La "catedral rosa" de la Montaña Leonesa: un tesoro de mármol en el corazón de Lois

Escondida entre las majestuosas cumbres de la Montaña Oriental Leonesa, en la pequeña localidad de Lois (perteneciente al municipio de Crémenes), se alza un templo que por su grandeza y singularidad ha ganado un sobrenombre que le hace justicia: "La Catedral de la Montaña". Pero lo que realmente la convierte en un imán para las miradas es su impresionante fachada, vestida de un característico y elegante mármol rosa veteado.

A pesar de su remota ubicación, la iglesia parroquial de Lois, declarada Bien de Interés Cultural con la consideración de "monumento" en 1992, deslumbra por la calidad del material de su construcción.

Todo el edificio está construido principalmente con una piedra caliza de la zona, un mármol rojo o rosa veteado extraído de una cantera cercana. Este material local confiere al templo su inconfundible y cálido tono rosáceo que contrasta de manera espectacular con el verde de las montañas circundantes, especialmente bajo la luz del sol.

La obra es un magnífico ejemplo del barroco tardío de corte clasicista, destacando por la limpieza de sus líneas y la armonía de sus proporciones.

La existencia de una construcción de tal magnitud en un pueblo tan pequeño no es casualidad: es el legado de una familia influyente y culta: los Rodríguez Castañón.

El impulso para la construcción vino de la mano de Francisco Rodríguez Castañón, natural de Lois y que llegó a ser obispo auxiliar de Zaragoza y después, obispo de Tuy. Su sobrino, Juan Manuel Rodríguez Castañón, obispo de Tuy, aportó el capital necesario para la obra.

Los trabajos se desarrollaron entre 1755 y 1764. Los planos fueron encargados al arquitecto toledano Fabián Cabezas, y la dirección corrió a cargo de Fernando Compostizo, maestro constructor de la propia Catedral de León.

Durante los siglos XVII y XVIII, Lois no solo fue un lugar de hidalguía (reflejada en las casas blasonadas del pueblo), sino también un importante centro cultural. Gracias a la misma familia, se fundó aquí una Cátedra de Latín que alfabetizó a los hijos de los pastores y labradores de la zona, ganándose el apodo de la "Universidad de la Montaña" y justificando aún más la grandilocuencia del templo.

Más allá de su fachada rosada, el interior del templo alberga una gran riqueza artística. Presenta una planta de una sola nave cubierta por una bóveda de cañón y una impresionante cúpula de media esfera.

En su interior se conservan retablos neoclásicos coetáneos a la construcción del edificio y piezas de valor, como un interesante crucifijo de marfil. Además, desde el coro, accesible por una escalera de caracol, se pueden admirar los detalles arquitectónicos de una iglesia que desafía las expectativas en el corazón de la montaña leonesa.

La Catedral de la montaña de Lois es un monumento que cuenta una historia de ambición cultural, mecenazgo y la belleza inesperada de un material noble extraído de la tierra que la vio nacer. Una visita obligada para cualquier amante del arte y la naturaleza.