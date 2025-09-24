La ruta entre montañas a dos horas de León que se ha hecho viral en TikTok… y que casi nadie está recorriendo

El vídeo viral de Ilusión Viajera muestra algunos de los puntos más impresionantes del recorrido entre Caín y Poncebos, como túneles excavados en roca, pasarelas colgantes y el icónico cauce del río Cares@ilusionviajera

La Ruta del Cares ha sido siempre un emblema del senderismo en el norte peninsular, pero el estallido en redes sociales (especialmente en TikTok, donde vídeos con vistas vertiginosas han acumulado millones de visualizaciones) la ha catapultado a otro nivel de notoriedad. Este sendero, considerado uno de los más espectaculares de España, conecta el pequeño núcleo leonés de Caín con el asturiano Poncebos, atravesando un desfiladero sobrecogedor en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Aunque tradicionalmente puede iniciarse desde cualquiera de los dos extremos, la entrada asturiana permanece cerrada por motivos de seguridad, lo que sitúa a la provincia de León como único acceso habilitado en estos momentos.

Este contexto ha servido para reforzar el papel de León como punto de partida ideal para recorrer esta joya natural que, durante más de una década, ha sido descrita como la "Garganta Divina" y que hoy vuelve a escena con un nuevo público: jóvenes, creadores de contenido y turistas digitales que descubren el camino por los vídeos virales en redes.

La viralidad de TikTok dispara la atención sobre la Ruta del Cares

Recorrer la Ruta del Cares no es solo caminar entre montañas, es internarse en un desfiladero que parece esculpido a mano, con túneles perforados en la roca, pasarelas colgantes y un cauce turquesa que acompaña en todo momento al senderista. Desde Caín, el tramo leonés se abre con fuerza y gana en protagonismo en estos días en que los accesos asturianos permanecen restringidos. La distancia habitual entre Caín y Poncebos es de 11 kilómetros, ida por el mismo camino, en una jornada que exige preparación física, calzado adecuado y respeto por el entorno.

En TikTok, la cuenta 'Ilusión Viajera' fue una de las primeras en viralizar la experiencia visual de este recorrido. En abril de 2022, publicaron un vídeo que describía la Ruta del Cares como "una de las rutas más bonitas de España" , acumulando más de 33.000 visualizaciones, 6.400 likes y cientos de comentarios. La publicación combinaba imágenes de los tramos más espectaculares con recomendaciones básicas sobre dificultad, duración y accesos desde Caín (León) o Poncebos (Asturias), y animaba a los usuarios a guardarla para futuros viajes. A partir de ahí, el interés se multiplicó.

Sin embargo, no todo lo que circula en redes refleja la complejidad del terreno. En septiembre, una mujer de 29 años falleció tras caer desde una altura de 50 metros al ser golpeada por una piedra desprendida, en un suceso que estremeció a toda la comunidad montañera, como recogió este diario en Muere la mujer de 29 años que cayó 50 metros en la Ruta del Cares. Este tipo de tragedias recuerda que la belleza de la ruta va acompañada de riesgos reales y de la necesidad de transitarla con máxima precaución.

Lo que sí está claro es que el fenómeno TikTok ha devuelto al Cares al primer plano, aunque en la práctica esto se traduce en una responsabilidad mayor para quienes la promocionan y quienes la recorren. Las administraciones trabajan ya en nuevos protocolos de seguridad, medidas de seguridad y mejoras en señalización, mientras algunos guías ya plantean el uso de casco en ciertos tramos. A esto se suma una reapertura parcial que solo afecta a la vertiente leonesa hasta la pasarela de los Martínez (con la asturiana aún cerrada por riesgo de desprendimientos tras los incendios), lo que ha provocado una caída drástica de visitantes y un fuerte impacto económico para negocios de ambos lados del desfiladero.

La Ruta del Cares sigue siendo una de las joyas naturales más impresionantes del norte peninsular. Hoy, más que nunca, recorrerla bien informado y con respeto es la mejor forma de conservar su magia intacta.