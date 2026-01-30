Agenda de León: toda la programación hasta el 6 de febrero

VIERNES 30

LIBRO

«Amigos de anzuelos, agua y ramaje». Presentación en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura de la última obra de Eduardo García Carmon titulada Amigos de anzuelos, agua y ramaje. Se trata de un amplio repaso biográfico y memorístico (casi diccionario) sobre las decenas de los grandes pescadores de agua dulce que ha dado esta tierra y otras próximas y con los que el autor ha coincidido en tantos lances. A las 20.00 horas.

«Entre espigas de centeno». Presentación en Ponferrada del libro Entre espigas de centeno de María Ordoñez a las 19.00 horas en la sala Sonia Pacios de la Casa de la Cultura. El acto contará con la actuación de Arrancadeira.

MÚSICA

Luca Monachino. Concierto de piano del italiano Luca Monachino en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

.Izeta y The Leper Colony. Izeta es una banda de pop alternativo procedente de Granada, ganadora del concurso Bandas Emergentes 2024. Su nuevo álbum, Todos los días, combina pop alternativo con toques nu-disco y un funk relajado. The Leper Colony es el nombre del proyecto iniciado por Ricardo Álvarez en los años 80 bajo formaciones como John o LaLa Heaven. Su música se mueve dentro del rock alternativo. Conciertos en la sala Black Bourbon a las 21.30 horas. Entrada: 8 y 10 euros.

Ángel Stanichy. Stanichy presenta Por la hierba su álbum más introspectivo. Es su cuarto trabajo con un Stanich taciturno y poe´tico. Actuación en Espacio Vías. El concierto comienza a las 21.30 horas. La entrada anticipada cuesta 24 euros y en taquilla 28.

DONACIÓN DE SANGRE

Santa Marina del Rey. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas.

CINE

'Eloy de la Iglesia, adicto al cine». Gaizka Urresti estará hoy en Astorga para presentar Eloy de la Iglesia, adicto al cine en el cine Velasco en colaboración con el Cine Club «Luz de Cine». La película esta nominada al Goya 2026 a la Mejor Película Documental. El director vasco participará en la presentación y el coloquio sobre la obra galardonada con el Premio a Mejor Documental Vasco en Zinemastea, la Semana del Cine Documental Vasco de Vitoria-Gasteiz. La proyección comienza a las 20.30 horas pero la sala abrirá media hora antes (a las 20 horas) para la compra de entradas, al precio habitual de 6 euros, para los no socios o socias. Las entradas ya se pueden adquirir en la web cinevelasco.es.

TEATRO

«Los yugoslavos». El Auditorio Ciudad de León abre la nueva temporada de 2026 con una obra de Juan Mayorga sobre la tristeza, el amor y el poder de las palabras. Los yugoslavos sube al escenario leonés con los actores Javier Gutiérrez, Natalia Hernández, Luis Bermejo, y Alba a las 20.30 horas, con Producciones Off y Teatro de La Abadía. El equipo artístico se completa con Jaume Manresa en la composición musical, Elisa Sanz en diseño de vestuario y escenografía y Juan Cornejo en iluminación. El precio de la entrada es de 20 euros.

SÁBADO 31

EXPOSICIÓN

'Félix de la Concha. Coreografías de la atención'. Visitas dialogadas a la exposición Félix de la Concha. Coreografías de la atención» en la Térmica Cultural de Ponferrada. Esta actividad forma parte del programa público vinculado a la muestra en la que, a través de un recorrido comentado, el visitante podrá acercarse a la obra de este relevante artista del arte contemporáneo. En esta ocasión acompañarán la visita Inés Obregón y Julio César Nora, técnicos del área de Museos, Patrimonio y Cultura de la Fundación de la Energía (Ciuden). La entrada es gratuita y, debido al aforo limitado, requiere reserva previa a través de la web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es)isita guiada a la exposición. A las 13.00 horas.

'Que treinta años no es nada'. El Trío Bohemia ofrece un concierto especial que invita a recorrer su historia artística en un viaje sonoro por los boleros, zambas, valses y canciones que han marcado su camino. Interpretado por Alberto González (primera voz y guitarra), Fernando San Miguel (segunda voz y requinto), Jorge Vega (tercera voz y guitarra), Adao Pires (contrabajo) y Jose María Beltrán (percusión). En el Teatro Bergidum a las 20.00 horas. Entrada: 12,50 euros.

Orgánico versus geométrico. A las 19.00 horas, en Espacio Factor de San Feliz de Torío tendrá lugar la inauguración de la exposición Orgánico versus geométrico de los escultores José Luis Casas y Carlos Rodríguez.

MÚSICA

Crudo. Crudo es una banda asturiana formada en octubre de 2008 y afincada en Avilés. Su propuesta es rock contundente y enérgico, sin artificios ni edulcorantes: válvula, sudor y volumen, bebiendo directamente de los clásicos del rock de los 70, 80 y 90. Victor Vivar (guitarra y voz), Luis Melero (bajo y voz), Abraham Díaz (guitarra y coros) y Adrián Simón Petu (batería). Actúan hoy en la sala Black Bourbon a las 22.00 horas. Entrada: 10 y 12 euros.

Contra el cáncer. La Escuela de Música Ciudad de Ponferrada organiza un concierto con motivo de la celebración del Dia Mundial contra el Cáncer. A las 12.00 hora en el exterior de las instalaciones de la Escuela de Música (Calle Ángel Barja, 17 –Ponferrada).

'Polvo serán, más polvo enamorado'. Una comedia burlesca del repertorio de Quevedo. Una selección de su teatro breve, letrillas, bailes y sonetos, para ofrecer el sentir de su sardónica visión sobre la fragilidad de la vida. Intepretada por Francesc Albiol, Mayte Bona, Francisco Negro, Santiago Nogués y Felipe Santiago.

Dramatización y dirección: Francisco Negro. A las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

TEATRO

'Luna'. Teatro de títeres en el Teatro San Francisco. Luna quiere que sepamos cómo alcanzó sus sueños, cómo llegó a ser la mujer que es hoy en día. Con la compañía Luz y Gas fundada en 2020 por Mayra Fernández, actriz y dramaturga. Hoy a las 18.00 horas y mañana a las 12.00 horas. Entrada: 7 euros.

'Las de Caín'. El Auditorio Ciudad de León acogerá hoy uy mañana dos pases de la zarzuela Las de Caín, un espectáculo con un fin benéfico en favor de Amnistía Internacional y Manos Unidas, que se llevará a cabo los días 31 de enero y 1 de febrero, en ambos casos a las 19.00 horas, y con las entradas a un precio de diez euros.

'Bocamina'. 'Bocamina' es una pieza escénica que gira en torno al mundo de la minería, desde la perspectiva de su sociología. Relatos, músicas, poemas, testimonios reales, leyendas… De Víctor M. Diéz y Rodrigo Martínez. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

DOMINGO 1

MÚSICA

Flauta y piano. Música de Cámara: Aria Tris Concert. Con las flautas de Serine Khoudirate, Davide Di Milo, y la pianista rumana Alice Balan. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrad: 5 euros.

LUNES 2

DONACIÓN DE SANGRE

Trobajo del Camino. Donación de sangre en el centro de salud de 16.45 a 21.15 horas.

LIBRO

'Inmunidad en forma: conoce y entrena tus defensas'. La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la ULE, en sus Jornadas de Divulgación Científica, presenta el libro «Inmunidad en forma: conoce y entrena tus defensas» de Alfredo Corell. En la Sala de Exposiciones Ateneo Cultural El Albéitar a las 19.30 horas.

MARTES 3

CINE

«La taberna fantástica». Rafael Álvarez El Brujo fue el primer actor que en octubre de 1996 se subió al escenario del Bergidum tras su rehabilitación.En el treinta aniversario de su reapertura, el Bergidum acoge a este veterano actor con una de sus producciones históricas y uno de sus últimos trabajos. Además se proyectará en la Sala Río Selmo la grabación de La taberna fantástica conservada en el Centro de Documentación Teatral, con entrada libre que contará con la presencia de El Brujo. Estrenada en 1985, fue dirigida por Gerardo Malla y protagonizada por Rafael Álvarez. En la sala Río Selmo de Ponferrada a las 19.30 horas. Entrada libre.

'Fausto'. Dirigida por F.W. Murnau en 1926. Interpretada por Emil Jannings, Gösta Ekman, Camilla Horn, William Dieterle, Yvette Guilbert, Frida Richard. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

La Milla del Río. La unidad móvil se desplaza de 16.00 a 21.00 horas para facilitar la donación de sangre.

LIBRO

'Lo que el cuerpo nos cuenta'. La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la ULE, en sus Jornadas de Divulgación Científica, presenta el libro de Marga Sánchez. En a sala de exposiciones Ateneo Cultural El Albéitar de la Universidad de León. A las 18.00 horas.

MIÉRCOLES 4

TEATRO

'Lazarillo de Tormes'. Adaptada a la escena por Fernando Fernán Gómez, este Lazarillo se estrenó en 1991 y El Brujo. Hoy y mañana vuelve al Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 15 euros. Entrada para las dos sesiones: 24 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Calle Ramón y Cajal. Donación de sangre en la unidad móvil de 15.45 a 21.15 horas en la calle Ramón y Cajal, 23. Esquina Calle La Torre.

JUEVES 5

MÚSICA

Jam Session. Desde 2017, cada jueves, uno de los planes en la ciudad de León son las Jam Session de la sala Black Bourbon. A las 21.00 horas. Entrada gratuita.

Hibernation. Northwest es un dúo de pop experimental. Hoy actúan en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Santa María del Páramo. Donación de sangre en el centro de salud de 16.15 a 20.45 horas.