National Geographic queda fascinado por el hayedo mágico con cascadas de este pequeño pueblo de León

La Fervenza do Beiro es una de las muchas cascadas que salpican el recorrido por el hayedo, donde el agua acompaña al caminante como un hilo narrativo natural.Getty Images

En el Bierzo, los leoneses saben bien lo que guarda Busmayor, pero ahora ha sido National Geographic quien se ha rendido ante su hayedo encantado. El prestigioso medio internacional ha fijado su mirada en este pequeño pueblo del municipio de Barjas por lo que muchos ya consideran uno de los escenarios otoñales más mágicos de España: un bosque centenario que rebosa agua, color y palabra.

El hayedo de Busmayor: poesía que brota entre hojas y agua

En su artículo, el medio dibuja una escena que los vecinos conocen de sobra, pero que al ser descrita desde fuera toma tintes casi oníricos: «El público se agrupa en el claro del bosque. Están sentados en el suelo, a la sombra de los árboles, haciendo de la naturaleza un anfiteatro cultural, frente al monolito en el que se lee en letras rojas "Piedra de los poetas"».

Cada verano, la Piedra de los Poetas acoge el festival literario más singular del Bierzo, donde los versos se recitan entre líquenes y raíces.Getty Images/iStockphoto

El festival Versos en el Hayedo, que cada verano reúne a poetas en este rincón de los Ancares, ha sido también resaltado por National Geographic como uno de los momentos donde la naturaleza se convierte en palabra. No falta la mención al poeta Antonio Gamoneda, cuya voz «áspera y rasposa como la madera vieja» resonó junto a los helechos y manantiales con versos como: «Pero vuelve al camino / te rodean las floraciones de la soledad / los árboles salvajes, los helechos, los invisibles manantiales».

Y es que aquí los manantiales no son invisibles. El reportaje señala cómo el agua guía al caminante desde el inicio, entre hojas secas y musgo vibrante: «El agua será nuestra constante compañera», escribe.

Una ruta que los bercianos conocen y ahora el mundo admira

El sendero del hayedo de Busmayor, perfectamente integrado en el paisaje, vuelve a brillar en medios internacionales gracias a su capacidad para convertir una simple caminata en un recorrido sensorial. Según National, «el sendero se adentra por la senda do Faixeral entre cascadas, hojas que tapizan el suelo otoñal y lugares en los que parece que la poesía quiso encarnarse en la naturaleza».

El hayedo de Busmayor ofrece una ruta otoñal inolvidable, donde vecinos y visitantes se sumergen en un bosque que rebosa color, humedad y poesía.Getty Images

Destaca también la Fervenza do Beiro, que se abre paso «entre rocas cubiertas de musgo», y más adelante, la Cascada Grande, una de esas estampas que cualquier berciano identifica de inmediato como parte de su imaginario natural.

La luz filtrada, los troncos inclinados, los colores del otoño. Todo ese conjunto lo resume el artículo con una frase que Camus habría firmado: «Una segunda primavera en cada hoja».

Reconocimiento internacional a una joya leonesa

Más allá del paisaje, National Geographic subraya la atmósfera poética que envuelve a este enclave y su vinculación íntima con la palabra. «Las cascadas parecen aliteraciones».

El recorrido, de unos seis kilómetros y baja dificultad, se convierte en un viaje redondo cuando el caminante regresa al pueblo y se detiene en la Fuente Frugenteiro, desde donde se observa el valle encajonado y la serenidad de un paisaje intacto.

Y ahí está también la esencia de Busmayor: un pueblo que se mantiene fiel a sí mismo, con sus casas de piedra, tejados de pizarra y una cantina custodiada por un ciprés que marca la entrada como un faro natural.

National Geographic lo resume con precisión: «El antiguo aislamiento de estas tierras ha mantenido intacto a este bello hayedo en el que el agua, el verde de musgos y líquenes, y la humedad crean una atmósfera que en días de niebla adquiere dimensiones sublimes».

Y lo cierra, como debe hacerse con Busmayor, en voz baja y con un verso que reverbera como eco entre árboles: «Calla, exprésate con sola tu existencia, / como el bosque secreto que se dice / en la ciega madera y en el liquen / y en la profundidad y en la quietud».