Agenda León: toda la programación hasta el 22 de enero

VIERNES 16

MÚSICA

Miguel Matamoro. Miguel Matamoro (1991) es pianista y compositor. Hoy ofrece un concierto en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Brothers in Band. Arranca en el Auditorio de León la gira 2026 de Brothers in Band, un show homenaje a Dire Straits. A las 20.00 horas. Entrada de localidades: 36 euros.

Dulzaro. Dulzaro es el artista revelación de la fusión de la música tradicional castellanoleonesa. Productor, compositor y cantante vallisoletano. Formado en su ciudad natal y en la Mountview Academy of Theatre Arts de Londres en canto, producción musical y teatro. En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

DJ Laze. Pinchada en la Black Bourbon, (calle Puerta Sol, 8) de Rap, Hip Hop y Reggae. A las 23.00 horas. Entrada gratuita.

Ktulu. Ktulu actuará en León con un concierto en Espacio Vías. El evento contará también con la participación del grupo local Death Bringer, que será el encargado de abrir la jornada. Entradas: promo: 14 € (las 100 primeras unidades), anticipada 17 € y en taquilla 20 €. A las 20.30 horas.

Juan C. Martínez. Concierto de acordeón a cargo de Juan C. Martínez en el Conservatorio de Música de León. A las 19.35 horas. El programa lo forman célebres temas de música española e hispanoamericana.

Abrakabalkan. La Térmica Cultural de Ponferrada albergará hoy a las 20.30 horas la actuación de Abrakabalkan. Terránea es el título de esta experiencia audiovisual inmersiva para todos los públicos. Para asistir a las actividades en La Térmica Cultural, se pueden reservar las entradas a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es) o en la recepción del centro cultural.

LIBRO

'Zafadola. Espada de la dinastía'. Juan Pedro Aparicio presenta en el salón de actos del Ayuntamiento de León (C/ Alfonso V). El autor estará acompañado por Marta Prieto Sarro. Zafadola es la segunda entrega de Los episodios nacionales del siglo XII. La primera entrega fue El sueño del emperador que se publicó en 2024. A las 19.00 horas.

Cuentacuentos. Cuentacuentos con Emma S. Varela en la librería Pastor de León. La sesión será a las 18.00 horas. Entrada con reserva de 3 euros. Las plazas son limitadas y solo podrán entrar los niños y las niñas.

DONACIÓN DE SANGRE

Ponferrada. Donación de sangre en la Plaza Fernández Miranda de Ponferrada. De 08.45 a 14.15 horas.

Trobajo del Camino. Donación de sangre en el centro de salud de Trobajo de Camino de 16.00 a 20.30 horas. El punto fijo de donación está en la segunda planta del centro de salud José Aguado.

CINE

'Camino Negro'. Dirigida por Luisje Moyano, ofrece una mirada cinematográfica de las cuencas mineras leonesas. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede continúa con su ciclo de cine minero, con la proyección hoy a las 18.00 horas, de la película Camino negro, una obra rodada en las cuencas mineras de El Bierzo y Laciana. La película, que adapta a la gran pantalla cinematográfica el libro homónimo de la escritora berciana María Luisa Picado, cuenta con numerosos extras seleccionados por el director del film en varios castings celebrados en El Bierzo y Laciana.

SÁBADO 17

MÚSICA

Anja Ridešic. Nacida en 2002, es una pianista de Trebinje, Bosnia y Herzegovina. Concierto hoy en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Teenage Fever y Novigrado. Teenage Fever es una banda de pop punk originaria de León que canaliza la energía desenfrenada de los años 2000 con un enfoque fresco y actual. Actuación en la Black Bourbon, (calle Puerta Sol, 8) a las 21.30 horas. Entrada: 8 y 10 euros.

TEATRO

«Lo nunca visto». La Rue Teatro regresa con Lo nunca visto al Teatro El Albéitar de León. Hoy a las 20.30 horas. Un texto del también actor y director José Troncoso, protagonizado por Lola Vera, Natalia Hernández y Ángeles Arias, dirigido por Javier Bermejo. Entradas (10€) en la taquilla del teatro 15 minutos antes del comienzo con el 50% de descuento para la comunidad universitaria.

'Mientras el meteorito llega'. Dirigida Ana Barcia e interpretada por Raquel Mirón. En la sala Río Selmo de Ponferrada. Dos mujeres están juntas en un espacio indeterminado. Quizá llegue pronto el meteorito, quizá pasó hace ya un tiempo o tal vez aún tarde siglos en llegar. A las 20.00 horas. Entrada: 10 euros.

SAN ANTÓN

Coplas. La Asociación San Francisco el Real Extramuros organiza la tradicional actividad de San Antón a las 20.00 horas en la acera de Botines —a pie del edificio de Gaudí, en este su año— . Habrá hoguera en la que Manu Ferrero echará los refranes del Santo, para continuar con quien este año nos ofrece el regalo de sus «Coplas a San Antón», la periodista del Diario de León Ana Gaitero Alonso. Todo estará acompañado de la música y bailes del Colectivo Xeitu, animándonos hacia al sorteo del «gochín» y los productos donados por establecimientos colaboradores, recogidos por la ciudad en la mañana previa, a son de dulzaina y tamboril, y no faltando los panes, cotinos, y ferbudo que degustar entre el público asistente.

EXPOSICIÓN

Eduardo Arroyo. Clausura de la exposición de Eduardo Arroyo en la sala de arte Ármaga hoy a las 12.30 horas. La clausura contará con un concierto de violoncello a cargo de Violeta Ordóñez, presentado por Luis P. Carnicero con su texto Poética entramada.

TALLER

'Enero helado'. La programación arranca este fin de semana en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada con un nuevo taller de la serie didáctica de este mes «Enero helado». Este sábado a las 12.00 horas, tendrá lugar la actividad Hielolimpiadas, un taller donde los asistentes podrán explorar de manera divertida diferentes conceptos científicos relacionados con el frío. Está destinado a público familiar, aunque los menores de 6 años deberán acudir acompañados y tiene un precio de 4 euros.

Taller de hielo.Dl

DOMINGO 18

MÚSICA

Alicja Czarneckat. Concierto de piano de la polaca Alicja Czarnecka en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

TEATRO

«Mientras el meteorito llega». Con Ana Barcia (texto, dirección e interpretación). Bailarina y licenciada en arte dramático en la escuela de Cristina Rota, máster en práctica escénica y cultura audiovisual (UCM). Dos mujeres están juntas en un espacio indeterminado.Mientras ocupan el espacio se preguntan quién y cómo se contará su historia cuando acabe. En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 19.30 horas. Entrada: 10 euros.

'Comenoites'. A las 12.00 horas, en la Térmica Cultural de Ponferrada, será el turno del público infantil de la mano de Os Náufragos Teatro con su obra Comenoites. A través de esta bonita historia, los más pequeños descubrirán el secreto de por qué existen el día y la noche, todo ello narrado en voz de un simpático duende llamado Comenoites. Para asistir a las actividades en La Térmica Cultural, se pueden reservar las entradas a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es) o en la recepción del centro cultural.

SAN ANTÓN

Bendición de los animales. En la Parroquia de San Marcelo, la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio, antes del inicio de la misa de la una de la tarde, dará las vueltas a la iglesia con la imagen del Santo y, tras la misa, participará en la bendición de mascotas en la que cooperan las Protectoras de Animales y Plantas, acompañados de nuevo por los Refranes tradicionales y el Canto del Ramo.

TALLER

Astronomía. En la Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada a las 12.00 horas tendrá lugar un taller de astronomía dirigido a público infantil, en colaboración con la Asociación Astronómica del Bierzo y centrado en los eclipses. Esta actividad es gratuita. Las actividades en el museo tienen aforo limitado, por lo que se requiere inscripción previa a través de la página de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía (www.lafabricadeluz.org), en el teléfono 987 400 800 o en la recepción del museo.

LUNES 19

DONACIÓN DE SANGRE

Fabero. Donación de sangre en el centro de salud de 16.15 a 20.45 horas en el centro de salud. El punto fijo de nación en Ponferrada está en la planta baja del Centro de Salud Cuatrovientos.

Hospital de León. Donación de sangre en el vestíbulo del salón de actos del Hospital de León de 08.45 a 14.15 horas. El punto fijo de donación está en el centro de salud de José Aguado.

MARTES 20

«El sentido del Cristianismo». El catedrático Rafael Domingo Oslé presentará en León su libro El sentido del cristianismo, un ensayo sobre la espiritualidad y trascendencia ante la crisis de valores de Occidente. A las 19.00 horas en la Biblioteca Pública de la Junta de Castilla y León (Santa Nonia, 5).

DONACIÓN DE SANGRE

Guardia Civil. El autobús de la Hermandad de Donantes de Sangre se desplaza al cuartel de la Guardia Civil de León situado en la Avenida Fernández Ladreda de 08.45 a 14.15 horas.

MIÉRCOLES 21

MÚSICA

Quartet Vivanco. Actuación del conservatorio Cristóbal Halffter a las 19.30 horas. Temporada Juventudes Musicales. El Quartet Vivancos nació en 2019 en la Escola Superior de Música de Catalunya bajo la tutela del Cuarteto Casals, debutando en el Festival Grec. Hoy ofrecen un concierto a las 19.30 horas. Entrada libre.

JUEVES 22

BAILE

Domingos de Swing. Baile Swing, Lindy Hop en la sala Black Bourbon a partir de las 18.00 horas. Entrada libre con consumición mínima obligatoria.

Jam Sesion. Desde 2017 cada jueves uno de los planes son las Jam Session de la sala Black Bourbon. A partir de las 22.00 horas. Entrada libre con consumición obligatoria.

DONACIÓN DE SANGRE

CFP. María Ausiliadora. El autobús de donación de sangre se desplaza de 08.45 a 14.15 horas a la calle San Juan Bosco.