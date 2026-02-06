Agenda de León: toda la programación hasta el 12 de febrero

VIERNES 6

LITERATURA

Calecho de invierno. Calechos d’hibiernu regresan a León bajo la dirección de José Ignacio Suárez García. Colechos d’hibiernu se celebrarán todos los viernes de febrero en el Palacio del Conde Luna, a las 19.30 horas. Hoy conferencia de José Ramón Morala sobre la Castellanización del dominiu asturllionés na rexón llionesa.

MÚSICA

Three of me. Three of Me es una banda de metal alternativo procedente de Oporto que destaca por la intensidad y la energía que desprende en cada directo. Formada a finales de 2019 por Ricardo Dourado, Miguel Dourado, TJ Abreu y João Chaves. Actúan hoy en la sala Black Bourbon (Puerta Sol, 8). a las 22.00 horas. Entrada: 8 euros y 10 euros.

El grupo Three of me.Dl

Marcello Giordano. Concierto de piano del italiano Marcello Giordano en la sala Eutherpe (ALfonso V, 10) a las 19.30 horas. Se solicita una donación de 5€ a la entrada para los gastos de hotel y otros gastos de la Sala Eutherpe. Los menores de edad están exentos.

Marcello Giordano.Dl

Bruno Forts. El organista Bruno Forst inaugura el VI Curso de Música Española de León en la Iglesia de Santa Marina la Real donde a las 20.30 horas ofrecerá un concierto de música ibérica para órgano de los siglos XVI y XVII con obras de Antonio de Cabezón, Antonio de Baena, Juan Bermudo, Pablo Bruna y José de Torres. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Bruno FortsDl

HOMENAJE A RUBÉN DARÍO

Ofrenda floral y poesía. Homenaje a Rubén Darío. En el Parque del Cid se hará la ofrenda floral y en el Museo Gaudí se ofrecerá un recital y notas sobre su poesía. La ofrenda floral es a las 20.00 horas.

CIRCO

Los hermanos Aragón. Llega este viernes 6 de febrero al Auditorio de León la gira más loca, nostálgica y divertida de los Hermanos Aragón: La Hora del Recreo. El precio de las localidades oscina entre los 20 y los 23 euros (más gastos de gestión). Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto o tutor.

EXPOSICIÓN

Gaudí y el Trencadís. El Museo Casa Botines Gaudí abre una nueva exposición hasta el 13 de septiembre de 2026. Esta exposición, producida por World Monuments Fund y el Museo Casa Botines Gaudí, con el apoyo de American Express y la colaboración del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí», presenta 50 piezas, entre originales y réplicas, que ilustran la evolución del trencadís en la obra de Gaudí.

Exposición de Gaudí.Dl

Fotografía y peregrinaje. La Casa de Cultura de Pinilla se convierte hasta el 5 de marzo en una parada que mira hacia el Camino de Santiago, gracias a la exposición fotográfica organizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Pulchra Leonina, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

CONFERENCIA

'El Tren de la Esperanza. 50 años de peregrinación a Lourdes. De León a Lourdes, ayer y hoy'. El Museo Diocesano y de la Semana Santa de León acoge a las 18.00 horas la conferencia El Tren de la Esperanza. 50 años de peregrinación a Lourdes. De León a Lourdes, ayer y hoy, que repasará medio siglo de acompañamiento a enfermos y peregrinos. La próxima peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes está prevista del 23 al 27 de abril de 2026.

LIBRO

'Desplegando mis alas'. La Casa de Cultura de Pinilla acoge hoy a las 19.30 horas la presentación del libro Desplegando mis alas, de Soraya Fernández. La presentación está abierta a todo el público.

DONACIÓN DE SANGRE

Navatejera. Donación de sangre en la Casa de Cultura de 16.00 a 21.00 horas.

TEATRO

‘Iconos o la exploxión del destino’. Este espectáculo gira en torno a la tradición oral de los relatos mitológicos. Intérpretes: Rafael Álvarez ‘El Brujo’, Javier Alejano (música en directo). En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 15 euros.

Una escena de la representación.Dl

‘Y tú ¿tienes pueblo?’. ¿Dónde está lo moderno? Un chico joven como Fran Pati pasa de vivir en un pueblo manchego en la llanura albaceteña a la capital de España. Monólogo en el Teatro San Francisco a las 20.30 horas. Entrada: 16 euros.

Una escena de la representación.Dl

SÁBADO 7

TALLER

Fotografía artística. Taller de fotografía para niños y niñas que se enmarca dentro de las actividades organizadas en torno a la muestra de fotografía Dónde estamos nosotros de Azul G. Vargas que se celebrará en el Palacín de León, el mismo espacio que alberga la exposición. De 11.00 a 14.00 horas. Esta actividad está dirigida a niños y niñas de 8 a 13 años y se ofertan 12 plazas. Imprescindible inscripción con reserva por riguroso orden en el correo electrónico info@imaginaleon.com y en el teléfono 630 209 026.

Guitarra. La Escuela de Música Ciudad de Ponferrada organiza un taller de guitarra entre las 10.30 y las 12.30 horas en sus instalaciones. Estará impartido por el profesor de guitarra Gabriel Fernández, que desarrollará una aproximación práctica a los acordes y la guitarra de acompañamiento, con métodos y claves para su ensayo y mejora. No se requiere experiencia previa. Será precisa la preinscripción de los participantes a través del teléfono o mail de contacto en esmusponferrada@gmail.com o en el tfno. 656 888 090.

MÚSICA

Los sabineros de Granada. Los sabineros vuelven a la sala Black Bourbon. Show cómico musical con canciones de Joaquín Sabina y otros artistas. A las 22.00 horas. Entradas: 23 y 18 euros.

Giuditta La Marcada. Concierto de piano de la italiana Giuditta La Marca a las 19.30 horas en la Fundación Eutherpe (Alfonso V, 10). Se solicita una donación de 5 € a la entrada para los gastos de hotel y otros gastos de la Sala Eutherpe. Los menores de edad están exentos.

Gauditta La MarcaDl

RELIGIÓN

Procesión de las antorchas. La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de León celebrará los días 6 y 7 de febrero de 2026 la Festividad de Nuestra Señora de Lourdes, con diversos actos religiosos y conmemorativos abiertos a toda la ciudadanía. Hoy a las 17.30 horas tendrá lugar la tradicional procesión de antorchas, que culminará en la Catedral de León, donde a las 19.00 horas se celebrará la Solemne Eucaristía. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la procesión se desarrollará con normalidad; en caso contrario, los actos se celebrarán en el interior del templo, con el rezo del Santo Rosario, seguido de la Eucaristía.

DOCUMENTAL

‘Animal espacio tiempo’. La Capilla del Colegio Carmelitas de Veguellina de Órbigo acoge a las 20.00 horas la proyección del documental Animal espacio. Posteriormente, se realizará una charla-coloquio con los protagonistas.

TEATRO

‘Iconos o la exploxión del destino’. Este espectáculo gira en torno a la tradición oral de los relatos mitológicos sobre los que se construyen las grandes tragedias griegas en clave de humor, donde el lenguaje y los recursos de la comedia se confrontan con los argumentos de las tragedias clásicas más conocidas, una mixtura que no es extraña al origen y la esencia perenne del teatro griego. Intérpretes: Rafael Álvarez ‘El Brujo’, Javier Alejano (música en directo). En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 15 euros.

‘Cambiemos los pañales según el BOE’. Una comedia contemporánea sobre los cuidados. Dirigida por Patrícia Pardo e interpretada por Claudi Ferrer, Pilu Fontán, Silvia Valero y Alberto Baño. En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

MAGIA

‘Méliés, El mago del Cine’. Una obra de la Factoría Producciones que hoy actúa en el Teatro San Francisco a las 18.00 horas y mañana a las 12.00 horas. Entrada: 7 euros.

Una escena de la obra que se representa en el Teatro San Francisco.Dl

DOMINGO 8

MÚSICA

Fulcanelli. Fulcanelli es una banda de música barcelonesa que toma su nombre del seudónimo de un escritor y alquimista francés, un personaje envuelto en misterio que se mueve entre lo real y lo fantástico. Hoy actúan en la sala Black Bourbon ( Puerta Sol, 8) a las 18.30 horas. Entrada gratis con invitación.

Fulcanelli.Dl

TEATRO

‘Agosto’. ‘Agosto’, del autor Tracy Letts es considerada como una de las mejores obras del actual teatro americano. Hoy se representa en el Teatro San Francisco a las 19.30 horas. Entrada: 10 euros.

Una escena de 'Agosto'Dl

LUNES 9

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Donación de sangre en el vestíbulo del salón de actos del Hospital de León de 08.45 a 14.15 horas.

MARTES 10

DONACIÓN DE SANGRE

CIFP Ciudad de León Hostelería. La unidad móvil se desplaza de 08.45 a 14.15 horas.

CINE

‘La bestia humana’. Película dirigida por Jean Renoiren 1938. Interpretada por Jean Gabin, Simone Simon, Fernand Ledoux, Julien Carette, Blanchette Brunoy, Jean Renoir. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

MIÉRCOLES 11

DONACIÓN DE SANGRE

Ramón y Cajal. Donación de sangre de 08.45 a 14.15 horas en la calle Ramón y Cajal, 23.

CINE

‘La ley de Sodoma’. Una película de Rafael Gordon. La acción se desarrolla durante el juicio que realiza un Alto Tribunal en el que hay cuatro personajes: Juez, Fiscal, Abogado y Acusada. En el Teatro El Albéitar a las 20.30 horas. Entrada gratuita.

Una escena de SodomaDl

JUEVES 12

MÚSICA

Jam Session. Desde 2017 cada jueves uno de los planes en la ciudad de León son las Jam Session de la sala Black Bourbon. A las 22.00 horas. Entrada gratuita.

Festival de órgano. El festival de órgano Famol. Hoy con el concierto de Aknot (Adra Karim Northern Organ Trio) en el teatro El Albéitar de la Universidad de León, a las 20.30 horas. Liderado por el virtuoso indonesio Adra Karim, este trío de jazz se ha consolidado como uno de los combos más dinámicos de la escena actual, con un directo lleno de ritmo y groove.

DONACIÓN DE SANGRE

IES Giner de los Ríos. Donación de sangre de 09.00 a 14.00 h en el laboratorio del IES Giner de los Ríos. El punto fijo donación está en la segunda planta del centro de salud de José Aguado.

LIBRO

‘La catedral de León’. A las 19.00, Carlos Taranilla presenta su nuevo libro La Catedral de León, editado por Almuzara, en la Librería Pastor (Plaza de Santo Domingo 4).