El pequeño pueblo leonés de la abuela de Ana de Armas que pocos conocen

Ana de Armas, con raíces familiares en Castilla y León, en una de sus apariciones más aclamadas en la alfombra roja.

No necesitas viajar a Hollywood para encontrar el origen humilde y casi mítico de una de las actrices más reconocidas de nuestro tiempo. En el Bierzo leonés puedes encontrar a los antepasados de Ana de Armas.

Valverde (parte del municipio de Balboa, en la provincia de León) es una localidad tan pequeña que apenas supera los 20 habitantes hoy en día. A más de 1.000 metros de altitud, en pleno noroeste leonés, este núcleo ha sido testigo de la emigración masiva que vació muchas aldeas rurales de España en las últimas décadas.

El valle de Balboa (cruzado por el río del mismo nombre) abraza al pueblo con colinas, bosques y rutas que seducen a quien ama la calma y los paisajes que parecen pintados a mano.

Aquí empezó todo: los ancestros de una estrella

La mayoría conoce a Ana de Armas por su trayectoria cinematográfica, sus papeles en Hollywood y su presencia en alfombras rojas internacionales. Pero pocos saben que sus raíces familiares tienen honda conexión con esta tierra leonesa. De hecho, Valverde de Balboa es el origen ancestral de la familia de su abuela de Ana de Armas, un vínculo que convierte a este rincón casi desconocido en un punto significativo dentro del mapa personal de la actriz.

Cultura, arquitectura y un paisaje que enamora

El territorio de Balboa (del que Valverde forma parte) tiene un trasfondo histórico que se remonta a siglos y fue clave en el desarrollo de los valles bercianos. El propio municipio de Balboa aparece en documentos que datan de la Edad Media, reflejando su integración en el antaño Reino de León y su evolución hasta hoy.

Cerca, aún pueden verse restos de fortificaciones, construcciones rurales tradicionales y esa arquitectura singular de las pallozas, viviendas circulares con tejados de paja que te transportan a épocas prerromanas.

Pero Valverde de Balboa no es solo belleza natural, el entorno forma parte de un municipio que alberga joyas ocultas como el Castillo de Balboa, la Iglesia de Santa Marina o la Casa de las Gentes, un museo etnográfico que conserva la memoria viva de sus habitantes. Sorprende encontrar tanta riqueza cultural en un valle que muchos ni siquiera saben ubicar en el mapa.

Y aunque la despoblación marcó el destino de muchos pueblos bercianos, el municipio de Balboa resiste con una energía insólita. Aquí se celebran festivales que combinan raíces y modernidad: desde el ancestral Magosto Celta, donde se honra la castaña con fuego y música, hasta el sorprendente Reggaeboa, un festival de reggae en plena montaña que atrae a visitantes de toda España. La Noche de San Juan y el Repica Balboa (antes Vibra Balboa) completan su calendario festivo.

Hay un último detalle que convierte a Valverde de Balboa en un caso singular dentro de Castilla y León: aquí, además del castellano, se habla gallego. Este valle es una de las pocas zonas de León donde la lengua gallega sigue viva, transmitida de generación en generación como parte del alma colectiva de su gente.