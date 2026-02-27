Los tres pueblos de León que Condé Nast Traveler eleva a 'paraísos' de España

Fachadas de piedra y madera en Castrillo de los Polvazares, uno de los pueblos leoneses incluidos por Condé Nast Traveler entre los más bonitos de España.Getty Images

León vuelve a ocupar un lugar destacado en el mapa del turismo internacional gracias a la selección publicada por Condé Nast Traveler sobre los pueblos más bonitos de España. La revista presenta estos destinos como enclaves donde tradición, arquitectura y paisaje se funden en una experiencia auténtica. En palabras de la propia publicación: «En estos pequeños paraísos, perfectos para desconectar del mundo, la historia de España está adosada a los muros de sus casas, pintorescas, platerescas o de pescadores» . Entre los nombres elegidos figuran tres localidades leonesas que representan distintas formas de entender el patrimonio rural: Castrillo de los Polvazares, Molinaseca y Lois.

Castrillo de los Polvazares en Condé Nast Traveler: arquitectura maragata y tradición viva

La revista describe Castrillo de los Polvazares con una imagen poderosa: «Un resplandor rojizo domina el primer vistazo de Castrillo de los Polvazares, un pequeño pueblo leonés lleno de historia construido en piedra y madera». La referencia al color no es anecdótica. Las fachadas de piedra, las calles empedradas y la uniformidad arquitectónica crean un conjunto que ha sabido conservar su esencia sin concesiones a la modernidad invasiva.

Castrillo de los Polvazares conserva intacta la estética maragata, con calles empedradas y viviendas de piedra que parecen detenidas en el tiempo.

El relato incorpora además un elemento identitario clave: «No muy lejos de Astorga, aquí también se disfruta del cocido Maragato, el que se toma al revés, terminando por la sopa como broche para sus célebres manjares». La gastronomía no aparece como un simple complemento turístico, sino como parte estructural de la experiencia cultural.

Molinaseca en Condé Nast Traveler: el magnetismo del Camino de Santiago

En el caso de Molinaseca, la publicación la define como «la pequeña localidad medieval de Molinaseca» y la sitúa como «una de las paradas imprescindibles del Camino de Santiago». Su descripción dibuja un escenario donde naturaleza y patrimonio dialogan con naturalidad: «Sus montañas, su puente de piedra medieval, sus antiguas casonas, su playa fluvial y dos iglesias que se levantan majestuosamente en lo alto del pueblo, han cautivado a cada uno de los peregrinos que llegan a este lugar, del que se enamoran perdidamente».

El puente romano de Molinaseca marca una de las entradas más emblemáticas del Camino de Santiago en la provincia de León.

La identidad berciana se refuerza a través de la cocina. Condé Nast Traveler subraya que «de Molinaseca son las más ricas castañas, los pimientos asados y el codiciado botillo, un plato contundente elaborado con diferentes partes del cerdo, y acompañado de cachelos, berza o garbanzos». De nuevo, el patrimonio gastronómico se convierte en argumento de peso para explicar su atractivo.

Lois en Condé Nast Traveler: la 'catedral de la montaña' como símbolo

Más discreto en tamaño pero monumental en legado, Lois aparece descrito como un enclave que sorprende por su dimensión cultural. La revista señala: «Escondido en las montañas orientales de León, dentro del Parque Regional Montañas de Riaño y Mampodre, Lois es un pueblo que sorprende con su legado cultural y arquitectónico» .

Macizo de Mampodre.

El foco se centra en su iglesia parroquial, «conocida como ‘la catedral de la montaña’, un apodo que refleja su monumentalidad y el impacto que causa en este pequeño enclave» . La construcción del siglo XVIII no solo destaca por su escala, sino por su significado histórico: «La iglesia se alza como símbolo de la importancia histórica del lugar, que en su tiempo fue referente educativo del siglo XVIII (tuvo cátedra de latín durante más de dos siglos)».