Agenda de León: toda la programación hasta el 26 de febrero

VIERNES 20

MÚSICA

Mendel y The Leper Colony. Actuación en la Black Bourbon (calle Puerta Sol, 8) a las 21.00 horas. Mendel es una banda de rock independiente que combina energía y melodía. The Leper Colony es el nombre que adopta desde 2014 el proyecto iniciado por Ricardo Álvarez en los años 80 bajo formaciones como John o LaLa Heaven. Entrada única: 8 euros.

Trío Jakob. Concierto del Trío Jakob formado por violín, cello y piano con Bernardo Aguiar, Carla Peña y Carlos Marín. El Trío Jakob es una formación residente en Países Bajos, que profundiza en el repertorio de trío con piano creando un sonido único a través de tres personalidades. En el Centro Cultural Unicaja (C/ Santa Nonia, 4). A las 19.30 horas.

Trío Jacob.Pandora Studio

DONACIÓN DE SANGRE

Valencia de Don Juan. En el centro de salud de 16.15 a 20,45 horas.

LIBROS

‘La h y La h de esta h’. Presentación a cargo del poeta, ensayista y etnógrafo José Luis Puerto con la presencia del autor, Manuel Olveira. A las 19.00 horas en La Casona de San Feliz en San Feliz del Torío.

TEATRO

‘La desconquista’. Una fiesta escénica y musical que gira en torno a las ambiciones, obsesiones, miedos y angustias del Imperio donde no se ponía el sol, en su afán de conquista y en su pasmo ante la nueva realidad de un continente aún desconocido. Interpretada por Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana, Daniel Rovalher. A las 20.30 horas en el Teatro Bergidum de Ponferrada. Entrada: 15 euros.

SÁBADO 21

MÚSICA

Kruddö y Sealed Room. Kruddö es un dúo que se mueve entre sonidos rugosos, pesados y contundentes, sin renunciar al componente melódico que también define su identidad. Sealed Room es una banda de rock activa desde el año 2000. Actuación en la sala Black Bourbon (calle Puerta Sol, 8) a partir de las 21.30 horas. Entrada anticipada, 8 euros y en taquilla, 10.

Violín y piano. Los italianos Emanuela Stilitano y Bruno Francesco Leone ofrecen un concierto en la sala Eutherpe (Alfonos V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.para los gastos de hotel y otros gastos de la Sala Eutherpe. Los menores de edad están exentos.

Enmanuela.Dl

The Soulful Trío. La Fundación Club 45 se transforma en un club de jazz, ideal para nómadas musicales y visitantes a la búsqueda de sonidos sorprendentes y estilo inmortal. La banda está formada por Homero Tolosa a la batería, Pablo Sánchez a la guitarra y Lucas Herrera al órgano. Hoy a las 18.00 horas y mañana a las 13.00 horas.

The Soulful Trío.Aaron Fortoul

Pulsar to Floyd. Homenaje musical y audiovisual al tercer álbum en directo de la legendaria formación británica de rock sinfónico Pink Floyd. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 36 y 40 euros.

Cristopher Pérez Quartet. Concierto en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia del grupo de jazz Cristopher Pérez Quartet a las 19.00 horas. El evento es resultado del programa de residencias de Juventudes Musicales de España y FCAYC que pone espacio para la residencia de estos músicos durante una semana.

Grupo de jazz Cristopher Pérez Quartett.Dl

The Millenium Tour. Arranca oficialmente The Millenium Tour en el Palacio de Congresos de León. Gira nacional e internacional que revive los grandes éxitos del electro latino y la escena urbana antes de saltar a Latinoamérica que reúne a figuras como Fuego, Jay Santos, José de Rico, Xriz, Dr. Bellido, Buxxi y Juanma Sound. Canales oficiales del festival www.molanlos2000.com.

Uno de los artistas que participan en el evento.Dl

Melifluo. Melifluo es la banda que formaron en 2019 los hermanos Gómez Parrilla, Juan Carlos 'Juanca' (batería) y Antonio 'Gómez»', letrista, guitarrista y cantante. Sonido pop rock. Actúan este sábado a las 21.30 horas en la sala H de Ponferrada. Entradas 15.40 euros en: melifluoband.com.

Melifluo.Dl

AUDIOVISUAL

'Conversaciones desde el pozo Julia'. Presentación del audiovisual con Félix de la Concha. En el Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada a las 12.00 horas.

Cartel del audiovisual.Dl

ACTO LITERARIO

Neli Pérez. Hoy a las 19.00 horas, tendrá lugar en La Comunal de Val de San Lorenzo, la presentación de tres libros a cargo de la autora, Petronila Pérez (Neli). Acompañada con música de fondo, un vídeo sobre el editor de los libros y para cerrar el acto, el público asistente podrá disfrutar de una canción escrita por la propia autora y de unos canapés.

TEATRO

'La doncella guerrera'. La doncella guerrera es una adaptación del romance tradicional recogido por Menéndez Pidal. Este romance cuenta la historia de una joven valiente que, al ver que su anciano padre no puede ir a la guerra, decide disfrazarse de hombre y partir en su lugar. A las 18.00 horas hoy y a las 18.00 horas mañana. En el Teatro San Francisco. Entrada: 7 euros.

Una imagen de 'La doncella guerrera'Dl

La 'Desconquista'Dl

‘El espejo y sus reflejos’. Paso Básico presenta la obra teatral El Espejo y sus reflejos. Dramaturgia y dirección: Ángeles Rodríguez. En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 20.30 horas. Entradas: 10 euros.

EXPOSICIÓN

Colectivo Primas Hermanas. El Colectivo Primas Hermanas — formado por Reme Remedios, Carnita Álvarez Valle y Cathy Álvarez Valle — teje un relato común que nace de la distancia y regresa siempre al origen, transformando el textil en un territorio íntimo donde laten las raíces familiares, los cuerpos y los caminos compartidos. Nueva exposición en la sala Ármaga hasta el 28 de marzo. Hoy inauguración a las 12.30 horas.

DOMINGO 22

CUENTACUENTOS

Crispín D'Olot. El Auditorio Antracita de La Térmica Cultural de Ponferrada acoge la actuación de Crispín D'Olot con su cuentacuentos El Flautista de Hamelin, en un espectáculo especialmente pensado para el público infantil, que comenzará a las 12.00 horas. Es necesario realizar la reserva de entradas a través de la web de La Térmica Cultural.

Crispín D'Olot.Dl

MÚSICA

Dúo Swan. Violín, Sofía Navarro, y piano, Ángel Martín del Burgo. Concierto en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Dúo SwanMaria Diez

Del medievo al barroco. Actuación del dúo francés Tixier (Alban y Louise). En el Teatro San Francisco a las 19.40 horas. Entrada: 14 euros.

Del nedievo al barrocoDl

EXPOSICIÓN

'Vientos del pueblo'. El vestíbulo de La Térmica Cultural de Ponferrada acoge hasta el 12 de julio la exposición Vientos del pueblo. De revoluciones y transiciones ibéricas (1974–1977), un proyecto que revisa, a través de la fotografía y la cultura visual, el papel de los movimientos sociales en el final de las dictaduras y el inicio de la democracia en la península ibérica.

Vientos del puebloDl

TEATRO

'La maestra'. El teatro de títeres regresa a la programación familiar del Auditorio con La maestra. La función de hoy está enmarcada en el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea, está incluida en el abono familiar y comenzará a las 18.00 horas. El precio de las entradas es de 6 euros, y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León https://auditorio.aytoleon.es; y también en taquilla dos horas antes del inicio de la función.

CIRCO

‘Incipit’. La Asociación León es Circo realiza un espectáculo a taquilla inversa. Disfrutas del espectáculo y cuando se termina la función tú decides cuanto pagar. En la Facultad de Filosofía y Letras a las 12.30 horas.

IncipitDl

LUNES 23

DONACIÓN DE SANGRE

San Andrés del Rabanedo. La unidad móvil se desplaza a la Glorieta de los Donantes de Sangre. De 15.45 a 21.15 horas.

MARTES 24

CINE

'El cielo de Berlín'. Película dirigida por Wim Wenders de una novela de Peter Handke. Interpretada por Bruno Ganz, Peter Falk, Solveig Dommartin, Otto Sander, Curt Bois y Hans Martin Stier. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una escena de la película.Dl

DONACIÓN DE SANGRE

Astorga. Donación de sangre de 16.30 a 20.30 horas.

MIÉRCOLES 25

DONACIÓN DE SANGRE

Ramón y Cajal. La unidad móvil se desplaza a la Calle Ramón y Cajal esquina Calle La Torre. De 15.45 a 21.15 horas.

TEATRO

'Mar, o cómo sobrevivir a un tsunami'. Circo, multicuerda, teatro físico y música en directo. Un espectáculo honesto que se sumerge en un mar de cuerdas como quien navega por los recuerdos, y que se enfrenta a emociones en calma chicha y en fuerte marejada. A las 20.30 horas en el Auditorio Ciudad de León. Entradas: 6 y 4.20 euros.

MÚSICA

Alejandro Arias. El trombonista soriano Alejandro Arias Martínez es miembro de la Banda Municipal de Música de Soria y de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria. Hoy en el Conservatorio Cristóbal Halffter a las 19.30 horas. Entrada libre.

Alejandro Arias.Dl

JUEVES 26

MÚSICA

Jam Session. Desde 2017 cada jueves uno de los planes en la ciudad de León son las Jam Session de la sala Black Bourbon. A las 22.00 horas. Entrada gratuita.

TEATRO

‘La Barraca’. Rechazo al que se ve sometida la familia de Batiste Borrull al instalarse en una barraca de la huerta valenciana. Interpretada por Daniel Albaladejo, Antonio Hortelano, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Patricia Ross, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba. En el Auditorio de León a las 20.30 horas. Entradas: 22 y 15,40 euros.

Cartel de 'La barraca'.Dl

TALLER

Dircursos polifónicos. Discursos Polifónicos se abre como un espacio de escucha, donde el formato de entrevista se convierte en el dispositivo escénico. Con Natalia Jiménez Gallardo y Ernesto Rosa. En la sala de Exposiciones Ateneo Cultural El Albéitar a las 20.30 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 h.