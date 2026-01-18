La Guía Repsol rescata esta ruta de senderismo de León que humilla a las Highlands escocesas de Outlander

El paisaje se vuelve abrupto y espectacular en las cotas altas del Camín, donde la vegetación oculta en parte el antiguo trazado romano.Guía Repsol

En el silencio montañoso que une León con Asturias, donde apenas resuenan los cencerros de vacas o el zumbido del viento entre los hayedos, sobrevive una de las rutas más antiguas (y olvidadas) de la península ibérica. Se trata del Camín Real de la Mesa, una calzada histórica que, durante siglos, conectó la Meseta con el norte atlántico a través de un paso alto y seguro. Hoy, tras décadas en el margen del turismo convencional, la Guía Repsol lo redescubre como una joya salvaje, cargada de historia y con un poder visual que, según su reportaje, rivaliza (y supera) al de las míticas Highlands escocesas: «Las Tierras Altas escocesas no son tan altas ni los escenarios de Outlander tan espectaculares».

El Camín Real de la Mesa: historia, paisaje y soledad sin filtros

Este recorrido de 56 kilómetros, entre Torrestío y Grado, discurre por un trazado ancestral que los astures marcaron a pie de cresta para escapar de los valles estrechos y las emboscadas. «El Camino Real de la Mesa fue una vía de invasión y una vía de huida. Los romanos aprovecharon antiguas sendas trazadas por los astures», explica uno de los testimonios del reportaje, Enrique Lanceros, propietario del complejo turístico Dolia Rural. Según subraya la Guía Repsol, este sendero elevado fue también la vía elegida por los musulmanes en el siglo VIII para saquear tierras astures, y el lugar donde el ejército de Alfonso II el Casto les derrotó durante la Reconquista.

Pero no todo es historia. Lo que hace verdaderamente singular al Camín Real de la Mesa es su capacidad de conservar intacto un entorno que parece sacado de otro tiempo. «Solitario y desconocido, primigenio y salvaje, a merced de esta naturaleza montaraz implacable», escribe el periodista Javier Martínez Mansilla en el artículo. A lo largo del camino se suceden prados alpinos, bosques autóctonos, lagos glaciares, templos prerrománicos como el de Santo Adriano de Tuñón, casonas de piedra y restos de calzada romana que aún se perciben bajo el musgo.

El atardecer tiñe de azul y verde las montañas del occidente asturiano: caminar por este cordal es también un ejercicio de contemplación.Guía Repsol

Desde el Puerto de la Mesa, a 1.780 metros de altitud, hasta el valle del Nalón, el recorrido atraviesa algunos de los paisajes más espectaculares de la cordillera Cantábrica: los parques naturales de Somiedo, Las Ubiñas-La Mesa y el paisaje protegido del Pico Caldoveiro son parte del itinerario. En días claros, desde los collados altos pueden verse los Picos de Europa, el Aramo, el Gamoniteiro o la sierra del Sueve.

En otoño, la ruta alcanza su punto álgido. La niebla cubre el camino como una tela antigua, el aire se vuelve más frío y los colores del bosque explotan en ocres, rojos y dorados. No es raro avistar ciervos, zorros, jabalíes o gavilanes. «Son las estrellas del lugar y además muy fáciles de ver», apunta Lanceros.

Eso sí: no es una ruta para principiantes. «No de alpinismo, pero sí de montaña», advierte la guía. No hay albergues, ni apenas servicios. Quien la recorra deberá contar con vehículo de apoyo o estar dispuesto a dormir a la intemperie, especialmente si pretende hacerla de una sola tirada. Ese aislamiento, sin embargo, es también su gran virtud: «El principal problema del recorrido es también su principal virtud: la soledad».

La luz se abre paso entre las nubes sobre los valles asturianos, en uno de los tramos más impresionantes de la ruta.Guía Repsol

En su conjunto, el reportaje no solo rescata un sendero: reivindica una forma de caminar que es también una forma de mirar, más lenta, más atenta y más consciente. El Camín Real de la Mesa no es un simple trekking; es un viaje físico y emocional por la médula de la historia peninsular, donde la naturaleza no es fondo, sino protagonista.

Una ruta solitaria y sobrecogedora: el Camín Real de la Mesa atraviesa paisajes que parecen sacados de una novela épica.Guía Repsol

Como recuerda el propio texto, «quien se atreva a recorrerla en otoño encontrará la esencia de esta ruta perdida, jalonada por la historia y abrazada por un entorno virgen». Y entonces, tal vez, descubra que no hace falta volar a Escocia para vivir una épica de verdad.