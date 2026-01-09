Agenda León: toda la programación hasta el 15 de enero

VIERNES 9

MÚSICA

Diego Gutiérrez. La Térmica Cultural de Ponferrada albergará hoy a las 20.30 horas la actuación de Diego Gutiérrez, cantares y sones de León en la voz de este compositor de folk leonés que fusiona tradición, poesía y canción de autor. Su espectáculo consiste en una equilibrada mezcla de cantares y ritmos de la tradición oral leonesa, actualizados, revisados e interpretados por él mismo, así como un conjunto de poemas musicalizados de reconocidos poetas leoneses. Estas actuaciones se enmarcan en el programa Dinamiz-ARTj que promueven el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios. Las entradas se pueden reservar a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es) o en la recepción del centro.

Humo. Concierto de rock clásico en la sala Black Bourbon de León (calle Puerta Sol, 8). A las 21.30 horas. Entrada: 7 y 5 euros. La banda está formada por Javi Herreras (guitarra y voz), Dani Trillo (guitarra y voz), Elena Iglesias (teclado), David Herreras (bajo y voz) y César Redondo (batería).

DONACIÓN DE SANGRE

Veguellina de Órbigo. Donación de sangre en el centro de salud de Veguellina de Órbigo de 16,15 a 20,45 horas.

LIBRO

«Examen de nacionalidad». El poeta salmantino Alberto Martín Pérez presenta su primer libro, Examen de nacionalidad (Cuadernos del Laberinto, 2025), acompañado del poeta leonés Juan Álvarez Iglesias, dinamizador cultural. La presentación tendrá lugar en la Librería Alejandría a las 19.00 horas.

EXPOSICIÓN

«La era de los descubrimientos». La exposición La era de los descubrimientos: Alvaro de Mendaña y la exporación del pacífico sur que estuvo expuesta en octubre y noviembre de pasado año en el Complejo Rock Suites – La Peña-Congosto (León) se traslada ahora al CA UNED Ponferrada. Hoy se inaugura la exposición a las 11.00 horas. En el CA UNED Ponferrada.

SÁBADO 10

MÚSICA

Valentino Taormina. Concierto de piano del italiano Valentino Taormina. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) inaugura el año de conciertos hoy. Entrada: 5 euros. A las 19.30 horas. Los menores de edad pasan gratis.

Pangea y Battosai. Concierto en la sala Black Bourbon (calle Puerta Sol, 8). Estilos Punk Rock y Post-Hardcore. A las 21.30 horas. Entradas: 8 y 10 euros.

TEATRO

«Edelmiro II y el dragón Gutiérrez». Edelmiro Segundo conseguirá el cargo, aunque primero tendrá que librar al país de Tri, un país pequeño, del Dragón Gutierrez. Teatro de títeres en el Teatro San Francisco. Hoy a las 18.00 horas y mañana domingo a las 12.00 horas. Entrada: 7 euros.

Bulebule. Un espectáculo sobre la presencia de la mujer en los oficios del mar, la diversidad y el TDAH (Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad). En la sala Río Selmo de Ponferrada a las 19.30 horas. Entrada con invitación.

MUSEO DE SABERO

«Una mina de queso». El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, celebra hoy a las 12.00 horas, una nueva sesión de su seminario Sabor a mina, con una propuesta que conecta el legado minero con la innovación gastronómica y el desarrollo rural a través del proyecto Una mina de queso, impulsado por la empresa Vallelongo.

TALLER

«Ciencia entre copos». En La Fábrica de Luz. Museo de la Energía vuelve la programación didáctica del museo, que presenta conceptos científicos de una manera divulgativa y entretenida, este mes bajo el título Enero helado. Este sábado 10 a las 12.00 horas, tendrá lugar la actividad Ciencia entre copos, un taller donde los asistentes podrán explorar las formas misteriosas que crea el frío. Está destinado a público familiar, aunque los menores de 6 años deberán acudir acompañados y tiene un precio de 4 euros. Esta actividad tiene aforo limitado, por lo que se requiere inscripción previa a través de la página de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía (www.lafabricadeluz.org), en el teléfono 987400800 o en la recepción del museo.

DOMINGO 11

TEATRO

Dúo Terra Sigilata. Actuación del Dúo Terra Sigilata con su concierto espectáculo Pequefolk: música tradicional para niños. Pensado para que los más pequeños descubran la riqueza de la música tradicional a través de la participación y la emoción de las historias, este espectáculo los transportará a un mundo donde la música de los abuelos cobra vida con un enfoque fresco, divertido y educativo. Estas actuaciones se enmarcan en el programa Dinamiz-ARTj que promueven el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios. Las entradas se pueden reservar a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es) o en la recepción.

MÚSICA

«Xtorsión». El grupo leonés Xtorsión celebra la publicación de su nuevo álbum El Legado con un evento especial este domingo 11 de enero, a partir de las 13.30 horas, en la sala Black Bourbon. Visionado del videoclip oficialy firma de discos y encuentro con la banda. Un mediodía para compartir música, charlar con la banda y celebrar juntos este nuevo capítulo en la trayectoria de Xtorsión. Metal, cercanía y comunidad en un evento pensado para los seguidores de siempre… y para quienes quieran descubrir su legado. Entrada gratuita.

BAILE

Papá Candela. Baile Vermuth con Papá Candela en Coherencia Ecobar a partir de las 13.00 horas. Coherencia Ecobar está detrás del Ayuntamiento de Ponferrada.

LUNES 12

DEBATES FILOSÓFICOS

«Filosofía y valores del emprendimiento empresarial». Coordinado por Miguel Ángel Castro Merino y con la participación de Tomás Castro Alonso (fundador y CEO de Proconsi), ciclo de filosofía y valores del emprendimiento empresarial. En la sala Región Leonesa del Instituto Leonés de Cultura (ILC) a las 19.00 horas. Entrada libre.

DONACIÓN DE SANGRE

Mansilla de las Mulas. Donación de sangre en el centro de salud de 16.00 a 21.00 horas.

Centro de salud de José Aguado. Punto fijo de donación de sangre en el centro de salud de José Aguado. Esta semana, la donación de sangre en el centro de salud está disponible en horario de mañana de 08.00 a 15.00 horas.

MARTES 13

CINE

«El hermanito». Ciclo de cine clásico en el Teatro San Francisco. Película dirigiga por Ted Wilde, J.A. Howe y Lewis Milestone en 1.927. Interpretada por Harold Lloyd, Jobyna Ralston, Walter James, Leo Willis, Olin Francis, Constantine Romanoff, Eddie Boland. Harold es un muchacho debilucho y algo tímido a quien su padre, el sheriff Hickory, trata como a un niño. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Astorga. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

Centro de salud de José Aguado. Punto fijo de donación de sangre en el centro de salud de José Aguado. Esta semana en horario de mañana de 08.00 a 15.00 horas.

MIÉRCOLES 14

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de las Cortes. La unidad móvil de desplaza a la Plaza de las Cortes Leonesas de 15.45 a 21.15 horas.

Centro de salud de José Aguado. Punto fijo de donación en el centro de salud de José Aguado. Esta semana en horario para donar sangre en el centro es de tarde de 15.00 a 22.00 horas.

JUEVES 15

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

Centro de salud de José Aguado. Punto fijo de donación de sangre en a segunda planta del centro de salud de José Aguado. Esta semana en horario de tarde de 15.00 a 22.00 horas.

MÚSICA

Jam Session. Todos los jueves, uno de los planes para los leoneses es asistir a las Jam Session de la sala Black Bourbon. Hoy será a las 22.00 horas. Entrada gratuita. Consumición mínima obligatoria para asistir al evento.