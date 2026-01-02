La Bañeza pone casa a la poesía

La Casa de la Poesía, Fondo Cultural Antonio Colinas se inauguró el día 3 de abril de 2023 y, desde entonces, se han superado las dos mil visitas registradas, con entrada gratuita y guiada, tanto para particulares como para grupos, que acceden mediante cita previa. Instalada en un edificio de nueva construcción con entrada independiente por la calle Padre Miguélez, adosada a la casa de Doña Josefina, este edifico singular alberga más de 50 años de trabajo del poeta, novelista, ensayista y traductor bañezano Antonio Colinas. Un espacio «que es un referente cultural en La Bañeza y que se suma a la oferta de ocio de la ciudad para satisfacer las necesidades de un público con inquietudes culturales», asegura el alcalde, Javier Carrera.

La Casa de la Poesía tiene la ambición de convertirse en un referente cultural con la programación de diferentes actividades. Hasta el 9 de enero se puede visitar la exposición de poesía pluridisciplinar Aquí la vida, del artista Gustavo Bueno Mansilla, inaugurada con motivo del curso de verano Antonio Colinas. Poesía: palabra e imagen, de la Universidad de León, con la colaboración del Ayuntamiento de La Bañeza, Legumbres Luengo y la Fundación Conrado Blanco, entre otros.

El año 2026 se inaugura con el mismo criterio organizativo para atraer a personas que amen la literatura, el libro y particularmente la poesía. Todo está pensado con un sentido didáctico e investigador. Después de la digitalización de los manuscritos realizada por la Junta de Castilla y León, la Casa de la Poesía ampliará su oferta de uso para los investigadores.

El centro recibe las visitas de alumnos de colegios e institutos, especialmente de los leoneses. Entre los actos programados para 2026, figuran dos exposiciones, una con ocasión del centenario de la muerte del poeta Rainer María Rilke (1926-2026) —la Casa de la Poesía está dedicada a la poesía en el más amplio sentido— y otra del escultor Juan Carlos Uriarte. También está prevista la lectura comentada de la poeta berciana Ester Folgueral.

«La cultura cobra vida en La Bañeza con una amplia oferta cultural y socioeconómica. La Casa de la Poesía muestra el legado de las tierras de León y Zamora, que reflejan el espíritu de Antonio Colinas». Javier Carrera destaca que La Bañeza se ha convertido ya en uno de los referentes culturales de la provincia, donde durante 2025 se han presentado 70 libros em diferentes espacios. «La Casa de la Poesía, el Museo Fábrica de Harinas La Única de La Bañeza, el Centro de Interpretación de las Tierras Bañezanas, entre otras, y en 2006, el Museo de la Moto, convierten a La Bañeza, sin duda, en un referente cultural para los más inquietos intelectualmente».

El Curso de Verano ha sido el estandarte y la plataforma de Casa de la Poesía. Se inició en el 2020 y por él han pasado gran número de especialistas en la poesía, del mundo académico y poetas de varias generaciones. Dirigido desde sus comienzos por Juan Matas Caballero y Antonio-Odón Alonso, recientemente se ha incorporado Óscar García Fernández. Además de lo académico, el curso organiza excursiones de comunicación con el territorio y producciones culturales de renombre como el poema sinfónico Sepulcro en Tarquinia, de Antonio Colinas y Carlos Ramos o la obra teatral Siempre te esperaré donde se pone el sol, de Antonio Colinas y Natalia Carbajosa. Está en marcha la organización del séptimo curso de verano sobre Antonio Colinas y la poesía, organizado por la Universidad de León, el Ayuntamiento de La Bañeza y la Casa de la Poesía. El tercer concurso de Recitado, organizado por Onda Cero La Bañeza y Astorga con la colaboración del Ayuntamiento de La Bañeza y los colegios de las comarcas, además de varios talleres de poesía, uno de ellos dirigido por el poeta Ben Clark, con varios libros publicados sobre esta disciplina formativa y también talleres infantiles en verano, completarán parte de la programación del centro.

La Casa de la Poesía consta de un jardín oriental y un porche al aire libre, la gran sala expositiva ‘Domus Alba’, la escala hacia la luz, la sala de los románticos, el despacho de trabajo, dos salas de archivos, balconada modernista con alusiones al periodismo y a la traducción, biblioteca y ocho espacios de vida y obra, cronológicos.

Toda la información de la Casa está en la web (www.lacasadelapoesia.es) y correo electrónico (info@lacasadelapoesía.es ).