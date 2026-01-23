Fresno, la joya de la Vega del Esla, un lugar para arraigarse

Pedro, uno de los horticultores de Fresno de la Vega, con unos hermosos ejemplares de pimiento morrón.ramiro

La joya de la Vega del Esla se ha esculpido durante milenios en su paisaje y con su paisanaje. Un yacimiento del Cuaternario atestigua la larga historia de este poblamiento leonés que durante dos mil años ha crecido con la riqueza del agua y las buenas artes de la huerta.

Los romanos plantaron villas y la cultura mozárabe, la semilla de una horticultura floreciente gracias a un complejo de sistema de acequias y regueros que ha fertilizado la tierra durante siglos.

Fresno de la Vega sobrevive a los desafíos del siglo XXI con una receta esperanzadora. El desarrollo a partir de la tradición y la adaptación a los nuevos tiempos con esfuerzo y una estrategia municipal basada en la riqueza natural, patrimonial, cultural y deportiva y una oferta de servicios atractiva para el arraigo de nuevos pobladores.

El campanario de la iglesia de San Miguel Arcángel y el pendón de Fresno de la Vega.DL

«Alforjas grandes y burro rabón, de Fresno son», dice el refrán. Y el pueblo hace honor a ello. El municipio ha aumentado su población casi un diez por ciento en los últimos dos años y medio y ha cerrado 2025 con un censo de 495 habitantes sobre 462 en 2023. No dar un paso atrás y seguir cosechando nuevos vecinos es el objetivo de los proyectos que impulsa el alcalde, el popular Alfonso Melón.

El Centro de Formación Activa de las Artes de la Huerta es el proyecto estrella para unir la larga tradición de la producción hortelana al futuro y transmitir el conocimiento atesorado por hortelanos y hortelanas durante siglos.

La cuna del pimiento morrón, amparado por una IGP, se beneficia este año del impulso del reconocimiento de Interés Turístico Regional otorgado por la Junta de Castilla y León, que reportará más beneficios a los productores y más renombre a este gran escaparate del pueblo y de su huerta.

Las piscinas son uno de los atractivos familiares del verano.DL

Tres conserveras reflejan el talante emprendedor que ha sabido sacar valor añadido a un producto local sano y saludable y ha saltado de la venta en las plazas a los lineales de supermercados y tiendas gourmet.

La huerta es fuente de empleo, como también la residencia de mayores que, además de contar con plazas para residentes fijos y temporales, ofrece servicio de comida a domicilio para facilitar la autonomía de las personas mayores.

Fresno de la Vega es la mejor huerta y mucho más que huerta; es un lugar para arraigarse y plantar una nueva vida

Fresno de la Vega cuenta con una oferta educativa completa de 0 a 12 años, después del éxito de la guardería municipal y el aumento de aulas en las escuelas centenarias. El abanico de servicios se mejorará pronto con la apertura de un supermercado.

«Apostamos por las familias y por los jóvenes para ello necesitamos viviendas», señala el alcalde. Viviendas sociales y de libre construcción están en el punto de mira de la estrategia municipal para el arraigo de más habitantes. «Es un sinsentido que los pueblos se despueblen con viviendas vacías, pero no disponibles», matiza. El atractivo de este pueblo como segunda residencia se refleja en las 21 viviendas que se han vendido y restaurado en los dos últimos años y medio.

La repostería tradicional de Fresno de la Vega, con sus ciegas y vaivenes del Corpus.DL

La salida a los mercados para vender los productos ha marcado el carácter abierto y emprendedor de Fresno de la Vega que cuenta también con un nutrido tejido asociativo que dan vida a tradiciones como la pimentada de la feria o el toque de campanas de tente nube, que es uno de los pocos que lo conserva en la noche del 31 de enero al 1 de febrero.

La iglesia de San Miguel Arcángel cuenta con un artesonado mudéjar y un retablo del siglo XVIII de la prestigiosa escuela de Simón Gavilanes, que trabajó en León y otras ciudades.

La horticultura fresnerina también destaca por los ajos; no en vano, en la Edad Media fue Fresno de los Ajos.DL

El molino Calleja, los fornillos u hornos y las casetas de las tierras donde los labradores guardan los aperos de labranza y los palomares testigos de la arquitectura tradicional del barro o las casas de labranza con sus patios destacan en su riqueza etnográfica. El conjunto de bodegas que produjeron gran cantidad de vino Prieto Picudo se integran en un paisaje amable y acogedor.

La bondad de sus manantiales y los vientos que vienen de los Oteros hacen de Fresno de la Vega un lugar saludable, de agradables y variados paisajes. Un patrimonio natural variado a caballo entre la la vega, los Janos y Oteros, los huertas tradicionales, las explotaciones hortelanas y agrícolas.

Equipo de fútbol andando, masculino y femenino, el primero de Castilla y León.DL

La gastronomía tiene en la tradición repostera de Pascua y sus rosquillas ciegas y vaivenes del Corpus su muestra más dulce. A Fresno de la Vega le Dan fama por el mundo, como el aventurero Jesús Calleja, el presentador de TVE Juan Pablo Carpintero y el mayor estudioso de la trashumancia, Manuel Rodríguez Pascual.

El atractivo de Fresno como segunda residencia se refleja en las 21 viviendas que se han vendido y restaurado en los dos últimos años y medio. Las piscinas de verano atraen a familias por su ambiente acogedor y cuentan con polideportivo, canchas de pádel y un gimnasio al aire libre. Los equipos de fútbol andando masculino y femenino son un referente en esta modalidad deportiva que toma auge.

Conserva algún rebaño de ovejas de su legendario pasado pastoril y la calidad de su maíz y remolacha es indiscutible gracias a los buenos labradores.

Fresno de la Vega es la mejor huerta y mucho más que huerta. Un lugar para arraigarse en el siglo XXI y plantar nueva vida.