICA

Capitán Moscú. El Auditorio Antracita de La Térmica Cultural de Ponferrada acogerá la actuación de la banda berciana Capitán Moscú, un proyecto de música con un repertorio que concentra diversos géneros musicales, entre los que destacan rock, pop, música latina, funk y blues. Las entradas se pueden reservar a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es) o en la recepción. A las 20.30 horas.

Capitán MoscúPierre

Concierto de Navidad. La Orquesta Sinfónica Cristóbal Halffter Ciudad de Ponferrada ofrece un concierto en el Teatro Bergidum a las 20.00 horas. Bajo la dirección musical de Pedro Halffter, el programa incluye la obertura de Las Bodas de Fígaro de Mozart; la Sinfonía n.º 8 de Schubert, conocida como Inacabada, y el conocido Vals del Emperador de J. Strauss. Organiza la Asociación Musical Castelum. Entrada: 20 euros.

Concierto de NavidadDL

Iglesia de San Martín. Concierto en la Iglesia de San Martín. Bajo el nombre de Concierto de Reyes, organizado por el Coro Ángel Barja JJMM ULE (Juventudes Musicales, Universidad de León) tendrá lugar a las 20.00 h en la iglesia de San Martín, con entrada libre.

TORNEO SOLIDARIO

Club de dardos. El Club de Dardos CDFC organiza un torneo solidario a favor de la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras (ALER), que se celebrará hoy a a partir de las 16.00 horas en la Avenida Doctor Fleming, nº 49. El objetivo del evento es recaudar fondos para apoyar la labor que desarrolla ALER en favor de las personas afectadas por enfermedades raras y sus familias. Todo lo recaudado, tanto a través de la inscripción como mediante donaciones voluntarias, será destinado íntegramente a la asociación. Durante la jornada, representantes de ALER estarán presentes para informar sobre sus proyectos y su trabajo.

DOMINGO 4

MÚSICA

Noemí Serrano. Noemí Serrano interpretará Árbol de Navidad, un recital pianístico a través del cual recorre la extensa tradición occidental de música navideña, gracias a dos grandes obras pianísticas: la Partita n°6 de Bach y la Suite de Liszt. En el Auditorio Antracita de La Térmica Cultural de Ponferrada a las 12.00 horas. Las entradas se pueden reservar a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es) o en la recepción.

Noemí SerranoDL

Coloquio 6. Coloquio 6 cierra Sonidos de Invierno hoy a las 12.30 horas en el auditorio de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia. El grupo está compuesto por un sexteto de viento especializado en música de los siglos XVIII y XIX interpretada con instrumentos de época. Su objetivo es revivir el espíritu festivo del pasado para un público moderno a través del sonido distintivo de la Harmoniemusik, con dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes. En Santibáñez del Porma.

Coloquio 6.DL

LUNES 5

DONACIÓN DE SANGRE

La Robla. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas. El punto fijo de donación hoy está en la segunda planta del centro de salud de José Aguado de 08.00 a 15.00 horas.

MARTES 6

TEATRO

'Cid'. La compañía Antonio Campos presenta el espectáculo «Cid», la historia contada a través de sus hermanos, de los que desde que nació hasta que murió no se separaron de su Señor a través de la interpretación de Antonio Campos, acompañado con la música de La Musgaña. En el Teatro de La Bañeza a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Cartel de la obra 'CId'DL

CULTURA

Responso por los Reyes Magos. La muy ilustre, real e imperial orden y cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro celebra hoy, en recuerdo de los reyes de León y de España, un Solemne Responso en el Panteón Real de San Isidoro, después de la Celebración Eucarística que presidirá el obispo Luis Angel de las Heras a las 12.30 horas en la Basílica de San Isidoro, depositando una corona de laurel en memoria de todos los reyes y reinas. Previamente y también en el Panteón Real, entre las 10.00 y 12.00 horas, las Damas y Caballeros Cofrades del Pendón de San Isidoro llevarán a cabo los Turnos de Guardia y Oración ante las tumbas reales, con lectura de oraciones y evocaciones de algunos de los Reyes, asistiendo al último turno, de 11.30 a 12.00 horas, las autoridades civiles y militares invitadas. Tanto la celebración eucarística, como el Solemne Responso Real, estarán acompañados musicalmente por nuestra reconocida Coral Isidoriana.

MIÉRCOLES 7

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. Donación de sangre en la unidad móvil en Botines de 15.45 a 21.15 horas. El punto fijo de donación hoy está en el centro de salud de José Aguado de 15.00 a 22.00 horas.

JUEVES 8

DONACIÓN DE SANGRE

Cistierna. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas. El punto fijo está en el centro de salud de José Aguado de 15.00 a 22.00 horas.