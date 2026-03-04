Este pueblo de León celebra en abril el fin de semana más sabroso de la primavera con su Feria del Embutido y el Queso

Degustaciones y venta directa de quesos artesanos protagonizan la Feria del Embutido y el Queso en la Plaza Mayor de La Bañeza.fernando otero

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La primavera leonesa tiene un aroma único: quesos curados y embutidos artesanos. Desde su primera edición en 2022, la Feria del Embutido y el Queso, celebrada en la Plaza Mayor de La Bañeza, se ha convertido en un punto de encuentro entre productores y amantes del buen comer, impulsando el producto local y la gastronomía tradicional española.

Cómo ha crecido la Feria del Embutido y el Queso hasta convertirse en cita gastronómica

La Feria del Embutido y el Queso nació en 2022 con la vocación de crear un mercado real de encuentro entre productores y consumidores, ampliando el foco más allá de citas tradicionales como la Feria del Chorizo y apostando por una oferta más diversa de embutidos y quesos artesanales.

El crecimiento fue rápido y visible. Apenas un año después, la cita ya había ganado dimensión con un formato de fin de semana completo en la Plaza Mayor, ampliando horarios e incorporando talleres y degustaciones que enriquecían la experiencia más allá de los puestos de venta. La feria reforzó además su identidad popular con propuestas como la ya emblemática "tartera de la feria", un menú gastronómico a precio simbólico que acercó todavía más el producto artesanal al público y convirtió la experiencia en algo participativo y accesible.

Un momento del reparto del bocadillo solidario ayer en el marco de la Feria del Embutido y el Queso de La BañezaDL

Con el paso de las ediciones, el evento ha confirmado su consolidación reuniendo a cerca de una veintena de expositores procedentes no solo de Castilla y León, sino también de otras comunidades. Esa capacidad de atraer productores de distintos puntos del país evidencia su dimensión nacional y su progresiva profesionalización como cita agroalimentaria de referencia en primavera.

Uno de los stands de la Feria del Embutido y el Queso de La Bañeza. FERNANDO OTERO

Qué se espera de la Feria del Embutido y el Queso este abril 2026

Aunque el Ayuntamiento de La Bañeza aún no ha presentado el programa detallado de actividades de la próxima edición (que tradicionalmente se anuncia a comienzos de abril) la cita se celebrará del 24 al 26 de abril 2026, según está publicado en la agenda de Turismo La Bañeza.

Si se mantiene el formato de ediciones anteriores, el público puede esperar:

Expositores de embutidos y quesos artesanos de distintas regiones españolas.

Actividades paralelas como conciertos, bailes tradicionales, vermú o sorteos de lotes de productos.

La tradicional "tartera de la feria" con menú completo a precio popular y tapas en los expositores a precios accesibles.

Ruta del Embutido y el Queso en bares y restaurantes locales, ampliando la experiencia por toda la ciudad.

Habrá que esperar al anuncio institucional para conocer los detalles concretos de esta edición, pero la trayectoria reciente invita a pensar en una programación similar, consolidada y con fuerte atractivo gastronómico.

El plan de escapada organizado: comodidad y disfrute garantizados

Convertir la Feria del Embutido y el Queso en una escapada por tu cuenta implica organizar tres aspectos clave para que la experiencia sea realmente redonda. El primero es el transporte: si se viaja en coche conviene prever tiempo suficiente para aparcar en las inmediaciones del centro, ya que la Plaza Mayor concentra gran parte de la actividad y la afluencia de público es alta. Si se opta por transporte público, es recomendable revisar horarios de ida y vuelta con margen para no tener que abandonar la feria antes de tiempo.

El segundo punto es la comida. Reservar con antelación en alguno de los restaurantes locales evita esperas innecesarias en una jornada de gran afluencia. Alternativamente, se puede planificar una pequeña ruta de tapas combinando degustaciones en los stands con paradas estratégicas en bares del centro, algo especialmente recomendable si se viaja en grupo y se quiere probar más variedad sin hacer una comida larga.

A partir de ahí, la recomendación es sencilla: llegar a media mañana para recorrer los expositores con calma, conversar con los productores y realizar las primeras compras antes de que el ambiente sea más intenso. Después, hacer la pausa gastronómica ya reservada o la ruta de tapas planificada y dejar la tarde para volver a los puestos favoritos, asistir a alguna actividad o simplemente disfrutar del ambiente en la Plaza Mayor.

Es una oportunidad de disfrutar de un fin de semana completo sin complicaciones logísticas, ideal para grupos de amigos, parejas o encuentros familiares. Y, si sumas transporte, comida y actividades, ese precio cerrado compite sin esfuerzo con lo que acabarías gastando por separado.

Más allá de la feria en sí, La Bañeza ofrece planes suficientes para completar la jornada y alargar la escapada unas horas más. El paseo puede comenzar en la Plaza Mayor, corazón del evento, y continuar por calles comerciales con tradición centenaria que explican por qué la ciudad ha sido históricamente un referente mercantil en la comarca. La arquitectura modernista sorprende a quien no la conoce, con fachadas coloristas que aportan un aire singular al centro urbano.

Para quienes buscan una visita cultural, es buen momento para acercarse a iglesias como Santa María o simplemente dejarse llevar por el ambiente de terrazas, donde la conversación y la tapa forman parte del paisaje cotidiano.