A caballo de dos ruedas

Carmen Tapia

Para vivir una aventura de asfalto entre valles y cascadas no hace falta viajar a Argentina o Australia. Anselmo Tascón, motero solidario y por afición, ha dejado la huella de su BMW F700 GS de 800 cc por toda la provincia. Lo que más valoran los moteros es hacer kilómetros y parar en entornos naturales para hacer fotos y vídeos espectaculares. Esta ruta de algo más de 5 horas discurre por embalses, ríos, pinos, cascadas, monumentos y miradores en un recorrido accesible es una de tantas excepcionales recorridos en las que se puede disfrutar de valles, ríos, cascadas, monumentos, ermitas y gastronomía en solitario o en buena compañía.

La ruta parte de León hacia el embalse de Luna (CL-623 y CL-626), aproximadamente 45 kms, y unos 50 minutos sin paradas pasando por la ermita de Camposagrado y parando a hacer fotos en los miradores del embalse. A medio embalse hay que tomar el cruce hacia Aralla (LE-473) con un puerto para disfrutar de un paisaje espectacular sobre todo en la bajada el valle del río Casares de frente. Hasta Geras son 25 kms de recorrido y media hora desde el embalse de Luna.

Al llegar a la N-630 hay que girar a derecha dirección a Pola de Gordón y bajar bordeando el río Bernesga hasta la Robla para tomar el cruce hacia La Vecilla (CL-626), cruzando los valles del río Torío y Curueño. «Aquí se puede parar a visitar las múltiples iglesias e incluso la antigua cárcel en La Vecilla donde podemos parar a tomar un café para retomar fuerzas», aconseja Aselmo Tascón. De aquí (LE-331) hasta a Boñar, donde se puede visitar el maragato en la torre y «al pobre negrillón», con la escultura que rinde homenaje a un árbol del siglo XVI que murió y actualmente se encuentra petrificado.

Recuperadas las fuerzas y otra vez sobre la moto hay que subir por la carretera contigua al río Porma hasta el embalse «volverá a hacer las delicias de cualquier motero con las curvas que tiene y el buen asfalto» para pasar por Puebla de Lillo «donde podremos parar a ver el Torreón antes de continuar hacia Asturias y tomar el desvío hacia Cofiñal (LE-333) donde llegaremos en 1 hora y cuarto y con aproximadamente 80 kms preciosos desde Geras de Gordón».

Desde Cofiñal es obligada una parada a las cascadas de los Forfogones, «un paraje muy bonito pero que no tiene muy buena accesibilidad, continuamos pasando por el pinar de Lillo y así subiendo entre pinos, vacas y curvas y un asfalto recién arreglado, llegamos al puerto de las Señales donde siempre merece la pena hacer una parada para realizar alguna que otra foto de todo el valle del río Riosol y un poco más abajo, pasamos la cota del puerto de Tarna (CL-635) y en la Uña nos juntamos con el Esla. Con la moto parada para descansar, en este punto de trayecto se puede visitar la Cueva de los Burros y el túmulo funerario del calcolítico. «Pasando Burón hay que hacerse la foto en el banco más grande de León».

Un poco más adelante se accede al pantano de Riaño donde para reducir el tiempo de viaje se puede girar a la derecha (N-625) para llegar al pantano de Riaño, los fiordos leoneses. «Podemos detenernos a comer y disfrutar de la gastronomía de la montaña leonesa». Recuperadas las fuerzas, el motorista toma la N-621 hacia hacia Boca de Huérgano «donde podemos subirnos al columpio de Riaño». Hay que coger el desvío hacia Besande (LE-215) y en unos kilómetros está el desvío a la derecha hacia el puerto del Pando (LE-234). «Pasando el puerto podemos visitar la ermita de la Virgen del Pando, llegando a Prioro en 25 minutos y 20 kms desde Boca de Huérgano. Al llegar a Prioro podemos visitar los hórreos de la villa».

En Puente Almuhey hay visitar la ermita de Nuestra Señora de las Angustias. «Si tenemos un poco de tiempo nos acercamos hasta el santuario de la Virgen de la Velilla. A continuación bajamos por la carretera LE-232 pasando por Almanza y LE-231 llegando a Sahechores donde tomaremos el desvío hacia la izquierda N-625 dirección a León donde llegaremos tomando la N-601 en aproximadamente 90 kms y 1 hora y cuarto desde Prioro». Cinco horas y ocho minutos en moto sin salir de la provincia.