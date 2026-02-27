Agenda de León: toda la programación hasta el 6 de marzo

VIERNES 27

TEATRO

‘La Barraca’. El Auditorio Ciudad de León acoge la segunda sesión de la clásica contemporánea, La Barraca, de Vicente Blasco Ibáñez, una obra escrita a finales del siglo XIX que cuenta una historia muy actual en pleno siglo XXI, la historia de un desahucio y del mal recibimiento de una comunidad a los que vienen de fuera. El precio de las entradas es de 22 euros. A las 20.30 horas.

Elenco de actores y actrices de 'La barraca'Dl

‘Los cuernos de don Friolera’. Valle Inclán escribió, en un momento de plenitud literaria, la trilogía Martes de Carnaval, de la que forma parte Los cuernos de don Friolera. Con Miguel Hermoso, Armando del Río, Lidia Otón, Ester Bellver, Miguel Cubero, Pablo Rivero Madriñán, José Bustos, Iballa Rodríguez y la dirección y adaptación de Ainhoa Amestoy. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 15 euros.

'Los cuernos de don Friolera'.Dl

‘El romancero gitano y otros deseos’. Obra de Federico García Lorca. Dirigida por Agustín Iglesias, interpretada por Magda García-Arenal, Raúl Rodríguez y Raquel Bravo con música de Lola Santiago y Laura Domínguez. En el Teatro San Francisco a las 20.30 horas. Entrada: 14 euros.

Una escena de 'El romancero gitano y otros deseos'Dl

‘El perfume del tiempo’. Un médico militar jubilado, vive su retiro elaborando perfumes caseros como afición. Sus dos hijos, ya independientes, le visitan frecuentemente con la intención de sacarle de su encierro. Un texto de Chema Cardeña. Reparto: Héctor: Juan Carlos Garés; Gabriela: Iria Márquez; César: Manuel Valls; Sofía: Marisa Lahoz. Con la colaboración de: Lucía Poveda y Carla Valls.

Una escena de 'El perfume del tiempo'JUAN TEROL

CINE

‘La Bala’. El director Carlos Iglesias, Premio de Honor del Festival de Cine de 2013, se encontrará con el público astorgano en una sesión en el cine Velasco que comienza a las 20.00 horas. Carlos Iglesias participará en el coloquio con el público al finalizar la proyección de la película.

Cartel de 'La bala'Dl

MÚSICA

Linkoln Park. Linkoln Park actuará en Espacio Vías con su gira de aniversario de Hybrid Theory. La apertura de puertas será a las 21.30 horas. Entradas: 18 € anticipada (El Gran Café, Discos Lizard y Ticketboom) y 22 € en taquilla. Los menores tendrán que asistir acompañados de padre madre o tutor legal.

‘Marabao y tú’. ‘Marabao y tú’ nace en Zamora con un objetivo muy claro: rendir homenaje a una de las bandas más influyentes del rock estatal. Homenaje a Platero y tú. En la sala Black Bourbon a las 21.30 horas.

LIBROS

‘Las madrinas’. Este viernes, a las 19.30 horas, Aitana Castaño presenta Las madrinas en La Casona de San Feliz de Torío, en diálogo con Héctor Escobar.

‘Las ocas’. Presentación de Las ocas, primera novela de Álvaro Cruzado, en la librería Alejandría de León. A las 19.00 horas

EXPOSICIÓN

Rozkolora. Dentro de su programa dedicado a las artes plásticas, el Claustro Abierto de Los Capuchinos acogerá la exposición Rozkolora, de Yolanda Castaño. La artista leonesa muestra parte de su obra desde hoy hasta el 29 de marzo. El horario será de lunes a sábados 17.30 a 19.30 y domingos 11.30 a 13.3 horas. Una serie de obras inspiradas en la naturaleza de exquisita sensibilidad y poderoso realismo.

Una de las obras de la exposiciónDl

DOCUMENTAL

‘La vida en una gota’. León proyecta La vida en una gota, un documental que denuncia la desigualdad en la prueba del talón. El acto tendrá lugar de 17.00 a 19.30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Comenzará con la lectura del manifiesto y estará abierto a todo el público hasta completar aforo (212 personas).

SÁBADO 28

MÚSICA

Violín y piano. Concierto de Antonio Ortíz Trabalón y Antonio Ortíz en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.00 horas. Entrada: 5 euros.

Concierto de violín y piano.Dl

Fuego y fe. La soprano berciana natural de Cacabelos Nerea González Otero, acompañada al piano por Marcos Suárez, presenta un repertorio tanto de ópera como de zarzuela. En la sala Río Selmo de Ponferrada a las 20.00 horas. Entradas: 10 euros.

Nando Agüeros. Nando Agüeros con esta gira «canciones desnudas» se presentará ante el público dando protagonismo a su voz y donde se podrá escuchar sus mejores canciones de una forma más íntima y cercana. A las 20.00 horas en el Auditorio Ciudad de León. Entradas: 25 y 28 euros.

Sartenazo cerebral. Punk rock desde Avilés (Asturies). Actúan en la sala Sala Black Bourbon. A las 21.30 horas. Entrada: 8 euros.

TEATRO

‘Ándale! ¡Buen apetito!’. Comedia de payasos donde tres chefs mexicanos Antonio, Francisco y Felipe intentarán mostrar los secretos de la cocina mexicana a partir de las recetas de la chef Abigail Mendoza, quien ha dedicado su vida a recuperar, preservar y difundir sus antiguas raíces culturales y gastronómicas a través de la cocina. En el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. Entrada: 7 euros.

‘El perfume del tiempo’. Escrita y dirigida por Chema Cardeña, es la nueva producción de la compañía Arden, de la Trilogía de la Memoria, tras Shakespeare en Berlín (2016) y La invasión de los bárbaros (2019). La obra se pone en escena en el Teatro Guillón de Astorga a las 20.30 horas. ELa entrada cuesta 15 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Benavides de Órbigo. Donación de sangre en el centro de salud de 16.15 a 20.45 horas. El punto fijo de donación está en la segunda planta del centro de salud José Aguado. Los lunes y los martes de 08.00 a 15.00 horas y los miércoles, jueves y viernes de 15.00 a 22.00 horas.

JORNADA LITERARIA

La Casona de San Feliz de Torío. Leticia Sánchez Ruíz y Paco Bescós dialogarán con Marta Marne, especialista en novela negra, en la primera jornada de literatura criminal, donde hablarán de sus últimos libros El club de la niebla y Mantis. En la Casona de San Feliz del Torío.

Leticia SánchezDl

MUSAC

¿No hay nada como el hogar? ¿No hay nada como el hogar? cuestiona este dogma en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España. Exposición en el Musac hasta el 7 de febrero. Monserrat Pis Marcos, comisaria de la exposición, charlará con los asistentes a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Una muestra de la exposiciónDl

FACENDERA

Valle del Eria La Asociación Tierras Quemadas de La Bañeza y Comarca organiza este sábado una nueva facendera en el valle del Eria, a la altura de Felechares de la Valdería, con el objetivo de avanzar en la recuperación de una de las zonas más castigadas por los incendios del pasado verano en el suroeste de León. Hora: 10.00 h – 13.30 horas. Punto de encuentro en las escuelas de Felechares de la Valdería.

ASTRONOMÍA

Un paseo por el cielo. La Asociación Leonesa de Astronomía propone este sábado Un paseo por el cielo. Esta actividad se realizará en la plaza de Puerta del Obispo a partir de las 19.30 horas y terminará en torno a las 22.00 horas.

TRADICIONES

Marzas. León se vuelve a rendir a la tradición este sábado 28 de febrero con la celebración de una nueva edición de las Rondas Leonesas o Marzas que volverán a tomar las calles de la ciudad llenándolas de música y folclore. Una iniciativa organizada por la Asociación Cultural Aguzo. A las 20.00 horas.

Las Marzas.Jesús F. SALVADORES

DOMINGO 1

MÚSICA

Piano. Concierto de piano del italiano Marco Giliberti. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Marco Giliberti.Dl

TEATRO

‘Ándale! ¡Buen apetito!’. Comedia de payasos donde tres chefs mexicanos Antonio, Francisco y Felipe intentarán mostrar los secretos de la cocina mexicana a partir de las recetas de la chef Abigail Mendoza, quien ha dedicado su vida a recuperar, preservar y difundir sus antiguas raíces culturales y gastronómicas a través de la cocina. En el Teatro San Francisco a las 12.00 horas. Entrada: 7 euros.

Una escena de la obra de teatro.Dl

‘¡La bruja rechinadientes!’. Una rata con cuatro ojos y un pez con alas fruto de unos conjuros fallidos, tres hermanos y su madre, unos vecinos que siempre están criticando, tres esqueletos con su coro de baile y la bruja Rechinadientes. Todos estos personajes aparecen en escena en un espectáculo que te cautivará y con el que te lo pasarás de miedo. Creación de David Galeana y Pilar Borrego y los actores manipuladores Pilar Borrego, Víctor Cerezo y Alfonso Peña. Teatro de títeres en el Auditorio de León a las 18.00. horas. Entrada: 6 y 3 euros.

‘El viaje de Covaleti’. En el Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferada, a partir de las 20.30 horas, acoge el espectáculo de Higiénico Papel Teatro titulado «El viaje de Covaletti», una representación teatral que aborda cómo la lectura puede ser una herramienta de entretenimiento y evasión.

Una escena de 'El viaje de Covaleti'.Dl

CINE

‘Nuevos horizontes’. Película nominada al Oscar a Mejor Película Documental 2026. Qatar, Chile, Canadá y Alemania (2025). Sara, la primera mujer elegida como concejala en su pueblo, entrena a niñas para montar en motocicleta y lucha contra el matrimonio infantil. En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 19.30 horas.

Una escena de 'Nuevos horizontes'Dl

MARTES 3

CINE

‘La pequeña vendedora’. Película dirigida por Sam Taylor en 1927 e interpretada por Mary Pickford, Charles Buddy Rogers, Sunshine Hart, Lucien Littlefield, Carmelita Geraghty, Hobart Bosworth. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

'La pequeña vendedora'Dl

MIÉRCOLES 4

MÚSICA

‘Genias’. ‘Genias’ es una instalación audiovisual concebida como un espacio de memoria y homenaje que invita a detenernos en el silencio y a reconocer las voces femeninas que durante siglos quedaron ocultas. En el Museo del Bierzo a las 00.00 horas. Durante varios días.

Cartel de 'Genias'Dl

Aweful Kenawful. Concierto en la cafetería del Campus de León. Entradas: 4 euros en la entrada de la cafetería meda hora antesel comienzo.

TEATRO

‘Camino a la Meca’. ‘Camino a la Meca’, de Athol Fugard, se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época. Obra de Athol Fugard, dirigida por Claudio Tolcachir e interpretada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla. En el Auditorio a las 22.00 horas. Entradas: 24 y 16,80 euros.

JUEVES 5

DONACIÓN DE SANGRE

Facultad de Veterinaria. Donación de sangre en el hall de la Facultad de Veterinaria de 09.00 a 14.00 horas. Punto fijo en José Aguado.