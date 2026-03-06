Este pueblo de León celebra en abril el fin de semana más esperado para los amantes del vino con la Feria de la DO Bierzo

Degustación de vinos del Bierzo durante la feria en Cacabelos, donde bodegas de la denominación presentan sus nuevas añadas al público@turismocacabelos

Del 24 al 26 de abril, un pequeño municipio del Bierzo se convierte en uno de los destinos más apetecibles de la primavera para quienes disfrutan del vino. Cacabelos, rodeado de viñedos y tradición vitivinícola, celebra un año más la Feria del Vino de la Denominación de Origen Bierzo, un evento que reúne a bodegas, expertos y visitantes en torno a la gran protagonista de la comarca: la uva Mencía.

Por ahora, la información confirmada para 2026 se limita a las fechas oficiales del evento, ya incluidas en el calendario de ferias de la provincia de León, que sitúa la celebración entre el 24 y el 26 de abril en Cacabelos.

Aunque todavía no se ha presentado el cartel ni el programa detallado de esta edición, la feria mantiene cada año un formato muy reconocible que convierte el fin de semana en un auténtico plan enogastronómico.

La Feria del Vino de la DO Bierzo convierte Cacabelos en el gran escaparate del vino berciano

La feria se celebra tradicionalmente en la Plaza Mayor de Cacabelos, que durante esos días se llena de casetas de bodegas, copas de degustación y un ambiente que mezcla turismo, gastronomía y cultura del vino.

En ediciones recientes han participado alrededor de veinte bodegas de la DO Bierzo, que presentan sus vinos al público y permiten degustar diferentes referencias directamente con los productores.

El evento funciona con un sistema sencillo: los visitantes adquieren una copa oficial y tickets de degustación para probar los vinos en los distintos stands. Miles de copas de vino se sirven durante el fin de semana.

Pero la feria no es solo beber vino. También se convierte en un espacio donde entender mejor el territorio del Bierzo: su paisaje de viñedos, su tradición agrícola y la identidad que ha hecho famosa a la variedad Mencía.

Aunque el programa concreto cambia cada año, la feria suele incluir varias actividades que ya se han convertido en tradición.

Uno de los momentos más esperados es la entrega de los Premios El Maestro, que distinguen a los mejores vinos del año dentro de la denominación de origen en diferentes categorías, desde blanco hasta tinto envejecido.

También se organizan catas guiadas, encuentros con enólogos y actividades divulgativas sobre el vino. Algunas de ellas se celebran en espacios culturales del municipio, como el Museo Arqueológico MARCA o la sede del Consejo Regulador.

Por la noche, el ambiente cambia y la feria se convierte casi en una fiesta popular: música en directo, terrazas llenas y grupos de amigos que recorren las casetas descubriendo nuevas bodegas.

La Feria del Vino de la DO Bierzo propone un plan perfecto de fin de semana

Para muchos visitantes, la feria es la excusa perfecta para organizar una escapada completa al Bierzo.

El viernes suele ser el momento más tranquilo para recorrer los stands con calma y probar los primeros vinos. El sábado, en cambio, es cuando la feria alcanza su mayor ambiente: calles llenas, terrazas animadas y música que acompaña la degustación.

El domingo se convierte en un plan más relajado, ideal para seguir descubriendo vinos antes de aprovechar para visitar los alrededores.

Y ahí es donde la escapada gana todavía más sentido. Cacabelos se encuentra en pleno corazón del Bierzo, a pocos minutos de lugares como Ponferrada, Villafranca del Bierzo o los paisajes del valle del río Cúa. Muchos visitantes aprovechan el viaje para recorrer bodegas, pasear entre viñedos o probar la gastronomía local.